В п. Лесном замерзает 18-квартирный жилой дом.

В поселке Лесном замерзает 18-квартирный дом на улице Октябрьской, 13. За холодные батареи люди платят по 5 тысяч рублей в месяц, а добиться перерасчета не удается.
По словам жителей, температура в квартире не поднимается выше 14 градусов. Из-за холода и влажности разрастается плесень.
Несколько семей с детьми были вынуждены переехать к родственникам. Проблема в доме не решается около пяти лет.
Представители предыдущей обслуживающей организации поясняли, что батареи неправильно подведены, поэтому плату за отопление не брали.
В 2018 году новая управляющая компания проблему не решила, но начала выставлять счета.
Жители обращались в местную администрацию с просьбой установить общедомовой прибор учета тепла, но им отказали, сославшись на отсутствие средств.
Активисты ОНФ направили обращение в областную прокуратуру и региональное министерство энергетики и ЖКХ.
фото кировского отделения ОНФ