В п. Лесном замерзает 18-квартирный жилой дом.

В поселке Лесном замерзает 18-квартирный дом на улице Октябрьской, 13. За холодные батареи люди платят по 5 тысяч рублей в месяц, а добиться перерасчета не удается.По словам жителей, температура в квартире не поднимается выше 14 градусов. Из-за холода и влажности разрастается плесень.Несколько семей с детьми были вынуждены переехать к родственникам. Проблема в доме не решается около пяти лет.Представители предыдущей обслуживающей организации поясняли, что батареи неправильно подведены, поэтому плату за отопление не брали.В 2018 году новая управляющая компания проблему не решила, но начала выставлять счета.Жители обращались в местную администрацию с просьбой установить общедомовой прибор учета тепла, но им отказали, сославшись на отсутствие средств.Активисты ОНФ направили обращение в областную прокуратуру и региональное министерство энергетики и ЖКХ.