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13 февраля 02:02
12 фев 17:41 В южных микрорайонах Кирова активно возводят жилые многоквартирные дома 12 фев 17:19 В Кировской области появится служба профессиональных нянь. 12 фев 17:09 В Кирове приводят в порядок общегородские катки. 12 фев 16:59 В п. Лесном замерзает 18-квартирный жилой дом. 12 фев 16:55 Трое жителей Кирово-Чепецка подозреваются в организации азартных игр (видео). 12 фев 15:05 «Сто лет в объективе»: в областном краеведческом музее открылась выставка фотографий старой Вятки 12 фев 13:56 Стали известны все члены конкурсной комиссии по выбору сити-менеджера Кирова. 12 фев 13:47 На улице Московской произошло ДТП с участием скорой помощи. 12 фев 13:43 Кировчан приглашают стать донорами крови. 12 фев 12:01 В регионе проходят мероприятия, посвященные борьбе с онкозаболеваниями
В п. Лесном замерзает 18-квартирный жилой дом.

В п. Лесном замерзает 18-квартирный жилой дом.

Вчера, 16:59
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В п. Лесном замерзает 18-квартирный жилой дом.

В поселке Лесном замерзает 18-квартирный дом на улице Октябрьской, 13. За холодные батареи люди платят по 5 тысяч рублей в месяц, а добиться перерасчета не удается.

По словам жителей, температура в квартире не поднимается выше 14 градусов. Из-за холода и влажности разрастается плесень.

Несколько семей с детьми были вынуждены переехать к родственникам. Проблема в доме не решается около пяти лет.

Представители предыдущей обслуживающей организации поясняли, что батареи неправильно подведены, поэтому плату за отопление не брали.

В 2018 году новая управляющая компания проблему не решила, но начала выставлять счета.

Жители обращались в местную администрацию с просьбой установить общедомовой прибор учета тепла, но им отказали, сославшись на отсутствие средств.

Активисты ОНФ направили обращение в областную прокуратуру и региональное министерство энергетики и ЖКХ.

фото кировского отделения ОНФ 

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