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Жители улицы Цеховой и ее окрестностей жалуются на отсутствие тепла и горячей воды

Жители улицы Цеховой и ее окрестностей жалуются на отсутствие тепла и горячей воды

Сегодня, 11:04
93
Артем Макаров
Жители улицы Цеховой и ее окрестностей жалуются на отсутствие тепла и горячей воды


Зимой без отопления и горячей воды. Жители улицы Цеховой и ее окрестностей жалуются на отсутствие тепла. Все дело в старых трубах.

Снова раскопки. Жители района улицы Цеховой уже привыкли к этой картине. Отключения тепла и горячей воды в их домах происходят регулярно.

- С горячей водой в последний месяц плохо было.
- Недели две не было горячей воды. Отопление, то включали, то выключали.

Но привыкли, не значит смирились. Кому понравится остаться зимой без отопления? Представители КТК говорят, что  перебои с теплом и водой происходят из-за изношенных труб.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Вот так выглядят коммуникации, по которым ранее шел теплоноситель. Во многих образовались дыры, причем в некоторые свободно может поместиться кулак. Опытные рабочие затрудняются ответить на вопрос, сколько лет этим трубам».

Эту теплотрассу на баланс КТК взяли в прошлом году. Летом участок успешно прошел гидравлические испытания, а зимой аварии стали происходить одна за одной. Иной раз приходилось отключать от отопления целый район, сейчас без тепла остаются два дома.

ОЛЬГА РУМЯНЦЕВА, ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ АО КТК:
«Сети в этом районе были нам переданы в 19-м году и в конце 18 года. Состояние вы можете видеть сами. Сегодня работы планируется завершить и подать отопление этому дому».

Чтобы снова подать отопление первому дому по улице Цеховой рабочим пришлось заменить 160 метров труб. Добавим, к концу дня отопление должно появится и в доме номер 9-ть по улице Широнинцев.
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