Жители улицы Цеховой и ее окрестностей жалуются на отсутствие тепла и горячей воды

Зимой без отопления и горячей воды. Жители улицы Цеховой и ее окрестностей жалуются на отсутствие тепла. Все дело в старых трубах.Снова раскопки. Жители района улицы Цеховой уже привыкли к этой картине. Отключения тепла и горячей воды в их домах происходят регулярно.Но привыкли, не значит смирились. Кому понравится остаться зимой без отопления? Представители КТК говорят, что перебои с теплом и водой происходят из-за изношенных труб.Эту теплотрассу на баланс КТК взяли в прошлом году. Летом участок успешно прошел гидравлические испытания, а зимой аварии стали происходить одна за одной. Иной раз приходилось отключать от отопления целый район, сейчас без тепла остаются два дома.Чтобы снова подать отопление первому дому по улице Цеховой рабочим пришлось заменить 160 метров труб. Добавим, к концу дня отопление должно появится и в доме номер 9-ть по улице Широнинцев.