Работу фонда капитального ремонта в регионе подвергли серьезной критике

Тема капитального ремонта остается одной из обсуждаемых в регионе. Чего только стоит одна замена лифтов. В Правительстве области прошло заседание о реализации областной программы "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области".
Жалобы на Фонд капремонта начали поступать в различные органы с его создания и не прекращаются до сих пор. Журналисты ГТРК "Вятка" только в 2019 году сделали несколько десятков сюжетов на тему некачественного капитального ремонта. Материалы были и про украденный лифт в доме по улице Свободы, и крыши, которые ремонтируются по несколько месяцев, где жители верхних этажей терпят неудобства в виде выпадения осадков прямо в квартиры, и некачественный ремонт электрооборудования, а также многое другое. Хотя в докладе гендиректора Фонда Михаила Кузьмина звучали весьма позитивные цифры.
МИХАИЛ КУЗЬМИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НКО "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если в 15-м году план был выполнен на 13%, то в 2019 году эта цифра до 90%. При указанных темпах работ есть реальные шансы в 20-21 годах приблизиться к 100% результату».
Отметим, что это был последний доклад Михаила Кузьмина в должности гендиректора Фонда. В марте будет объявлен конкурс на замещение этой должности. Критика в адрес работы Фонда кап. ремонта прозвучала от Правительства региона. ПО мнению властей региона причины отклонения фактических значений реализации программы - это некачественное планирование, формирование и реализация программы. .
АЛЕКСАНДР ЦАРЕГОРОДЦЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Покажем это на примере, при котором рассмотрен ремонт 5 многоквартирных домов на территории Арбажского района с общей предельной стоимостью 3.5 миллиона рублей. В ходе разработки проектной документации стоимость работ по капитальному ремонту домов снизилась на 35% по отношению к предельной стоимости. Это является следствием отсутствия достоверных сведений об их техническом состоянии, необъективной предельной стоимости ремонта, а также недостаточной квалификации проектных организаций».
Далее, стоимость снижалась ещё несколько раз, и в итоге, дома были отремонтированы на сумму 1 миллион 200 тысяч рублей, что составляет 34% от установленной стоимости. Александр Царегородцев посоветовал, чтобы работы выполнялись качественно и в срок - в год реализации программы к 1 января иметь готовую проектную документацию и готовые договоры на выполнение строительно-монтажных работ. В прошлые годы этого сделано не было.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
«Особый вопрос - это замена лифтового оборудования в многоквартирных домах, данная статистика позволяет нам с вами понимать, что реализация программы в регионе несмотря на ряд объективных причин требует существенной корректировке».
Напомним, что Фонд капитального ремонта заключил договор на замену лифтового оборудования в 37 домах с единственным подрядчиком, и к началу ноября было сдано всего 22 объекта, во многих оставшихся домах ремонт ещё не начинался. И это только малая часть негативной стороны деятельности Фонда капитального ремонта. Все недостатки будут обобщены. И новому руководству Фонда предстоит большая работа над ошибками.