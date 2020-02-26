Работу фонда капитального ремонта в регионе подвергли серьезной критике

Тема капитального ремонта остается одной из обсуждаемых в регионе. Чего только стоит одна замена лифтов. В Правительстве области прошло заседание о реализации областной программы "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области".Жалобы на Фонд капремонта начали поступать в различные органы с его создания и не прекращаются до сих пор. Журналисты ГТРК "Вятка" только в 2019 году сделали несколько десятков сюжетов на тему некачественного капитального ремонта. Материалы были и про украденный лифт в доме по улице Свободы, и крыши, которые ремонтируются по несколько месяцев, где жители верхних этажей терпят неудобства в виде выпадения осадков прямо в квартиры, и некачественный ремонт электрооборудования, а также многое другое. Хотя в докладе гендиректора Фонда Михаила Кузьмина звучали весьма позитивные цифры.Отметим, что это был последний доклад Михаила Кузьмина в должности гендиректора Фонда. В марте будет объявлен конкурс на замещение этой должности. Критика в адрес работы Фонда кап. ремонта прозвучала от Правительства региона. ПО мнению властей региона причины отклонения фактических значений реализации программы - это некачественное планирование, формирование и реализация программы. .Далее, стоимость снижалась ещё несколько раз, и в итоге, дома были отремонтированы на сумму 1 миллион 200 тысяч рублей, что составляет 34% от установленной стоимости. Александр Царегородцев посоветовал, чтобы работы выполнялись качественно и в срок - в год реализации программы к 1 января иметь готовую проектную документацию и готовые договоры на выполнение строительно-монтажных работ. В прошлые годы этого сделано не было.Напомним, что Фонд капитального ремонта заключил договор на замену лифтового оборудования в 37 домах с единственным подрядчиком, и к началу ноября было сдано всего 22 объекта, во многих оставшихся домах ремонт ещё не начинался. И это только малая часть негативной стороны деятельности Фонда капитального ремонта. Все недостатки будут обобщены. И новому руководству Фонда предстоит большая работа над ошибками.