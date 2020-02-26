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27 февраля 11:37
27 фев 10:54 У активистов есть вопросы к благоустройству скверов в Кирове 26 фев 18:10 В Затоне, несмотря на вывоз мусора, ситуация с ТКО остается напряженной 26 фев 18:07 Вопрос заготовки древесины жителями Кировской области обсудили на заседании регионального правительства 26 фев 18:04 В Кумёнском районе обнаружили оставленных в опасности малолетних детей 26 фев 16:00 В Кумёнском районе полицейские спасли двух малолетних детей-"маугли". 26 фев 15:28 В Кирове прошли соревнования по силовым видам спорта 26 фев 15:26 В Кирове снимут кино по мотивам вятских сказок 26 фев 15:24 В музее Военно-морского флота открылась выставка, посвященная 75-летию победы в ВОВ 26 фев 12:28 1 марта стартует Международный музыкальный фестиваль "Вятская весна" 26 фев 12:26 В УФССП России по Кировской области подвели итоги работы за 2019 год
Работу фонда капитального ремонта в регионе подвергли серьезной критике

Работу фонда капитального ремонта в регионе подвергли серьезной критике

Вчера, 11:09
259
Альбина Самигуллина
Работу фонда капитального ремонта в регионе подвергли серьезной критике


Тема капитального ремонта остается одной из обсуждаемых в регионе. Чего только стоит одна замена лифтов. В Правительстве области прошло заседание о реализации областной программы "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области".

Жалобы на Фонд капремонта начали поступать в различные органы с его создания и не прекращаются до сих пор. Журналисты ГТРК "Вятка" только в 2019 году сделали несколько десятков сюжетов на тему некачественного капитального ремонта. Материалы были и про украденный лифт в доме по улице Свободы, и крыши, которые ремонтируются по несколько месяцев, где жители верхних этажей терпят неудобства в виде выпадения осадков прямо в квартиры, и некачественный ремонт электрооборудования, а также многое другое. Хотя в докладе гендиректора Фонда Михаила Кузьмина звучали весьма позитивные цифры.

МИХАИЛ КУЗЬМИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НКО "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если в 15-м году план был выполнен на 13%, то в 2019 году эта цифра до 90%. При указанных темпах работ есть реальные шансы в 20-21 годах приблизиться к 100% результату».

Отметим, что это был последний доклад Михаила Кузьмина в должности гендиректора Фонда. В марте будет объявлен конкурс на замещение этой должности. Критика в адрес работы Фонда кап. ремонта прозвучала от Правительства региона. ПО мнению властей региона причины отклонения фактических значений реализации программы - это некачественное планирование, формирование и реализация программы. .

АЛЕКСАНДР ЦАРЕГОРОДЦЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Покажем это на примере, при котором рассмотрен ремонт 5 многоквартирных домов на территории Арбажского района с общей предельной стоимостью 3.5 миллиона рублей. В ходе разработки проектной документации стоимость работ по капитальному ремонту домов снизилась на 35% по отношению к предельной стоимости. Это является следствием отсутствия достоверных сведений об их техническом состоянии, необъективной предельной стоимости ремонта, а также недостаточной квалификации проектных организаций».

Далее, стоимость снижалась ещё несколько раз, и в итоге, дома были отремонтированы на сумму 1 миллион 200 тысяч рублей, что составляет 34% от установленной стоимости. Александр Царегородцев посоветовал, чтобы работы выполнялись качественно и в срок - в год реализации программы к 1 января иметь готовую проектную документацию и готовые договоры на выполнение строительно-монтажных работ. В прошлые годы этого сделано не было.

ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
«Особый вопрос - это замена лифтового оборудования в многоквартирных домах, данная статистика позволяет нам с вами понимать, что реализация программы в регионе несмотря на ряд объективных причин требует существенной корректировке».

Напомним, что Фонд капитального ремонта заключил договор на замену лифтового оборудования в 37 домах с единственным подрядчиком, и к началу ноября было сдано всего 22 объекта, во многих оставшихся домах ремонт ещё не начинался. И это только малая часть негативной стороны деятельности Фонда капитального ремонта. Все недостатки будут обобщены. И новому руководству Фонда предстоит большая работа над ошибками.
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