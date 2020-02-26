В Затоне, несмотря на вывоз мусора, ситуация с ТКО остается напряженной

Некогда красивейшая заречная часть города Котельнича превращается в зону отчуждения. Несмотря на то, что недавно из центра Затона вывезли мусор, ситуация с ТКО остается напряженной. Что думают о проблеме местные жители, городские власти и активисты ОНФ?С начала мусорной реформы жителями заречной части Котельнича запретили самим вывозить отходы и сваливать их в соседнем лесу. Теперь весь мусор должен увозить региональный оператор. Но доехать до Затона сложно. В холодное время года сюда можно добраться либо по льду через Вятку, либо по очень плохой дороге из Мирного. Других вариантов нет. И отходы месяцами копятся в центре поселка на так называемых контейнерных площадках.Недавно представители регоператора вывезли из Затона свыше 60 тонн ТКО. Кадры того, как его прессуют перед погрузкой, удалось снять местным жителям. Больше всего вопросов вызывает состояние контейнерных площадок.Ситуация получается абсурдная. Больше выкидывать мусор некуда. Но единственные контейнерные площадки, это по факту - несанкционированные свалки. При этом материалы для того, чтобы создать нормальную площадку для накопления ТКО в Затоне есть. На это обратили внимание активисты Общероссийского Народного Фронта. Решение проблемы практически лежит под ногами. Рядом с местной котельной видно брошенные железобетонные плиты марки ПТК.Местные власти видят выход из ситуации в том, чтобы создать площадку временного накопления за пределами Затона, вне водоохранной зоны, вдали от заповедной "Дубовой рощи". Сейчас идет подготовка документов для того, чтобы строительство такой площадки было юридически возможно.Добавим, что решение министерства имущественных отношений по вопросу о том, можно ли построить накопитель для хранения мусора в течение 11 месяцев за пределами Затона, будет принято к середине лета. Мы будем следить за развитием событий. Добавим, что ситуация по оборудованию площадки для складирования ТКО находится на особом контроле активистов регионального штаба ОНФ.