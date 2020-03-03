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03 мар 19:30 Плюсовая температура и дожди вновь застали врасплох коммунальные службы города Кирова 03 мар 18:22 Во "Дворце Единоборств" гиревики определили сильнейших на Чемпионате области 03 мар 18:20 В Кировском театре кукол состоялась премьера спектакля «ГОГОЛЬ. СПб» 03 мар 18:17 В Выставочном зале художественного музея открылся межрегиональный проект "Среда обитания. Натюрморт" 03 мар 18:15 В Кирове уже месяц на общественном транспорте действует пересадочный тариф 03 мар 18:13 На Лебяжском городище прокладывают грунтовую дорогу 03 мар 18:09 Киров вновь превратился в город-каток 03 мар 15:25 В Кирове состоялся фестиваль декоративно-прикладного творчества "Символ памяти и славы" 03 мар 15:24 В Кирове чествовали победительниц областного конкурса "Женщина года" 03 мар 15:24 В Кирове на домах стали появляться надписи с рекламой наркотиков
Киров вновь превратился в город-каток

Киров вновь превратился в город-каток

Вчера, 18:09
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Киров вновь превратился в город-каток


Киров вновь превратился в город-каток. И по прогнозу синоптиков, и завтра погоду в регионе будет определять циклон.

Повсеместно пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура ночью ожидается от -3 до +2 градусов, днем от нуля до пяти градусов тепла. На дорогах гололедица, кроме того, возможно падение снега с крыш! Сотрудники МЧС рекомендуют кировчанам соблюдать меры безопасности.

И о том, как подрядчик разъяснил, почему большинство тротуаров покрылись ледяной коркой. Накануне днем было тепло, и пешеходные зоны посыпали реагентами и каленым песком, но ночью обильный снег с дождем большую часть реагентов смыл. Техника и рабочие были переориентированы на освобождение тротуаров ото льда, сегодня к полудню работы провели на половине участков. Сейчас на тротуары выведены около 20 единиц техники и 100 рабочих. Основное внимание уделено магистралям с высоким пешеходным трафиком: улицам Ленина, Воровского, Карла Маркса, Лепсе, а также остановкам общественного транспорта. К ночи подрядчик планирует вывести на обработку тротуаров больше техники.
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