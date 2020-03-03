Киров вновь превратился в город-каток. И по прогнозу синоптиков, и завтра погоду в регионе будет определять циклон.Повсеместно пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура ночью ожидается от -3 до +2 градусов, днем от нуля до пяти градусов тепла. На дорогах гололедица, кроме того, возможно падение снега с крыш! Сотрудники МЧС рекомендуют кировчанам соблюдать меры безопасности.И о том, как подрядчик разъяснил, почему большинство тротуаров покрылись ледяной коркой. Накануне днем было тепло, и пешеходные зоны посыпали реагентами и каленым песком, но ночью обильный снег с дождем большую часть реагентов смыл. Техника и рабочие были переориентированы на освобождение тротуаров ото льда, сегодня к полудню работы провели на половине участков. Сейчас на тротуары выведены около 20 единиц техники и 100 рабочих. Основное внимание уделено магистралям с высоким пешеходным трафиком: улицам Ленина, Воровского, Карла Маркса, Лепсе, а также остановкам общественного транспорта. К ночи подрядчик планирует вывести на обработку тротуаров больше техники.