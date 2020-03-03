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03 мар 19:30 Плюсовая температура и дожди вновь застали врасплох коммунальные службы города Кирова 03 мар 18:22 Во "Дворце Единоборств" гиревики определили сильнейших на Чемпионате области 03 мар 18:20 В Кировском театре кукол состоялась премьера спектакля «ГОГОЛЬ. СПб» 03 мар 18:17 В Выставочном зале художественного музея открылся межрегиональный проект "Среда обитания. Натюрморт" 03 мар 18:15 В Кирове уже месяц на общественном транспорте действует пересадочный тариф 03 мар 18:13 На Лебяжском городище прокладывают грунтовую дорогу 03 мар 18:09 Киров вновь превратился в город-каток 03 мар 15:25 В Кирове состоялся фестиваль декоративно-прикладного творчества "Символ памяти и славы" 03 мар 15:24 В Кирове чествовали победительниц областного конкурса "Женщина года" 03 мар 15:24 В Кирове на домах стали появляться надписи с рекламой наркотиков
Плюсовая температура и дожди вновь застали врасплох коммунальные службы города Кирова

Плюсовая температура и дожди вновь застали врасплох коммунальные службы города Кирова

Вчера, 19:30
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Плюсовая температура и дожди вновь застали врасплох коммунальные службы города Кирова


Сегодня Киров вновь превратился в один большой каток. Плюсовая температура и дожди, о которых предупреждали синоптики, вновь застали врасплох коммунальные службы. Утром многие горожане с трудом добирались до работы и учебы. Лишь на единичных тротуарах и пешеходных дорожках можно было увидеть свежую посыпку песком. В прошлый раз масштабное ледовое побоище унесло жизнь одного человека, более трехсот кировчан получили травмы.

Вместе с пешеходами страдают и водители. Не расчищенные проезды и дороги на улице Московской, 160, стали причиной многочисленных пробок и пробитых колес.

Аналогичная ситуация наблюдается и на улице Ленина, 164. Огромные ямы и промоины с трудом преодолевают большинство автомобилей.

На улице Попова, 17, по такому бездорожью смогут проехать лишь внедорожники.

И в целом - буксующие во дворе машины стали привычной картиной для нашего города и развлечением для местных жителей, размещающих подобные видео в соцсетях.
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