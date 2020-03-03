Плюсовая температура и дожди вновь застали врасплох коммунальные службы города Кирова

Сегодня Киров вновь превратился в один большой каток. Плюсовая температура и дожди, о которых предупреждали синоптики, вновь застали врасплох коммунальные службы. Утром многие горожане с трудом добирались до работы и учебы. Лишь на единичных тротуарах и пешеходных дорожках можно было увидеть свежую посыпку песком. В прошлый раз масштабное ледовое побоище унесло жизнь одного человека, более трехсот кировчан получили травмы.Вместе с пешеходами страдают и водители. Не расчищенные проезды и дороги на улице Московской, 160, стали причиной многочисленных пробок и пробитых колес.Аналогичная ситуация наблюдается и на улице Ленина, 164. Огромные ямы и промоины с трудом преодолевают большинство автомобилей.На улице Попова, 17, по такому бездорожью смогут проехать лишь внедорожники.И в целом - буксующие во дворе машины стали привычной картиной для нашего города и развлечением для местных жителей, размещающих подобные видео в соцсетях.