Водители жалуются на непроезжие улицы и дворы, пешеходы на скользкие тротуары

Одна из самых актуальных тем на сегодня - это дороги, которые с наступлением потепления традиционно начали таять на глазах. Накануне к этой проблеме добавилась гололедица.Многим местным жителям приходится ходить по проезжей части, пешеходных дорожек нет, везде лужи, ямы и грязь - сразу и не скажешь, что это молодой и развивающийся микрорайон. Неравнодушные и уставшие от такой дороги автомобилисты и пешеходы уже не знают куда обратиться. Остаётся писать посты в различные интернет-издания. Там их поддерживают сотни других комментаторов, и все они единогласны - дорога срочно нуждается в ремонте.Во время нашей съемки дорогу грейдировали. В управлении дорожной и парковой инфраструктуры на проблему отреагировали и пояснили, что дорога являлась проездом для строительной техники в период интенсивной застройки района, в ближайшие дни аварийные участки засыплют щебнем. Кроме того, в этом году произойдет реконструкция улицы - будет выполнена асфальтированная двухполосная дорога, а также обустроены тротуары.И по всему городу масса дорожных участков, оставляющих желать лучшего. Например, на улице Московской, 160 нерасчищенные проезды и дороги стали причиной многочисленных пробок и пробитых колес. На улице Ленина, 164 огромные ямы большинство автомобилей преодолевают с трудом. На улице Попова, 17 по такому бездорожью проезжают лишь внедорожники. Не менее печальная ситуация обстоит и с дворами. В некоторые из них практически невозможно заехать. Автор следующего видео долго не могла выехать из своего двора.Вместе с водителями страдают и пешеходы. Утром многие горожане с трудом добирались до работы и учебы. Лишь на единичных тротуарах и пешеходных дорожках можно было увидеть свежую посыпку песком.Остается надеяться, что ответственные лица обратят внимание на состояние дорог и дворов и примут меры, а к следующей весне учтут ошибки и больше не допустят подобных ситуаций.