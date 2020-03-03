Прямой эфир
04 мар 12:01 Водители жалуются на непроезжие улицы и дворы, пешеходы на скользкие тротуары 04 мар 11:59 Кировские активисты добиваются прозрачности системы организации питания детей 04 мар 11:58 Школа № 19 города Кирова закрыта на карантин 04 мар 10:36 В канун 8 Марта Россельхознадзор проверяет цветы на наличие опасных вредителей 04 мар 10:27 В Кирово-Чепецком районе лесовоз столкнулся с двумя автомобилями. 03 мар 19:30 Плюсовая температура и дожди вновь застали врасплох коммунальные службы города Кирова 03 мар 18:22 Во "Дворце Единоборств" гиревики определили сильнейших на Чемпионате области 03 мар 18:20 В Кировском театре кукол состоялась премьера спектакля «ГОГОЛЬ. СПб» 03 мар 18:17 В Выставочном зале художественного музея открылся межрегиональный проект "Среда обитания. Натюрморт" 03 мар 18:15 В Кирове уже месяц на общественном транспорте действует пересадочный тариф
1°C
$
66,08
73,74
04 марта 14:44
04 мар 12:01 Водители жалуются на непроезжие улицы и дворы, пешеходы на скользкие тротуары 04 мар 11:59 Кировские активисты добиваются прозрачности системы организации питания детей 04 мар 11:58 Школа № 19 города Кирова закрыта на карантин 04 мар 10:36 В канун 8 Марта Россельхознадзор проверяет цветы на наличие опасных вредителей 04 мар 10:27 В Кирово-Чепецком районе лесовоз столкнулся с двумя автомобилями. 03 мар 19:30 Плюсовая температура и дожди вновь застали врасплох коммунальные службы города Кирова 03 мар 18:22 Во "Дворце Единоборств" гиревики определили сильнейших на Чемпионате области 03 мар 18:20 В Кировском театре кукол состоялась премьера спектакля «ГОГОЛЬ. СПб» 03 мар 18:17 В Выставочном зале художественного музея открылся межрегиональный проект "Среда обитания. Натюрморт" 03 мар 18:15 В Кирове уже месяц на общественном транспорте действует пересадочный тариф
Водители жалуются на непроезжие улицы и дворы, пешеходы на скользкие тротуары

Водители жалуются на непроезжие улицы и дворы, пешеходы на скользкие тротуары

Сегодня, 12:01
126
Альбина Самигуллина
Водители жалуются на непроезжие улицы и дворы, пешеходы на скользкие тротуары


Одна из самых актуальных тем на сегодня - это дороги, которые с наступлением потепления традиционно начали таять на глазах. Накануне к этой проблеме добавилась гололедица.

АЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«На дорогу, ведущую в микрорайон Озерки жители жалуются уже не один год. С одной стороны - частный сектор, с другой стороны - строящиеся многоэтажки и новые дома - живущих в этом микрорайоне - не одна тысяча. Но по этой дороге не то, чтобы пройти нельзя, даже автомобиль не может проехать, не минуя какую-нибудь яму».

Многим местным жителям приходится ходить по проезжей части, пешеходных дорожек нет, везде лужи, ямы и грязь - сразу и не скажешь, что это молодой и развивающийся микрорайон. Неравнодушные и уставшие от такой дороги автомобилисты и пешеходы уже не знают куда обратиться. Остаётся писать посты в различные интернет-издания. Там их поддерживают сотни других комментаторов, и все они единогласны - дорога срочно нуждается в ремонте.

-  Вот, посмотрите, там всё на ней видно, всё плохо, подвеска ломается.

Во время нашей съемки дорогу грейдировали. В управлении дорожной и парковой инфраструктуры на проблему отреагировали и пояснили, что дорога являлась проездом для строительной техники в период интенсивной застройки района, в ближайшие дни аварийные участки засыплют щебнем. Кроме того, в этом году произойдет реконструкция улицы - будет выполнена асфальтированная двухполосная дорога, а также обустроены тротуары.

АЛЬБИНА САМИГУЛЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«С улицей Производственной другая история - дорогу ремонтировали ещё в прошлом году, но ситуация с её покрытием не самая удовлетворительная».

И по всему городу масса дорожных участков, оставляющих желать лучшего. Например, на улице Московской, 160 нерасчищенные проезды и дороги стали причиной многочисленных пробок и пробитых колес. На улице Ленина, 164 огромные ямы большинство автомобилей преодолевают с трудом. На улице Попова, 17 по такому бездорожью проезжают лишь внедорожники. Не менее печальная ситуация обстоит и с дворами. В некоторые из них практически невозможно заехать. Автор следующего видео долго не могла выехать из своего двора.

Вместе с водителями страдают и пешеходы. Утром многие горожане с трудом добирались до работы и учебы. Лишь на единичных тротуарах и пешеходных дорожках можно было увидеть свежую посыпку песком.

- Очень всё заледенело,  и, видимо, у нас управляющая компания или служба не хотят посыпать хотя бы песком, очень проблематично с колясками, санками добираться куда нам надо.
- Еле-еле вот иду.
- Я молодой, я пройду, а вот как старым людям - мне непонятно, честно.
- Посмотрите, дороги чистят, а люди ходить тут не знают, как. Безобразие.

Остается надеяться, что ответственные лица обратят внимание на состояние дорог и дворов и примут меры, а к следующей весне учтут ошибки и больше не допустят подобных ситуаций.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама