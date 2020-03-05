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05 мар 19:30 В Кировской области снизят налоговую ставку по «упрощёнке» до 3 процентов 05 мар 17:44 В «Перекопе» состоялись Чемпионат и Первенство России по лыжным гонкам спорта ЛИН 05 мар 17:41 В Кирове выровняли участок улицы Солнечной рядом с пересечением с Производственной 05 мар 15:24 Кировчанин борется за медали Чемпионата Мира среди юниоров по фигурному катанию 05 мар 15:22 В Кирове подвели итоги конкурса "Полицейские рукодельницы" 05 мар 15:18 В Кировскую область прибыла икона святой великомученицы Варвары 05 мар 15:16 В Кирове осуждён генеральный директор УК за долги перед КТК 05 мар 12:39 В Кирове продолжается обработка проезжих частей и тротуаров противогололедными материалами 05 мар 12:23 Детская школа классического танца привезла Гран-При престижного конкурса 05 мар 12:20 Кировчане выиграли несколько Президентских грантов на воплощение в жизнь своих инициатив
В Кирове продолжается обработка проезжих частей и тротуаров противогололедными материалами

В Кирове продолжается обработка проезжих частей и тротуаров противогололедными материалами

Сегодня, 12:39
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В Кирове продолжается обработка проезжих частей и тротуаров противогололедными материалами


Сегодня в Кирове продолжается обработка проезжих частей и тротуаров противогололедными материалами. Работы начались ночью.

Подрядчики были предупреждены о заморозках. Чтобы город вновь не превратился в сплошную ледовую площадку, техника удаляла наледь на проезжей части. А рабочие вручную освобождали от льда остановочные площадки и подходы к перекресткам. На улице Герцена на участке от Володарского до Октябрьского проспекта работы велись совместно с ГИБДД – несколько автомобилей эвакуировали. И с проезжих частей, где было подтопление, например, на Пионерской, проводилась откачка воды. Сегодня тротуары и дороги обрабатывают противогололедными реагентами и песко-соляной смесью.
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