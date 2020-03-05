Сегодня в Кирове продолжается обработка проезжих частей и тротуаров противогололедными материалами. Работы начались ночью.Подрядчики были предупреждены о заморозках. Чтобы город вновь не превратился в сплошную ледовую площадку, техника удаляла наледь на проезжей части. А рабочие вручную освобождали от льда остановочные площадки и подходы к перекресткам. На улице Герцена на участке от Володарского до Октябрьского проспекта работы велись совместно с ГИБДД – несколько автомобилей эвакуировали. И с проезжих частей, где было подтопление, например, на Пионерской, проводилась откачка воды. Сегодня тротуары и дороги обрабатывают противогололедными реагентами и песко-соляной смесью.