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05 мар 19:30 В Кировской области снизят налоговую ставку по «упрощёнке» до 3 процентов 05 мар 17:44 В «Перекопе» состоялись Чемпионат и Первенство России по лыжным гонкам спорта ЛИН 05 мар 17:41 В Кирове выровняли участок улицы Солнечной рядом с пересечением с Производственной 05 мар 15:24 Кировчанин борется за медали Чемпионата Мира среди юниоров по фигурному катанию 05 мар 15:22 В Кирове подвели итоги конкурса "Полицейские рукодельницы" 05 мар 15:18 В Кировскую область прибыла икона святой великомученицы Варвары 05 мар 15:16 В Кирове осуждён генеральный директор УК за долги перед КТК 05 мар 12:39 В Кирове продолжается обработка проезжих частей и тротуаров противогололедными материалами 05 мар 12:23 Детская школа классического танца привезла Гран-При престижного конкурса 05 мар 12:20 Кировчане выиграли несколько Президентских грантов на воплощение в жизнь своих инициатив
В Кирове выровняли участок улицы Солнечной рядом с пересечением с Производственной

В Кирове выровняли участок улицы Солнечной рядом с пересечением с Производственной

Сегодня, 17:41
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В Кирове выровняли участок улицы Солнечной рядом с пересечением с Производственной


В Кирове выровняли участок улицы Солнечной рядом с пересечением с Производственной, где из-за потепления и обильного таяния снега дорогу частично размыло. Водители с трудом преодолевали это место.

СТАНИСЛАВ ПОПОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОДЕРЖАНИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ УДПИ:
«Один так скажем из болезненных участков, где образуется из-за перепадов температур ледяные торосы, которые очень сложны в содержании. Мы пробуем различной техникой. Но поскольку постоянные перепады до плюс, то минус буквально через день, у нас образуются сложности: техника разбивает свежий растаявший снег, и опять образуются торосы. Мы вроде бы грейдируем, а они заново образуются. Они намерзают всё сильнее и сильнее, мы пытаемся применить какие-то новые средства».

Сначала ситуацию попытался исправить грейдер, который выровнял поверхность проезжей части. Но при наступлении заморозка на дороге вновь образовались ледовые наросты,  и сегодня на дорогу вышел трактор с фрезерной установкой. Специалисты  управления дорожной и парковой инфраструктуры убедились в том, что фреза успешно справляется со льдом, и обещали вести постоянный контроль за этим участком. При наступлении благоприятных погодных условий ямы на дороге планируют засыпать щебнем, и сейчас решается вопрос по капитальному ремонту этого участка Солнечной. Добавим, что трактор с фрезерной установкой также применят для выравнивания проезжей части на улицах Базовой и Торфяной.
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