В Кирове выровняли участок улицы Солнечной рядом с пересечением с Производственной, где из-за потепления и обильного таяния снега дорогу частично размыло. Водители с трудом преодолевали это место.Сначала ситуацию попытался исправить грейдер, который выровнял поверхность проезжей части. Но при наступлении заморозка на дороге вновь образовались ледовые наросты, и сегодня на дорогу вышел трактор с фрезерной установкой. Специалисты управления дорожной и парковой инфраструктуры убедились в том, что фреза успешно справляется со льдом, и обещали вести постоянный контроль за этим участком. При наступлении благоприятных погодных условий ямы на дороге планируют засыпать щебнем, и сейчас решается вопрос по капитальному ремонту этого участка Солнечной. Добавим, что трактор с фрезерной установкой также применят для выравнивания проезжей части на улицах Базовой и Торфяной.