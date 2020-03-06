Кировчане жалуются на неудовлетворительное состояние дворовых территорий

В администрацию Кирова ежедневно поступают жалобы горожан на неудовлетворительное состояние дворовых территорий.В глубоких выбоинах и колеях застревают автомобили. А пешеходы серьезно рискуют, пытаясь пройти по двору, который больше напоминает каток. С 1 марта полномочия административно-технической инспекции по контролю за соблюдением правил внешнего благоустройства переданы территориальным управлениям. Но они исполняют лишь надзорные функции. Заставить работать управляющие компании, в первую очередь, должны сами кировчане.