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06 марта 21:50
06 мар 17:59 О необычных увлечениях жительниц региона 06 мар 17:56 Кировчане обеспокоены подорожанием медицинских масок в аптеках 06 мар 17:53 В Кирове продолжается борьба со снегом на крышах 06 мар 15:43 Кировчанин поднялся на высшую ступень пьедестала Чемпионате Мира по фигурному катанию 06 мар 15:40 Выставка Виктора Путинцева «С любовью к жизни» в Выставочном зале художественного музея 06 мар 15:35 Общественники предлагают в Кирове установить устройства для мониторинга состояния воздуха 06 мар 15:34 Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе 06 мар 15:31 В Кирове в подвале дома на Чапаева началась «капель» 06 мар 15:28 Кировчане жалуются на неудовлетворительное состояние дворовых территорий 06 мар 11:01 130 лет со дня рождения Вячеслава Молотова
Кировчане жалуются на неудовлетворительное состояние дворовых территорий

Кировчане жалуются на неудовлетворительное состояние дворовых территорий

Сегодня, 15:28
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Кировчане жалуются на неудовлетворительное состояние дворовых территорий


В администрацию Кирова ежедневно поступают жалобы горожан на неудовлетворительное состояние дворовых территорий.

В  глубоких выбоинах и колеях застревают автомобили. А пешеходы серьезно рискуют, пытаясь пройти по двору, который больше напоминает каток.  С 1 марта  полномочия административно-технической инспекции по контролю за соблюдением правил внешнего благоустройства переданы территориальным управлениям. Но они исполняют лишь надзорные функции. Заставить работать управляющие компании, в первую очередь, должны сами кировчане.

ВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ:
«Наша работа выносить предписания, составлять протоколы об административных нарушениях, накладывать штрафы. Но, к сожалению, сами горожане не спрашивают со своих управляющих компаний, не требуют от них выполнения тех работ, которые они оплачивают».
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