Кировчане жалуются на неудовлетворительное состояние дворовых территорий

В администрацию Кирова ежедневно поступают жалобы горожан на неудовлетворительное состояние дворовых территорий.
В глубоких выбоинах и колеях застревают автомобили. А пешеходы серьезно рискуют, пытаясь пройти по двору, который больше напоминает каток. С 1 марта полномочия административно-технической инспекции по контролю за соблюдением правил внешнего благоустройства переданы территориальным управлениям. Но они исполняют лишь надзорные функции. Заставить работать управляющие компании, в первую очередь, должны сами кировчане.
ВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ:
«Наша работа выносить предписания, составлять протоколы об административных нарушениях, накладывать штрафы. Но, к сожалению, сами горожане не спрашивают со своих управляющих компаний, не требуют от них выполнения тех работ, которые они оплачивают».