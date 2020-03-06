В Кирове в подвале дома на Чапаева началась «капель»

В подвале пятиэтажки на улице Чапаева, 57б началась «капель». Из трещин в пластиковых трубах горячего водоснабжения бегут струи воды, а потолки и стены покрыты конденсатом.При этом коммуникации относительно новые, управляющая компания провела их полную замену около пяти лет назад. Жильцы дома уверены, что пластик выдерживает температуру лишь до 70 градусов, а при более высокой начинает разрушаться. Проблема не решается уже почти два года. Кроме того, периодически в подвале протекают и старые канализационные трубы. На многочисленные жалобы управляющая компания не реагирует. Активисты ОНФ намерены направить обращение в Жилинспекцию. Сами же жители дома уже озаботились поиском новой управляющей компании.