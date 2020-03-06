Прямой эфир
06 мар 17:59 О необычных увлечениях жительниц региона 06 мар 17:56 Кировчане обеспокоены подорожанием медицинских масок в аптеках 06 мар 17:53 В Кирове продолжается борьба со снегом на крышах 06 мар 15:43 Кировчанин поднялся на высшую ступень пьедестала Чемпионате Мира по фигурному катанию 06 мар 15:40 Выставка Виктора Путинцева «С любовью к жизни» в Выставочном зале художественного музея 06 мар 15:35 Общественники предлагают в Кирове установить устройства для мониторинга состояния воздуха 06 мар 15:34 Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе 06 мар 15:31 В Кирове в подвале дома на Чапаева началась «капель» 06 мар 15:28 Кировчане жалуются на неудовлетворительное состояние дворовых территорий 06 мар 11:01 130 лет со дня рождения Вячеслава Молотова
$
67,52
75,84
06 марта 21:50
06 мар 17:59 О необычных увлечениях жительниц региона 06 мар 17:56 Кировчане обеспокоены подорожанием медицинских масок в аптеках 06 мар 17:53 В Кирове продолжается борьба со снегом на крышах 06 мар 15:43 Кировчанин поднялся на высшую ступень пьедестала Чемпионате Мира по фигурному катанию 06 мар 15:40 Выставка Виктора Путинцева «С любовью к жизни» в Выставочном зале художественного музея 06 мар 15:35 Общественники предлагают в Кирове установить устройства для мониторинга состояния воздуха 06 мар 15:34 Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе 06 мар 15:31 В Кирове в подвале дома на Чапаева началась «капель» 06 мар 15:28 Кировчане жалуются на неудовлетворительное состояние дворовых территорий 06 мар 11:01 130 лет со дня рождения Вячеслава Молотова
В Кирове в подвале дома на Чапаева началась «капель»

В Кирове в подвале дома на Чапаева началась «капель»

Сегодня, 15:31
134
В Кирове в подвале дома на Чапаева началась «капель»


В подвале пятиэтажки на улице Чапаева, 57б началась «капель».  Из трещин в пластиковых трубах горячего водоснабжения бегут струи воды, а потолки и стены покрыты конденсатом.

При этом коммуникации относительно новые, управляющая компания провела их полную замену около пяти лет назад. Жильцы дома уверены, что пластик выдерживает температуру лишь до 70 градусов, а при более высокой начинает разрушаться. Проблема не решается уже почти два года. Кроме того, периодически в подвале протекают и старые канализационные трубы. На многочисленные жалобы управляющая компания не реагирует. Активисты ОНФ намерены направить обращение в Жилинспекцию. Сами же жители дома уже озаботились поиском новой управляющей компании.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама