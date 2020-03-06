В Кирове продолжается борьба со снегом на крышах. Наша съемочная группа выяснила, где над головами прохожих нависла опасность.
Учитывая нынешние погодные условия, нужно осторожно ходить возле домов, с которых свисают снег или сосульки. На некоторых домах по улице Маклина подрядные организации уже провели очистку кровель от снега, сейчас его убирают внизу, возле подъездов.
- Управляющая компания нас заставляет за них убирать, да, и всё. Дворника нет - мы за дворников убираем, так-то они должны были выходы сделать и убрать за собой, а они сказали, что это не наше, всё, у них одна работа - убрать крыши и всё.
По крышам многих двухэтажкек на улице Грибоедова видно, что снег не убирался давно, но у жителей претензии к управляющим компанией не по этой проблеме.
- Уборки дворниками - это вообще просто безобразие, за зиму 2-3 раза были, огребают одну дорожку, сфотографировали и ушли - всё.
А вот с крыши дома на улице Грибоедова, по словам жительницы, периодически убирают снег и наледь. В администрации напоминают, что об "опасных" крышах и ненадлежащей очистке кровель и содержании дворовых территорий можно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: 48-00-00. Штраф за несвоевременную очистку крыш от снега и наледи составляет от 200 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.