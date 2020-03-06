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06 мар 17:59 О необычных увлечениях жительниц региона 06 мар 17:56 Кировчане обеспокоены подорожанием медицинских масок в аптеках 06 мар 17:53 В Кирове продолжается борьба со снегом на крышах 06 мар 15:43 Кировчанин поднялся на высшую ступень пьедестала Чемпионате Мира по фигурному катанию 06 мар 15:40 Выставка Виктора Путинцева «С любовью к жизни» в Выставочном зале художественного музея 06 мар 15:35 Общественники предлагают в Кирове установить устройства для мониторинга состояния воздуха 06 мар 15:34 Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе 06 мар 15:31 В Кирове в подвале дома на Чапаева началась «капель» 06 мар 15:28 Кировчане жалуются на неудовлетворительное состояние дворовых территорий 06 мар 11:01 130 лет со дня рождения Вячеслава Молотова
В Кирове продолжается борьба со снегом на крышах

В Кирове продолжается борьба со снегом на крышах

Сегодня, 17:53
109
Альбина Самигуллина
В Кирове продолжается борьба со снегом на крышах


В Кирове продолжается борьба со снегом на крышах. Наша съемочная группа выяснила, где над головами прохожих нависла опасность.

Учитывая нынешние погодные условия, нужно осторожно ходить возле домов, с которых свисают снег или сосульки. На некоторых домах по улице Маклина подрядные организации уже провели очистку кровель от снега, сейчас его убирают внизу, возле подъездов.

- Управляющая компания нас заставляет за них убирать, да, и всё. Дворника нет - мы за дворников убираем, так-то они должны были выходы сделать и убрать за собой, а они сказали, что это не наше, всё, у них одна работа - убрать крыши и всё.

По крышам многих двухэтажкек на улице Грибоедова видно, что снег не убирался давно, но у жителей претензии к управляющим компанией не по этой проблеме.

- Уборки дворниками - это вообще просто безобразие, за зиму 2-3 раза были, огребают одну дорожку, сфотографировали и ушли - всё.

А вот с крыши дома на улице Грибоедова, по словам жительницы, периодически  убирают снег и наледь. В администрации напоминают, что об "опасных" крышах и ненадлежащей очистке кровель и содержании дворовых территорий можно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: 48-00-00. Штраф за несвоевременную очистку крыш от снега и наледи составляет от 200 до 500 тысяч рублей  для юридических лиц.
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