В Кирове продолжается борьба со снегом на крышах. Наша съемочная группа выяснила, где над головами прохожих нависла опасность.Учитывая нынешние погодные условия, нужно осторожно ходить возле домов, с которых свисают снег или сосульки. На некоторых домах по улице Маклина подрядные организации уже провели очистку кровель от снега, сейчас его убирают внизу, возле подъездов.По крышам многих двухэтажкек на улице Грибоедова видно, что снег не убирался давно, но у жителей претензии к управляющим компанией не по этой проблеме.А вот с крыши дома на улице Грибоедова, по словам жительницы, периодически убирают снег и наледь. В администрации напоминают, что об "опасных" крышах и ненадлежащей очистке кровель и содержании дворовых территорий можно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: 48-00-00. Штраф за несвоевременную очистку крыш от снега и наледи составляет от 200 до 500 тысяч рублей для юридических лиц.