В Кирове на Чапаева в затопленном подвале дома поднимается уровень воды

В Кирове в доме 57-б по улице Чапаева уровень воды поднимается в подвале. Лужи появились из-за протекающих труб. При этом коммуникации - новые, не так давно замененные. С каждым днем ситуация становится сложнее. Масштаб бедствия оценил Артем Макаров.Весенняя купель в подвале. Это течет горячая вода. Течет далеко не первую неделю подряд. Трубы перетянуты хомутами, но толку от этого нет. Лужи становятся больше, влажность выше, в квартирах запотевают окна, образуется конденсат, а в подъезде, то и дело коротит электричество.Все началось более пяти лет назад. Старший по дому Алексей Токарев рассказал, что начали протекать старые трубы. Управляющая компания сделала ремонт, установила новые.Жители дома 57б по улице Чапаева обратились к общественникам. Активисты сделали обращение в жилищную инспекцию. Они напоминают, что это далеко не единственный дом, в котором подвал затоплен. На прошлой неделе был выявлен еще один подобный объект, который обслуживает та же управляющая компания.Изучив ситуацию, общественные активисты рекомендуют жителям выбрать новую управляющую компанию, которая уже сможет решить проблему с трубами.