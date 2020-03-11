В Кирове на Чапаева в затопленном подвале дома поднимается уровень воды

В Кирове в доме 57-б по улице Чапаева уровень воды поднимается в подвале. Лужи появились из-за протекающих труб. При этом коммуникации - новые, не так давно замененные. С каждым днем ситуация становится сложнее. Масштаб бедствия оценил Артем Макаров.
Весенняя купель в подвале. Это течет горячая вода. Течет далеко не первую неделю подряд. Трубы перетянуты хомутами, но толку от этого нет. Лужи становятся больше, влажность выше, в квартирах запотевают окна, образуется конденсат, а в подъезде, то и дело коротит электричество.
НИНА ШИЛОВА:
«Трубы лопаются в подвале, у нас даже вот здесь домофон, он отключается, это было уже раза три».
Все началось более пяти лет назад. Старший по дому Алексей Токарев рассказал, что начали протекать старые трубы. Управляющая компания сделала ремонт, установила новые.
АЛЕКСЕЙ ТОКАРЕВ, СТАРШИЙ ПО ДОМУ:
«Были заменены трубы не на те, которые могут выдержать температурные нагрузки. Т.е. на полипропилен. Полипропилен при больших температурах начал рассыпаться. Пытаемся воздействовать на управляющую кампанию ленинского района, но результат практически нулевой».
Жители дома 57б по улице Чапаева обратились к общественникам. Активисты сделали обращение в жилищную инспекцию. Они напоминают, что это далеко не единственный дом, в котором подвал затоплен. На прошлой неделе был выявлен еще один подобный объект, который обслуживает та же управляющая компания.
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ, ЭКСПЕРТ ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА:
«Муниципальная управляющая компания, которая обслуживает и этот дом и тот предшествующий дом, она находится, как заявляют сотрудники администрации, в стадии банкротства. Поэтому деньги собираются с жителей, но качественных услуг жители не получают».
Изучив ситуацию, общественные активисты рекомендуют жителям выбрать новую управляющую компанию, которая уже сможет решить проблему с трубами.