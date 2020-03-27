Коммунальные службы Кирова продолжат работу в круглосуточном режиме. Дни с 30 марта по 5 апреля согласно Указу Президента РФ Владимира Путина объявлены нерабочими в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.Карантин не распространяется на работников служб жизнеобеспечения, в том числе медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих людей продуктами и товарами первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и случаях, угрожающих жизни, а также на сотрудников организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.В Кирове работу в круглосуточном режиме продолжают аварийные службы МУП «Водоканал», а также объектов по очистке воды и стоков, насосных станциях (водопроводные и канализационные).Сообщить об аварийных случаях на сетях можно по телефону 699-500, с другими контактными данными и актуальной информацией можно ознакомиться на сайте предприятия https://vdkanal.ru/.Круглосуточное дежурство организовано в Кировской теплоснабжающей компании. На предстоящую неделю там сформированы аварийные бригады и дежурные сотрудники по всем подразделениям. Для кировчан работает многоканальная линия 716-716.Сообщить об отсутствии горячей воды или отопления кировчане могут на сайте https://hot-water-kirov.ru/.В штатном режиме продолжат работу аварийные службы АО «Горэлектросеть» (255-977) и МУП «Кировсвет» (324-400).