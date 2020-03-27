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28 мар 11:45 С 28 марта в Кировской области приостановлена работа салонов красоты, парикмахерских и саун 28 мар 11:33 Коммунальные службы Кирова продолжат работу в круглосуточном режиме. 28 мар 09:46 В Кировской области приостановили работу все торговые центры и предприятия общепита. 27 мар 21:00 Из-за коронавируса в трудной ситуации оказались трудовые мигранты, работающие в Кировской области 27 мар 21:00 В музее воинской славы готовят новую экспозицию - к 75-летию Великой Победы 27 мар 18:30 Драматургическая лаборатория памяти Михаила Угарова прошла в формате онлайн-трансляций 27 мар 18:26 В Вятском художественном музее идет отбор картин для новой выставки 27 мар 18:23 В полиции опровергают фейк-новости из интернета, где сеют панику по поводу карантина из-за коронавируса 27 мар 15:23 Как не впасть в панику из-за коронавируса? 27 мар 15:21 В инфекционной больнице города Кирова остается 45 человек
Коммунальные службы Кирова продолжат работу в круглосуточном режиме.

Коммунальные службы Кирова продолжат работу в круглосуточном режиме.

Сегодня, 11:33
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Коммунальные службы Кирова продолжат работу в круглосуточном режиме.

Коммунальные службы Кирова продолжат работу в круглосуточном режиме. Дни с 30 марта по 5 апреля согласно Указу Президента РФ Владимира Путина объявлены нерабочими в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Карантин не распространяется на работников служб жизнеобеспечения, в том числе медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих людей продуктами и товарами первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и случаях, угрожающих жизни, а также на сотрудников организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

В Кирове работу в круглосуточном режиме продолжают аварийные службы МУП «Водоканал», а также объектов по очистке воды и стоков, насосных станциях (водопроводные и канализационные).

Сообщить об аварийных случаях на сетях можно по телефону 699-500, с другими контактными данными и актуальной информацией можно ознакомиться на сайте предприятия https://vdkanal.ru/.

Круглосуточное дежурство организовано в Кировской теплоснабжающей компании. На предстоящую неделю там сформированы аварийные бригады и дежурные сотрудники по всем подразделениям. Для кировчан работает многоканальная линия 716-716.

Сообщить об отсутствии горячей воды или отопления кировчане могут на сайте https://hot-water-kirov.ru/.

В штатном режиме продолжат работу аварийные службы АО «Горэлектросеть» (255-977) и МУП «Кировсвет» (324-400).

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