Музей Среднеивкинской школы стал лучшим в нескольких номинациях областного конкурса

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Музей Среднеивкинской школы стал лучшим сразу в нескольких номинациях областного конкурса. Это "Летопись родного края", где ребята представили новые интересные экскурсии об истории села. Первое место - за самый активный сайт. Также отметили на конкурсе и педагогов. Чем живет музей сегодня?Вот с такой загадки начинает Елизавета Блинова экскурсию по истории села. Об этом старинном ткацком станке она может говорить долго. Но главное - не утомить гостей и рассказать самые интересные факты. Готовясь к этому путешествию в прошлое, ученица общалась с местными жителями, узнавала о традициях и обычаях. Некоторые даже смогли поделиться ценными экспонатами.Среднеивкинскому музею больше 10 лет. В программе - 56 экскурсий, в том числе 10 на иностранном языке: английском и немецком. Есть и с прогулкой по селу. Проводят их сами школьники. Историю родного края ребята знают хорошо. Рассказывают с увлечением о местных жителях, о сельском хозяйстве, о природе.Экспонаты постоянно пополняются. Егор Окунев - выпускник среднеивкинской школы, во время учебы постоянно проводил здесь экскурсии. Поэтому каждый раз приезжая домой в отпуск, обязательно приходит в родной музей.Светлану Огородникову за просветительскую деятельность школьного музея тоже наградили на региональном конкурсе. Благодаря ее усердию, экспозиция растет, а ребята изучают историю глубже и шире, чем на уроках. Отметили музей и за активную работу в интернете. Ученики постоянно выкладывают новости на сайт. Чтобы туристы смогли найти этот музей и узнать, чем же он уникален.