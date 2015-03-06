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Новости / Культура

Музей Среднеивкинской школы стал лучшим в нескольких номинациях областного конкурса

Сегодня, 15:11 | Просмотров: 56 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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Музей Среднеивкинской школы стал лучшим сразу в нескольких номинациях областного конкурса. Это "Летопись родного края", где ребята представили новые интересные экскурсии об истории села. Первое место - за самый активный сайт. Также отметили на конкурсе и педагогов. Чем живет музей сегодня?

- Вот уж воистину стоит остров. На острову-то речка. В речке-то щучка. В щучке-то ельничек. В ельничке-то сердце.

Вот с такой загадки начинает Елизавета Блинова экскурсию по истории села. Об этом старинном ткацком станке она может говорить долго. Но главное - не утомить гостей и рассказать самые интересные факты. Готовясь к этому путешествию в прошлое, ученица общалась с местными жителями, узнавала о традициях и обычаях. Некоторые даже смогли поделиться ценными экспонатами.

Музей Среднеивкинской школы стал лучшим в нескольких номинациях областного конкурсаЕЛИЗАВЕТА БЛИНОВА, УЧЕНИЦА СРЕДНЕИВКИНСКОЙ ШКОЛЫ:
«Экскурсия является уникальной. Потому что она, во-первых, она была самая первая в нашем музее, которую создали. И вот уже третье поколение. И я преемницей являюсь. Я рассказываю в ней про ткацкий стан, про историю нашего села, как оно зарождалось, про нашу главную достопримечательность – церковь».

Среднеивкинскому музею больше 10 лет. В программе - 56 экскурсий, в том числе 10 на иностранном языке: английском и немецком. Есть и с прогулкой по селу. Проводят их сами школьники. Историю родного края ребята знают хорошо. Рассказывают с увлечением о местных жителях, о сельском хозяйстве, о природе.

Музей Среднеивкинской школы стал лучшим в нескольких номинациях областного конкурсаСТЕПАН ВОЗИСОВ, УЧЕНИК СРЕДНЕИВКИНСКОЙ ШКОЛЫ:
«Летом заготавливают веники для бани. А зимой топят печи березовыми дровами. Они самые жаркие. Из березовой коры - бересты - мастера изготавливают туеса и бураки. В такой посуде, словно в термосе, вода не замерзает даже в самый трескучий мороз, а в жару не нагревается. Еще из бересты делали шаркунки – отгадайте, что это такое? Погремушка! Да, это детская игрушка – погремушка».

Экспонаты постоянно пополняются. Егор Окунев - выпускник среднеивкинской школы, во время учебы постоянно проводил здесь экскурсии. Поэтому каждый раз приезжая домой в отпуск, обязательно приходит в родной музей.

Музей Среднеивкинской школы стал лучшим в нескольких номинациях областного конкурсаЕГОР ОКУНЕВ, УЧЕНИК АКАДЕМИИ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС РОССИИ:
«Я подарил два экспоната в музей, вот коготь и зуб медведя в 6ом классе. Их подарил мне папа - он охотник. И они стали хорошими экспонатами в музее для ознакомления. И сделал макет танка, который участвовал в Великой Отечественной Войне».

Музей Среднеивкинской школы стал лучшим в нескольких номинациях областного конкурсаСВЕТЛАНА ОГОРОДНИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ МУЗЕЯ ИСТОРИИ СЕЛА СРЕДНЕИВКИНО:
«Вот этот китель периода Великой Отечественной Войны, его нам подарил профессор из Санкт-Петербурга, который начал заниматься родословной, и нашел здесь в Среднеивкино свои корни. И привез нам этот китель. А он уникален чем. Он принадлежал его бабушке, которая родилась здесь - в Среднеивкино, и училась в нашей школе».

Светлану Огородникову за просветительскую деятельность школьного музея тоже наградили на региональном конкурсе. Благодаря ее усердию, экспозиция растет, а ребята изучают историю глубже и шире, чем на уроках. Отметили музей и за активную работу в интернете. Ученики постоянно выкладывают новости на сайт. Чтобы туристы смогли найти этот музей и узнать, чем же он уникален.


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