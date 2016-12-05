Празднование Нового года во Дворце Единоборств
Сегодня, 15:13 | Просмотров: 72 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Встреча Нового года у жителей микрорайона мало чем отличалась от принятых дворовых традиций. Взрослые и дети украшали елки у своих домов и устраивали скромные, но душевные праздники. Но вот проводы 16-года им, наверняка, запомнятся надолго. Инициативная группа во главе с депутатом городской Думы Дмитрием Никулиным решилась на новогодний эксперимент. Провести во Дворце большое праздничное мероприятие с приглашением кировчан и высоких гостей. Праздник представлял собой целый марафон разнообразных номеров от вокальных и танцевальных коллективов города. Подаренное зрителям представление длилось более полутора часов.
Самые активные жители микрорайона, воспитанники детских садов и школ, педагоги образовательных учреждений. Среди более тысячи человек пришедших на праздник были и дети с родителями из социально незащищенных семей. Вместе со всеми они ощутили настоящую и даже сказочную атмосферу предстоящей встречи Нового года. А приятным дополнением к ней стали подарки, которые на празднике получили все, кто пришел на него.
ДМИТРИЙ НИКУЛИН, ДЕПУТАТ КИРОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
«У людей, которые сегодня посетили наше мероприятие, мы зажгли вот эту звездочку счастья внутри каждого. Уверен, что за семейными столами будет царить любовь, счастье, взаимопонимание, мир и добро».
Новогодняя елка положила начало проведению праздничных дней в микрорайоне. Одна из основных задумок - оборудовать каток в Парке Победы.
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