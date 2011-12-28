Впечатления кировчан о новогоднем фильме «Ёлки-5»

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Во всероссийский прокат уже вышел традиционный новогодний фильм "Елки-5". Мы узнали у кировчан, которые сходили на премьеру, самые свежие впечатления от картины.Как и в предыдущих частях, действие фильма происходит в канун Нового года. В жизнях главных героев произошло множество перемен, но одно остается неизменным – все они пытаются найти или удержать свое счастье. В этот новый год любимые герои «Ёлок» всё также делают глупости и надеются на чудо.Добавим, что режиссёром "Пятых ёлок" стал Тимур Бекмамбетов, он дебютировал в новогодней тематике в 2007 году, когда снял продолжение "Иронии судьбы, или с лёгким паром". Что касается всех частей "Елок", для значительной части россиян этот фильм уже стал обязательной частью новогодних праздников.