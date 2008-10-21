Презентация архивного фонда кинорежиссера Марины Дохматской

Поделиться новостью:

История вятского документального кино, известного далеко за пределами нашего региона, станет доступна исследователям. Кинорежиссер Марина Дохматская передала документы из личного фонда на хранение в Государственный архив Кировской области.На выставке представлены документы, показывающие творческий процесс кинопроизводства глазами режиссера и сценариста. Здесь можно увидеть, как рождается документальный фильм от первой заявки - до рецензии и, конечно, фестивальных наград.Марина Валентиновна еще весной этого года получила предложение о передаче в архив документов из ее личного архива. Работа по отбору документов, их систематизация и описание продолжалась более чем полгода. Любопытную деталь можно узнать на выставке - трудовую деятельность Марина Валентиновна начала с освоения рабочей профессии. А вот интерес к кино зародился еще в школьные годы.Марина Дохматская пришла на телевидение в 18 лет. Начала изучать филологию в вузе, но вскоре поняла, что ее истинное призвание - кинодраматургия. Марина Дохматская окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Работала помощником режиссера, ассистентом, вникала в тонкости профессии, набираясь опыта у ведущих мастеров кировского ТВ. Одним из первых документальных фильмов, получивших широкое признание, стал «На дальней станции сойду» о космонавте Викторе Савиных. В 1981 г. он получил приз кинофестиваля в Лейпциге. Сегодня в фильмографии Марины Дохматской более 80 документальных фильмов. Многие из них представляли Вятскую землю за границей - например, в Израиле или во Франции.В творчестве Марины Валентиновны нашла отражение тема православного подвижничества и мученичества за веру. События конца минувшего столетия - возрождение порушенных святынь.На презентации личного фонда документов собрались не только ценители вятского кинематографа. В зале было много людей ставших в свое время героями документальных фильмов кинорежиссера Марины Дохматской. Художник Виктор Харлов участвовал в росписи возрожденного Храма Христа Спасителя в Москве. В документальном фильме «Третье рождение» он рассказал, как проходила эта уникальная работа.Все фильмы Марины Дохматской - это одно большое живописное полотно, сплетенное из правды жизни, красоты вятской природы, архитектуры и ярких интересных судеб героев.Добавим, что документы из личного фонда Марины Дохматской будут доступны всем исследователям вятской документалистики.