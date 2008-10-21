Презентация архивного фонда кинорежиссера Марины Дохматской
Вчера, 18:02 | Просмотров: 170 | Автор: Алексей Фоминых | Версия для печати
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На выставке представлены документы, показывающие творческий процесс кинопроизводства глазами режиссера и сценариста. Здесь можно увидеть, как рождается документальный фильм от первой заявки - до рецензии и, конечно, фестивальных наград.
МАРИНА ДОХМАТСКАЯ, КИНОРЕЖИССЕР, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РОССИИ, ЧЛЕН СОЮЗА КИНЕМАТОГРАФИСТОВ РОССИИ:
«Если говорить с чего начинается кино – оно начинается с заявки с документа – это заявка, это синопсис, это сценарий, роспись каждого кадра, операторский дневник это большой, большой документальный пласт».
Марина Валентиновна еще весной этого года получила предложение о передаче в архив документов из ее личного архива. Работа по отбору документов, их систематизация и описание продолжалась более чем полгода. Любопытную деталь можно узнать на выставке - трудовую деятельность Марина Валентиновна начала с освоения рабочей профессии. А вот интерес к кино зародился еще в школьные годы.
МАРИНА ДОХМАТСКАЯ, КИНОРЕЖИССЕР, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РОССИИ, ЧЛЕН СОЮЗА КИНЕМАТОГРАФИСТОВ РОССИИ:
«Я очень любила кино. Мы просматривали все новые появлявшиеся киноафиши, тогда еще деревянные. Просматривали афиши кинотеатров всех - Победа, Смена, Октябрь, Колизей – еще старый. Дружбу. Мы все с первого по последний смотрели. Иногда даже за счет уроков. Честно скажу, кино было любимым нашим искусством».
Марина Дохматская пришла на телевидение в 18 лет. Начала изучать филологию в вузе, но вскоре поняла, что ее истинное призвание - кинодраматургия. Марина Дохматская окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Работала помощником режиссера, ассистентом, вникала в тонкости профессии, набираясь опыта у ведущих мастеров кировского ТВ. Одним из первых документальных фильмов, получивших широкое признание, стал «На дальней станции сойду» о космонавте Викторе Савиных. В 1981 г. он получил приз кинофестиваля в Лейпциге. Сегодня в фильмографии Марины Дохматской более 80 документальных фильмов. Многие из них представляли Вятскую землю за границей - например, в Израиле или во Франции.
МАРИНА ДОХМАТСКАЯ, КИНОРЕЖИССЕР, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РОССИИ, ЧЛЕН СОЮЗА КИНЕМАТОГРАФИСТОВ РОССИИ:
«Почему вятское кино? Потому что там вятские люди и это значит, какой-то характер удалось создать, какие то события, которые были уникальными, и были только здесь за счет этого я, думаю, наше кино стало заметным».
В творчестве Марины Валентиновны нашла отражение тема православного подвижничества и мученичества за веру. События конца минувшего столетия - возрождение порушенных святынь.
На презентации личного фонда документов собрались не только ценители вятского кинематографа. В зале было много людей ставших в свое время героями документальных фильмов кинорежиссера Марины Дохматской. Художник Виктор Харлов участвовал в росписи возрожденного Храма Христа Спасителя в Москве. В документальном фильме «Третье рождение» он рассказал, как проходила эта уникальная работа.
Все фильмы Марины Дохматской - это одно большое живописное полотно, сплетенное из правды жизни, красоты вятской природы, архитектуры и ярких интересных судеб героев.
ВИКТОР ХАРЛОВ, НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ СССР, ЛАУРЕАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РОССИИ:
«На одной выставке она сказала мне замечательные слова, про меня, что я художник – документалист. В то же время я хочу сказать, что она конечно документалист – но ее главная особенность, что она художник! Все ее фильмы предельно художественны!».
Добавим, что документы из личного фонда Марины Дохматской будут доступны всем исследователям вятской документалистики.
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