Выставка детских рисунков, посвященных зимним сказкам

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Как провести эти праздничные дни? В Кировском театре кукол можно посетить выставку детских рисунков и картин, посвященных зимним сказкам народов мира.Несколько лет назад преподаватели изостудии "Этюд" стали членами союза педагогов-художников России. Приобщение к этой организации принесло свои плоды, в частности идея нарисовать картины по мотивам народных сказок пришла как раз от "союза". Студийцы ее дружно подхватили. При работе над темами картин ребятам надо было прочитать самые разные сказки и выбрать ту, что особенно понравится.Работы выполнены в самых разных художественных техниках: гуашь, пастель, коллаж, всего на выставке более 40 картин, а возраст художников от 5 до 14 лет.По итогам конкурса, проводимого международным союзом педагогов-художников, издаются книги с иллюстрациями детей. Некоторые из работ студийцев уже были отмечены компетентным жюри. Дети получили дипломы, а их картины вошли в печатные издания.