ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

ГТРК Вятка - новости Кирова и Кировской области

Сегодня суббота

31 декабря 2016г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 60.6569
EURO: 63.8111
Погода в городе Кирове:
вечером:  0...+2°C
ночью:  0...+2°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

Выставка детских рисунков, посвященных зимним сказкам

Сегодня, 15:05 | Просмотров: 77 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
Поделиться новостью:
Как провести эти праздничные дни? В Кировском театре кукол можно посетить выставку детских рисунков и картин, посвященных зимним сказкам народов мира.

Несколько лет назад преподаватели изостудии "Этюд" стали членами союза педагогов-художников России. Приобщение к этой организации принесло свои плоды, в частности идея нарисовать картины по мотивам народных сказок пришла как раз от "союза". Студийцы ее дружно подхватили. При работе над темами картин ребятам надо было прочитать самые разные сказки и выбрать ту, что особенно понравится.

Выставка детских рисунков, посвященных зимним сказкамЕЛЕНА ПОСКРЁБЫШЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ИЗОСТУДИИ "ЭТЮД" ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА "ВДОХНОВЕНИЕ":
«Нам было очень интересно познакомиться с сербскими сказками, со сказками народов Севера».

Работы выполнены в самых разных художественных техниках: гуашь, пастель, коллаж, всего на выставке более 40 картин, а возраст художников от 5 до 14 лет.

Выставка детских рисунков, посвященных зимним сказкамМАРИЯ МАЙОРОВА, УЧАСТНИЦА ВЫСТАВКИ "ЗИМНИЕ СКАЗКИ НАРОДОВ МИРА":
«Я написала картину по мотивам сказки о колдунье и царевиче. На заднем плане царевич, он пошел спасать принцессу».
 
По итогам конкурса, проводимого международным союзом педагогов-художников, издаются книги с иллюстрациями детей. Некоторые из работ студийцев уже были отмечены компетентным жюри. Дети получили дипломы, а их картины вошли в печатные издания.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

РоссельхозБанк

Последние новости

В Кильмезском районе инормарка столкнулась с "Нивой".

11:30 31.12.2016


В Кильмезском районе инормарка столкнулась с "Нивой".

В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

11:23 31.12.2016


В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

В Орловском районе автоэвакуатор врезался в трактор.

11:19 31.12.2016


В Орловском районе автоэвакуатор врезался в трактор.

В Кирове столкнулись две иномарки.

11:14 31.12.2016


В Кирове столкнулись две иномарки.

В Слободском 13 человек тушили жилой дом.

11:07 31.12.2016


В Слободском 13 человек тушили жилой дом.

В Верхнекамском районе столкнулись два ВАЗа.

10:58 31.12.2016


В Верхнекамском районе столкнулись два ВАЗа.

Перескоков: «Пока горожане отдыхают, мы будем работать»

14:21 30.12.2016


Перескоков: «Пока горожане отдыхают, мы будем работать»

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове подвели итоги конкурса зимних композиций «Новогодняя сказка»

15:06 31.12.2016


В Кирове подвели итоги конкурса зимних композиций «Новогодняя сказка»

Выставка детских рисунков, посвященных зимним сказкам

15:05 31.12.2016


Выставка детских рисунков, посвященных зимним сказкам

Новогодние подъезды жителей Радужного

20:35 30.12.2016


Новогодние подъезды жителей Радужного

Предновогодняя акция ГИБДД

20:34 30.12.2016


Предновогодняя акция ГИБДД

Умелец из села Макарье Котельничского района

20:33 30.12.2016


Умелец из села Макарье Котельничского района

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Мир сказки - мир театра

27.03.2012


Мир сказки - мир театра

Выставка рисунков «Вдохновение» в кировской библиотеке имени Дьяконова

09.04.2014


Выставка рисунков «Вдохновение» в кировской библиотеке имени Дьяконова

Выставка "Искусство женского рода"

19.11.2013


Выставка "Искусство женского рода"

Выставка детских рисунков к 8 Марта

12.03.2012


Выставка детских рисунков к 8 Марта

Выставка Анатолия Белика

18.02.2010


Выставка Анатолия Белика

Выставка в театре кукол

05.09.2012


Выставка в театре кукол

Популярные новости

Уроженец Кировской области не попал на борт ТУ-154 из-за болезни

25.12.2016


Уроженец Кировской области не попал на борт ТУ-154 из-за болезни

В областном суде продолжилось оглашение приговора лидеру ОПС "Прокоповские"

27.12.2016


В областном суде продолжилось оглашение приговора лидеру ОПС "Прокоповские"

Киров ждет пик холодов

19.12.2016


Киров ждет пик холодов

В Кирове с поличным задержали вора-"карманника" (ВИДЕО).

20.12.2016


В Кирове с поличным задержали вора-"карманника" (ВИДЕО).

В Подосиновском районе сгорела пилорама.

18.12.2016


В Подосиновском районе сгорела пилорама.

Виновник гибели 7 пассажиров предстанет перед судом

21.12.2016


Виновник гибели 7 пассажиров предстанет перед судом

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх