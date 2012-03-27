Выставка детских рисунков, посвященных зимним сказкам
Сегодня, 15:05 | Просмотров: 77 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Несколько лет назад преподаватели изостудии "Этюд" стали членами союза педагогов-художников России. Приобщение к этой организации принесло свои плоды, в частности идея нарисовать картины по мотивам народных сказок пришла как раз от "союза". Студийцы ее дружно подхватили. При работе над темами картин ребятам надо было прочитать самые разные сказки и выбрать ту, что особенно понравится.
ЕЛЕНА ПОСКРЁБЫШЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ИЗОСТУДИИ "ЭТЮД" ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА "ВДОХНОВЕНИЕ":
«Нам было очень интересно познакомиться с сербскими сказками, со сказками народов Севера».
Работы выполнены в самых разных художественных техниках: гуашь, пастель, коллаж, всего на выставке более 40 картин, а возраст художников от 5 до 14 лет.
МАРИЯ МАЙОРОВА, УЧАСТНИЦА ВЫСТАВКИ "ЗИМНИЕ СКАЗКИ НАРОДОВ МИРА":
«Я написала картину по мотивам сказки о колдунье и царевиче. На заднем плане царевич, он пошел спасать принцессу».
По итогам конкурса, проводимого международным союзом педагогов-художников, издаются книги с иллюстрациями детей. Некоторые из работ студийцев уже были отмечены компетентным жюри. Дети получили дипломы, а их картины вошли в печатные издания.
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