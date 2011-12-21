В Кирове подвели итоги конкурса зимних композиций «Новогодняя сказка»
Сегодня, 15:06 | Просмотров: 113 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
Поделиться новостью:
Эта ярмарка новогодних идей проводится уже 11ый год. И ни разу поделки не повторялись. Елки абсолютно разные, и по размеру, и по форме. Главное, они могут украсить праздник, а значит, не придется везти зеленую красавицу из леса. Здесь произведения из макарон, скорлупы от фисташек, пластиковых вилок, мха, соломы. Всего больше 250 работ со всех районов области.
ОЛЬГА СЫСОЛЯТИНА, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА – МЕМОРИАЛ:
«Развивает и мышление, креативность детей, общее воспитание в наших объединениях фитодизайна, когда наши дети ходят, развивают себя, свое мышление, свои ручки и голову, и интеллект идет в ход».
Подвесные, настольные, напольные изделия. Номинаций много. Помимо елок есть картины, венки, украшенное зеркало для гаданий, задекорированное под рождество окно, и даже накрытый праздничный стол. Одни делали произведения искусства пару часов, другие посвятили этому ремеслу несколько месяцев.
АНАСТАСИЯ ШЕВЕЛЕВА:
«Купила готовый конус, обмотала его джутовым шпагатом, и насушила апельсинов. Апельсины я сушила около недели. Купила готовые украшения, искусственную хвою, раскрасила горшок, и вот получилось».
МАРИНА ИСУПОВА:
«Сначала я скрутила березовые веточки, у меня получилась основа, потом я постепенно начала украшать одну из сторон, и добавляла различные украшения. Потом добавила перья, чтобы придать венку нежности, и также украсила бантиками».
Очень много на выставке символа 2017 года. Самый большой петух из шишек отметили все гости - ему и присвоили первое место. За лучшие работы ученики и их преподаватели получили грамоты и призы. Причем полезные, это клеевой пистолет, оберточная бумага, и другие нужные для прикладного искусства вещи.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|