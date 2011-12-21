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Новости / Культура

В Кирове подвели итоги конкурса зимних композиций «Новогодняя сказка»

Сегодня, 15:06 | Просмотров: 113 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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Талантливые юные флористы могут сделать шедевр из любых подручных средств: стилизованные елки из ткани, орехов, шишек, растений и даже макарон. В Кирове подвели итоги конкурса зимних композиций «Новогодняя сказка».

Эта ярмарка новогодних идей проводится уже 11ый год. И ни разу поделки не повторялись. Елки абсолютно разные, и по размеру, и по форме. Главное, они могут украсить праздник, а значит, не придется везти зеленую красавицу из леса. Здесь произведения из макарон, скорлупы от фисташек, пластиковых вилок, мха, соломы. Всего больше 250 работ со всех районов области.

В Кирове подвели итоги конкурса зимних композиций «Новогодняя сказка»ОЛЬГА СЫСОЛЯТИНА, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДВОРЦА ТВОРЧЕСТВА – МЕМОРИАЛ:
«Развивает и мышление, креативность детей, общее воспитание в наших объединениях фитодизайна, когда наши дети ходят, развивают себя, свое мышление, свои ручки и голову, и интеллект идет в ход».

Подвесные, настольные, напольные изделия. Номинаций много. Помимо елок есть картины, венки, украшенное зеркало для гаданий, задекорированное под рождество окно, и даже накрытый праздничный стол. Одни делали произведения искусства пару часов, другие посвятили этому ремеслу несколько месяцев.

В Кирове подвели итоги конкурса зимних композиций «Новогодняя сказка»АНАСТАСИЯ ШЕВЕЛЕВА:
«Купила готовый конус, обмотала его джутовым шпагатом, и насушила апельсинов. Апельсины я сушила около недели. Купила готовые украшения, искусственную хвою, раскрасила горшок, и вот получилось».

В Кирове подвели итоги конкурса зимних композиций «Новогодняя сказка»МАРИНА ИСУПОВА:
«Сначала я скрутила березовые веточки, у меня получилась основа, потом я постепенно начала украшать одну из сторон, и добавляла различные украшения. Потом добавила перья, чтобы придать венку нежности, и также украсила бантиками».

Очень много на выставке символа 2017 года. Самый большой петух из шишек отметили все гости - ему и присвоили первое место. За лучшие работы ученики и их преподаватели получили грамоты и призы. Причем полезные, это клеевой пистолет, оберточная бумага, и другие нужные для прикладного искусства вещи.


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