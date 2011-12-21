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Талантливые юные флористы могут сделать шедевр из любых подручных средств: стилизованные елки из ткани, орехов, шишек, растений и даже макарон. В Кирове подвели итоги конкурса зимних композиций «Новогодняя сказка».Эта ярмарка новогодних идей проводится уже 11ый год. И ни разу поделки не повторялись. Елки абсолютно разные, и по размеру, и по форме. Главное, они могут украсить праздник, а значит, не придется везти зеленую красавицу из леса. Здесь произведения из макарон, скорлупы от фисташек, пластиковых вилок, мха, соломы. Всего больше 250 работ со всех районов области.Подвесные, настольные, напольные изделия. Номинаций много. Помимо елок есть картины, венки, украшенное зеркало для гаданий, задекорированное под рождество окно, и даже накрытый праздничный стол. Одни делали произведения искусства пару часов, другие посвятили этому ремеслу несколько месяцев.Очень много на выставке символа 2017 года. Самый большой петух из шишек отметили все гости - ему и присвоили первое место. За лучшие работы ученики и их преподаватели получили грамоты и призы. Причем полезные, это клеевой пистолет, оберточная бумага, и другие нужные для прикладного искусства вещи.