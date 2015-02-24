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Новости / Культура

В Слободском краеведческом музее теперь можно побывать в 19 веке

Вчера, 15:39 | Просмотров: 119 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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В Слободском краеведческом музее теперь можно побывать в 19 веке. В новом историческом здании музея царит дух прошлых эпох, скрипят старинные лестницы и тяжело открываются мощные двери. Сохранились в особняке и предметы купеческого быта. Что удивит современно человека?

Новое здание музея - совсем не новое. Постройке больше 200 лет. Еще в 1790-м году его возвел известный слободской купец Ксенофонт Анфилатов. Когда он обанкротился, сменилось несколько хозяев. И последними владельцами стали Ончуковы.

В Слободском краеведческом музее теперь можно побывать в 19 векеТАТЬЯНА ДОЛМАТОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ КРАЕВЕДЧЕСКИМ МУЗЕЕМ Г. СЛОБОДСКОГО:
«Петр Гаврилович Ончуков - потомственный почетный гражданин города. И его сын Михаил Петрович - один из самых богатых наших вятских купцов конца 19 - начала 20 века. Михаил Петрович Ончуков решил сделать здание более модным и более большим. Поэтому он к этому старому Анфилатовскому дому, пристроил еще два крыла. И вот в одном из этих пристроев для Михаила Петровича был открыт его кабинет».

Музей переехал в это здание недавно, и кабинет до конца еще не обустроили. Но в новогодние каникулы было так много посетителей, что экскурсоводы открыли здесь временную экспозицию, чтобы гости смогли познакомиться с бытом местных купцов.

- Цвет такой коричневый, сдержанный, мужской.

Эта декоративная печь украшала купеческий кабинет 19 века. Она выполнена очень сдержанно, в темных тонах, на изразцах - немецкие средневековые воины. Подходит по стилю и к другим предметам мебели. Здесь большой кабинетный диван, тронные кресла, массивный стол. Везде - смешение стилей. Есть и шкафы, куда сотрудники музея собираются поставить старинные книги из своей коллекции.

ТАТЬЯНА ДОЛМАТОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ КРАЕВЕДЧЕСКИМ МУЗЕЕМ Г. СЛОБОДСКОГО:
«Естественно в кабинете должны были быть часы, поскольку хозяин дома следил за временем. Время было как сейчас дорогим. Кроме того, сохранились вот такие элементы интерьера. Рядом мы видим такой встроенный шкаф для одежды. Можно представить себе, что хозяин приходит, допустим, снимает какой-то мундир, какую-то парадную одежду, и одевает домашний халат для того, чтобы в более домашней обстановке заниматься делами».

Открыта в музее до конца месяца и выставка живописи заслуженного художника России Инны Широковой. На ее полотнах - краски праздника. Это гуляния, ярмарки, застолья, предновогодняя суета. Девушка готовится к встрече с любимым, подружки рисуют открытки, дети играют возле елки. Всего около 20 работ из личной коллекции автора.

В Слободском краеведческом музее теперь можно побывать в 19 векеТАТЬЯНА ЛОПАТКИНА, ЭКСКУРСОВОД СЛОБОДСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Она до сих пор работает, до сих пор пишет картины, ей уже около 80 лет. Жить без своей мастерской она уже не может. Она ночью придумывает сюжеты, встает и начинает творить».

В Слободском краеведческом музее теперь можно побывать в 19 векеОЛЬГА ШУТКИНА:
«Картины прям как живые, настоящие, даже звери различные, собачки, кошки, елки, очень впечатляет, очень завораживает».

Кроме того, можно и поностальгировать. На стендах - советские открытки и игрушки. Есть даже на тему космоса, из стекляруса - звезды и спутники. Такие были популярны в 60-ые, когда человек начал осваивать вселенную.


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