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В Слободском краеведческом музее теперь можно побывать в 19 веке. В новом историческом здании музея царит дух прошлых эпох, скрипят старинные лестницы и тяжело открываются мощные двери. Сохранились в особняке и предметы купеческого быта. Что удивит современно человека?Новое здание музея - совсем не новое. Постройке больше 200 лет. Еще в 1790-м году его возвел известный слободской купец Ксенофонт Анфилатов. Когда он обанкротился, сменилось несколько хозяев. И последними владельцами стали Ончуковы.Музей переехал в это здание недавно, и кабинет до конца еще не обустроили. Но в новогодние каникулы было так много посетителей, что экскурсоводы открыли здесь временную экспозицию, чтобы гости смогли познакомиться с бытом местных купцов.Эта декоративная печь украшала купеческий кабинет 19 века. Она выполнена очень сдержанно, в темных тонах, на изразцах - немецкие средневековые воины. Подходит по стилю и к другим предметам мебели. Здесь большой кабинетный диван, тронные кресла, массивный стол. Везде - смешение стилей. Есть и шкафы, куда сотрудники музея собираются поставить старинные книги из своей коллекции.Открыта в музее до конца месяца и выставка живописи заслуженного художника России Инны Широковой. На ее полотнах - краски праздника. Это гуляния, ярмарки, застолья, предновогодняя суета. Девушка готовится к встрече с любимым, подружки рисуют открытки, дети играют возле елки. Всего около 20 работ из личной коллекции автора.Кроме того, можно и поностальгировать. На стендах - советские открытки и игрушки. Есть даже на тему космоса, из стекляруса - звезды и спутники. Такие были популярны в 60-ые, когда человек начал осваивать вселенную.