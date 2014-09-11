Живопись Юрия Попкова и Надежды Фроловой в Выставочном зале Вятского художественного музея

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В Выставочном зале Вятского художественного музея открылись две экспозиции. Живопись Юрия Попкова и Надежды Фроловой объединяет общая любовь к потусторонней реальности, области подсознания и символам.Главный герой картин Юрия Попкова - свет. Яркий, с резкими тенями, с контрастами холодных и тёплых красок. Иногда кажется, что увиденное художником случилось при сильной вспышке молнии. Произведения Попкова не просто картины, а картины видения. Кураторы выставки решили назвать экспозицию "Жить с любовью и следовать своей дорогой".Бытовые предметы в картинах Попкова встречаются крайне редко. Чаще всего он изображает человека в пейзаже. Этим его творчество похоже на картины Надежды Фроловой. Ее экспозиция называется "Слушая наше дыхание", и посвящена теме сна. Сон невозможно сфотографировать, но можно нарисовать, говорит художница. На одной из картин изображен друг Надежды, который видит сон про "голубую линию". Будто в мире ничего не осталось, только музыка и голубая линия, но если через эту линию перейти, то мир вообще исчезнет.Творчество Попкова повлияло на Надежду Фролову, и хотя лично художники пока не знакомы, можно говорить об их близости.Да и сама Надежда Фролова считает, что две выставки смотрятся рядом органично, хоть и отличаются по стилю и технике. Эти картины написаны людьми, которые находятся на одной волне, схожим образом чувствуют и видят.Сотрудники музея планируют пригласить в наш город Юрия Попкова и открыть расширенную экспозицию его работ. Но когда это произойдет, сказать сложно. Познакомиться с частью творческого наследия можно уже сейчас. Добавим, что выставки будут открыты до 12 февраля.