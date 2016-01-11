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Новости / Культура

Святочная этновечерка в ОДНТ

18 января 2017 18:01 | Просмотров: 226 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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Святочные дни закончились. Ночью верующие начнут отмечать Крещение Господне. А сегодня - сочельник, день подготовки к празднику, на Руси еще называли голодным, постным. Так наши предки очищали себя после веселых святок. Как проходили "Святки на Вятке", можно было узнать на молодежной этновечёрке в ОДНТ.

- Сеем, веем, посеваем, С Новым Годом Поздравляем. Чтоб здоровенькими были и чтоб много лет прожили!

Пока гости собираются, участницы ансамбля "Слобода" начинают заводить толпу. Благодаря их стараниям - "Святки на Вятке" не прекращают свое существование. Песни, пляски, яркие наряды - атмосфера в областном Доме народного творчества передает дух того времени. Когда в деревнях собирались под гармошку, устраивали парные, круговые пляски, кадрили, ходили по домам, наряжались и колядовали.

Святочная этновечерка в ОДНТИРИНА ХОЛМАНСКИХ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РФ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ "СЛОБОДА":
«В это время разрешалось немного хулиганить и чудить. И даже за это молодежь не ругали, могли пойти развалить поленницу, или заткнуть трубу, печка никак не растапливается, или приморозить калитку к воротам, то есть в это время такие шалости позволялись».
 
 
Опытные танцоры уже знают, как одеваться на этновечёрку. Это обязательно удобная обувь, ведь длятся народные пляски и игры почти три часа. У девочек обязательно юбочка. Да и у всех главное - прекрасное настроение.

Святочная этновечерка в ОДНТАННА КРЫЛАТЫХ:
«Я просто интересуюсь народной культурой, и сама сшила костюм, чтобы иногда танцевать».
 
 
 
Святочная этновечерка в ОДНТЗАХАР ЛАБУНОВ, УЧЕНИК 6 С КЛАССА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №8 Г. КИРОВА:
«Нам было интересно узнать много нового о древних культурах, как раньше колядовали, что раньше делали, как танцевали».

В такой вечер можно и погадать. Галина Байбородова несколько лет назад увидела, что выйдет замуж. Так и случилось в тот год. Теперь они с Николаем приходит на святки уже как официальная замужняя пара. Не пропускают ни одного вечера.

Святочная этновечерка в ОДНТГАЛИНА БАЙБОРОДОВА:
«Здесь очень здорово, задорно, весело, в основном, молодежь ходит, поэтому мы подпитываемся этой молодой энергией, поэтому становимся еще моложе, еще бодрее, еще веселее».

Святочная этновечерка в ОДНТНИКОЛАЙ БАЙБОРОДОВ:
«Дают вот именно сплоченность, умение в коллективе жить. Потому что сейчас в этом плане очень мало таких возможностей. Допустим, классические танцы, танго, вальс, это все-таки двое, а вот таких, когда коллектив, народ и все действуют как один, то есть если ты там что-то неправильно сделал, нарушается порядок. Это умение находить общий язык, это очень важно сейчас, в наше время особенно. Чувствовать друг другу».


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