Святочная этновечерка в ОДНТ

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«В это время разрешалось немного хулиганить и чудить. И даже за это молодежь не ругали, могли пойти развалить поленницу, или заткнуть трубу, печка никак не растапливается, или приморозить калитку к воротам, то есть в это время такие шалости позволялись».

Святочные дни закончились. Ночью верующие начнут отмечать Крещение Господне. А сегодня - сочельник, день подготовки к празднику, на Руси еще называли голодным, постным. Так наши предки очищали себя после веселых святок. Как проходили "Святки на Вятке", можно было узнать на молодежной этновечёрке в ОДНТ.Пока гости собираются, участницы ансамбля "Слобода" начинают заводить толпу. Благодаря их стараниям - "Святки на Вятке" не прекращают свое существование. Песни, пляски, яркие наряды - атмосфера в областном Доме народного творчества передает дух того времени. Когда в деревнях собирались под гармошку, устраивали парные, круговые пляски, кадрили, ходили по домам, наряжались и колядовали.Опытные танцоры уже знают, как одеваться на этновечёрку. Это обязательно удобная обувь, ведь длятся народные пляски и игры почти три часа. У девочек обязательно юбочка. Да и у всех главное - прекрасное настроение.В такой вечер можно и погадать. Галина Байбородова несколько лет назад увидела, что выйдет замуж. Так и случилось в тот год. Теперь они с Николаем приходит на святки уже как официальная замужняя пара. Не пропускают ни одного вечера.