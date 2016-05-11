От кировчан ждут идеи проведения Дня города-643

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В Кирове обсудили основные направления работы в сфере культуры на 2017 год.Так, запланировано проведение двух масштабных концертов в Вятской филармонии. Вместе с именитыми музыкантами из Вятского оркестра русских народных инструментов им. Ф.И. Шаляпина и Вятского симфонического оркестра им. В.А. Раевского на сцену выйдут стипендиаты управления культуры.Кировчан ждет премьера балета «Щелкунчик» в исполнении учащихся Детской школы классического танца и артистов театра балета в сопровождении Вятского симфонического оркестра.В Доме культуры «Лянгасово», который в прошлом году был передан в муниципальную собственность, будет сформирована новая творческая команда. Также для ДК приобретут новое оборудование.Для удобства посетителей в городском зоологическом музее начнется работа по созданию электронного каталога музейного фонда.В библиотеках города в сентябре этого года к 40-летию образования централизованных библиотечных систем в Кировской области пройдет I Межрегиональная конференция «Библиотеки - перезагрузка».С целью улучшения работы муниципальных учреждений культуры с февраля по апрель будет проведена независимая оценка качества услуг учреждений. Горожане смогут принять участие в опросе и высказать свои замечания и предложения по повышению качества обслуживания в очагах культуры.В летний период кировчан ждут традиционные песенно-танцевальные марафоны: танцевальные вечера Соломона Сахара на Театральной площади, «Вятские вечерки» у Вятской филармонии, «Встречи в музыкальном сквере».Для жителей Нововятского района на протяжении лета будут организованы танцевальные вечера под открытым небом «В движении» у Дома культуры «Россия», а ведущие оркестры города проведут серию концертов в микрорайоне Радужный и у Дома культуры «Маяк».В июне запланировано открытие Стены памяти у памятника Трифону Вятскому, а в мае к юбилею композитора, Почетного гражданина города Кирова Владислава Казенина на здании Первой детской музыкальной школы появится мемориальная доска с его именем.Одним из важных событий станет строительство и техническое оснащение нового сценического комплекса на Театральной площади. На реализацию этого проекта из городского бюджета выделено четыре миллиона рублей. Уже 9 мая лучшие творческие коллективы города смогут выступить на новой сцене.Всего на 2017 год запланировано проведение 15 общегородских массовых мероприятий, среди них - Масленичные гуляния, День Победы, День города. В этом году в рамках Дня города пройдет Всероссийский фестиваль дружбы народов «Вместе Вятка». Кроме того, до 20 апреля кировчане могут направить свои предложения по организации и проведению Дня города-643 в управление культуры по телефону: 54-77-46.