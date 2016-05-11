ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

ГТРК Вятка - новости Кирова и Кировской области

Сегодня воскресенье

22 января 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 59.6697
EURO: 63.7272
Погода в городе Кирове:
вечером:  -7...-5°C
ночью:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

От кировчан ждут идеи проведения Дня города-643

20 января 2017 12:39 | Просмотров: 145 | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Кирове обсудили основные направления работы в сфере культуры на 2017 год.

Так, запланировано проведение двух масштабных концертов в Вятской филармонии. Вместе с именитыми музыкантами из Вятского оркестра русских народных инструментов им. Ф.И. Шаляпина и Вятского симфонического оркестра им. В.А. Раевского на сцену выйдут стипендиаты управления культуры.

Кировчан ждет премьера балета «Щелкунчик» в исполнении учащихся Детской школы классического танца и артистов театра балета в сопровождении Вятского симфонического оркестра.

В Доме культуры «Лянгасово», который в прошлом году был передан в муниципальную собственность, будет сформирована новая творческая команда. Также для ДК приобретут новое оборудование.

Для удобства посетителей в городском зоологическом музее начнется работа по созданию электронного каталога музейного фонда.

В библиотеках города в сентябре этого года к 40-летию образования централизованных библиотечных систем в Кировской области пройдет I Межрегиональная конференция «Библиотеки - перезагрузка».

С целью улучшения работы муниципальных учреждений культуры с февраля по апрель будет проведена независимая оценка качества услуг учреждений. Горожане смогут принять участие в опросе и высказать свои замечания и предложения по повышению качества обслуживания в очагах культуры.

В летний период кировчан ждут традиционные песенно-танцевальные марафоны: танцевальные вечера Соломона Сахара на Театральной площади, «Вятские вечерки» у Вятской филармонии, «Встречи в музыкальном сквере».

Для жителей Нововятского района на протяжении лета будут организованы танцевальные вечера под открытым небом «В движении» у Дома культуры «Россия», а ведущие оркестры города проведут серию концертов в микрорайоне Радужный и у Дома культуры «Маяк».

В июне запланировано открытие Стены памяти у памятника Трифону Вятскому, а в мае к юбилею композитора, Почетного гражданина города Кирова Владислава Казенина на здании Первой детской музыкальной школы появится мемориальная доска с его именем.

Одним из важных событий станет строительство и техническое оснащение нового сценического комплекса на Театральной площади. На реализацию этого проекта из городского бюджета выделено четыре миллиона рублей. Уже 9 мая лучшие творческие коллективы города смогут выступить на новой сцене.

Всего на 2017 год запланировано проведение 15 общегородских массовых мероприятий, среди них - Масленичные гуляния, День Победы, День города. В этом году в рамках Дня города пройдет Всероссийский фестиваль дружбы народов «Вместе Вятка». Кроме того, до 20 апреля кировчане могут направить свои предложения по организации и проведению Дня города-643 в управление культуры по телефону: 54-77-46.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Последние новости

В Удмуртии задержан кировчанин, находящийся в федеральном розыске

12:45 22.01.2017


В Удмуртии задержан кировчанин, находящийся в федеральном розыске

В Яранске открыли легкоатлетический манеж

12:30 22.01.2017


В Яранске открыли легкоатлетический манеж

В Климовке завершили ремонт небезопасной плотины

12:17 22.01.2017


В Климовке завершили ремонт небезопасной плотины

В Кирове таксисты запланировали забастовку

11:55 22.01.2017


В Кирове таксисты запланировали забастовку

Сотрудник кировского УФСИН попался на взятке.

13:14 21.01.2017


Сотрудник кировского УФСИН попался на взятке.

В Уржуме 6 человек тушили гараж с дорогой иномаркой.

13:04 21.01.2017


В Уржуме 6 человек тушили гараж с дорогой иномаркой.

В Белохолуницком районе "ГАЗ" врезался в прицеп фуры "Вольво".

12:55 21.01.2017


В Белохолуницком районе "ГАЗ" врезался в прицеп фуры "Вольво".

Все новости

Вести. Кировская область

Коллегия УМВД о результатах работы кировской полиции в 2016 году

15:17 20.01.2017


Коллегия УМВД о результатах работы кировской полиции в 2016 году

В областной Госавтоинспекции подвели итоги 2016 года

15:15 20.01.2017


В областной Госавтоинспекции подвели итоги 2016 года

«Всероссийский заповедный урок» в Ильинской средней школе

12:04 20.01.2017


«Всероссийский заповедный урок» в Ильинской средней школе

Братья-изобретатели из Котельничского района провели первые испытания вятского ноу-хау

10:38 20.01.2017


Братья-изобретатели из Котельничского района провели первые испытания вятского ноу-хау

Новый формат работы ОЗС

10:35 20.01.2017


Новый формат работы ОЗС

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове открывают сезон вечера Соломона Сахара

11.05.2016


В Кирове открывают сезон вечера Соломона Сахара

4 октября состоится закрытие Танцевальных вечеров Соломона Сахара.

03.10.2015


4 октября состоится закрытие Танцевальных вечеров Соломона Сахара.

Танцевальные вечера

10.08.2010


Танцевальные вечера

Совещание работников культуры

31.08.2015


Совещание работников культуры

Концерт стипендиатов управления культуры

17.10.2013


Концерт стипендиатов управления культуры

Танцевальные вечера

06.10.2014


Танцевальные вечера

Популярные новости

Хирург отказал в помощи пациенту с черепно-мозговой травмой

13.01.2017


Хирург отказал в помощи пациенту с черепно-мозговой травмой

В Кирове снежная глыба упала с крыши на ребенка

15.01.2017


В Кирове снежная глыба упала с крыши на ребенка

Жительница Восточного, набирая в роднике крещенскую воду, утонула

19.01.2017


Жительница Восточного, набирая в роднике крещенскую воду, утонула

В Белохолуницком районе "ГАЗ" врезался в прицеп фуры "Вольво".

21.01.2017


В Белохолуницком районе "ГАЗ" врезался в прицеп фуры "Вольво".

Древнейшие грамоты обнаружены в госархиве КО

16.01.2017


Древнейшие грамоты обнаружены в госархиве КО

В Кирове сгорел мебельный цех (ФОТО)

17.01.2017


В Кирове сгорел мебельный цех (ФОТО)

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх