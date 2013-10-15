Кировчане о премьере российского блокбастера "Притяжение"

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Премьерный уикэнд принес российскому блокбастеру «Притяжение» больше четырехсот миллионов рублей. Футуристическая картина Федора Бондарчука про инопланетное вторжение была показана почти в полутора тысячах кинотеатров по всей стране. Новинку посмотрели тысячи кировчан.«Притяжение» в фильме чувствуется с первых минут и не проходит до финальных титров. В результате аварии на обычный московский спальный район падает летающая тарелка. Нападать на землян никто не хочет, но готово ли человечество сделать шаг навстречу неизвестному?По задумке авторов блокбастер, хоть и снят в рамках этого жанра, все равно имеет свою изюминку. Несмотря на футуристическую тему, современные спецэффекты и графику, основная мысль набатом звучит с самого начала: это не когда-нибудь потом, это сейчас.Интонацию нашего времени в фильме почувствовал и зритель. Современным режиссерам все труднее чем-то удивлять и особенно затронуть глубокие чувства. Однако, с этой задачей создатели фильма справились.Довольны просмотром остались даже те, кому угодить сложнее всего. Юные зрители, которые точно знают толк в спецэффектах.Не изменил Федор Бондарчук и своему умению раскрывать талант и приводить в большое кино малоизвестных актеров. Звездный состав, например 9-ой роты, твердо занял свое место в кинематографе и еще долго не пропадет с больших экранов. Эта премьера превратит в мировых знаменитостей новое поколение артистов.Как и предполагалось, фильм обречен на успех. В премьерный уикэнд картина уже собрала больше четырехсот миллионов рублей, оставив далеко позади даже голливудские новинки.