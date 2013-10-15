Кировчане о премьере российского блокбастера "Притяжение"
Вчера, 18:25 | Просмотров: 138 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
Поделиться новостью:
«Притяжение» в фильме чувствуется с первых минут и не проходит до финальных титров. В результате аварии на обычный московский спальный район падает летающая тарелка. Нападать на землян никто не хочет, но готово ли человечество сделать шаг навстречу неизвестному?
- Мне не нравится то, что происходит. Да и никому не нравится. Просто мы ни чего не делаем.
По задумке авторов блокбастер, хоть и снят в рамках этого жанра, все равно имеет свою изюминку. Несмотря на футуристическую тему, современные спецэффекты и графику, основная мысль набатом звучит с самого начала: это не когда-нибудь потом, это сейчас.
ФЕДОР БОНДАРЧУК, РЕЖИССЕР:
«Я увидел в этом абсолютно человеческую историю, если заменить слово, действительно, инопланетянин на «другие», то это история про нас с вами, сегодняшнего дня, прямо здесь и сейчас. У нас в городе. В России и не только в России. Неприятие, когда ты не даешь себе возможность даже выдохнуть и просто подумать и дать шанс услышать своего оппонента. Вот эта интонация времени и деталей времени сегодняшнего я увидел в сценарии».
Интонацию нашего времени в фильме почувствовал и зритель. Современным режиссерам все труднее чем-то удивлять и особенно затронуть глубокие чувства. Однако, с этой задачей создатели фильма справились.
СВЕТЛАНА ЕФРЕМОВА:
«Наверно, в жанре российского кино, очень много социальных аспектов, Очень понравилось. Честно говоря, так за живое хватает. Как раз в конце фильма было, что инопланетянин понимает о землянах больше, чем мы сами».
Довольны просмотром остались даже те, кому угодить сложнее всего. Юные зрители, которые точно знают толк в спецэффектах.
- Как вам фильм, понравился?
ДМИТРИЙ ИКШАНОВ:
«Очень! Когда он приземлился, это все реалистично было».
Не изменил Федор Бондарчук и своему умению раскрывать талант и приводить в большое кино малоизвестных актеров. Звездный состав, например 9-ой роты, твердо занял свое место в кинематографе и еще долго не пропадет с больших экранов. Эта премьера превратит в мировых знаменитостей новое поколение артистов.
ФЕДОР БОНДАРЧУК, РЕЖИССЕР:
«Меня то, понятно, критикуют. И, нормально, правильно, все хорошо. Но все-равно, даже через критику в мой адрес, я читаю «слава богу, не заезженные лица. Новые. Интересные» это отмечают».
Как и предполагалось, фильм обречен на успех. В премьерный уикэнд картина уже собрала больше четырехсот миллионов рублей, оставив далеко позади даже голливудские новинки.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|