Вятские Поляны готовятся к Фестивалю шляп

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Вятские Поляны готовятся к масштабному событию - международному Фестивалю шляп. Его организаторами выступят местные власти и единственный в России Вятскополянский музей головных уборов народов мира.Шлем пожарного парашютиста, расписанная под хохлому каска, а также десятки национальных головных уборов и дизайнерских шляпок. Вятскополянский музей собрал большую коллекцию. Этим и многим другим он порадует жителей Вятских Полян во время второго фестиваля шляп.Музей шляп - один из главных организаторов фестиваля. Чтобы помочь местным властям в проведении карнавала, сотрудники музея отправились даже в тематическое кругосветное путешествие.Искали самые интересные и уникальные головные уборы. В 2016м году музей получил в подарок шляпы от главных сказочных героев России. В их числе был дед мороз.В этом году фестиваль шляп в Вятских Полянах превратится в карнавал. Шествие пройдет по главным улицам райцентра. Во время праздника будут организованы секции для профессионалов, где производители смогут поделиться опытом друг с другом.