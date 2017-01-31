Вятские Поляны готовятся к Фестивалю шляп
Сегодня, 11:15 | Просмотров: 108 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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- Они десантируются на тайгу. Поэтому у них такое забрало.
Шлем пожарного парашютиста, расписанная под хохлому каска, а также десятки национальных головных уборов и дизайнерских шляпок. Вятскополянский музей собрал большую коллекцию. Этим и многим другим он порадует жителей Вятских Полян во время второго фестиваля шляп.
АРТУР ЛОБАНОВ, СТАРШИЙ АДМИНИСТРАТОР МУЗЕЯ ШЛЯП:
«Мы докупаем некоторые головные уборы новые. Думаю, к фестивалю у нас экспозиция снова обогатится. У нас 1го февраля будет ровно год, как мы существуем. За этот год у нас 3 раза побывали разные выставки. К фестивалю порадуем наших жителей новыми головными уборами».
Музей шляп - один из главных организаторов фестиваля. Чтобы помочь местным властям в проведении карнавала, сотрудники музея отправились даже в тематическое кругосветное путешествие.
Искали самые интересные и уникальные головные уборы. В 2016м году музей получил в подарок шляпы от главных сказочных героев России. В их числе был дед мороз.
ЕЛЕНА ЛЕБЕДИНЦЕВА, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ:
«Если в прошлом году фестиваль был межрегиональным, то в этом году, так же, в первые выходные августа, 5го и 6го в г. Вятские Поляны пройдет фестиваль шляп, но он будет уже международным».
В этом году фестиваль шляп в Вятских Полянах превратится в карнавал. Шествие пройдет по главным улицам райцентра. Во время праздника будут организованы секции для профессионалов, где производители смогут поделиться опытом друг с другом.
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