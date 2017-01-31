Выставка молодой художницы Екатерины Козловой
Сегодня, 15:02 | Просмотров: 19 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Екатерина Козлова молодой вятский художник. И пускай уже два года она живет в Санкт-Петербурге, в родной город возвращается вновь и вновь. Вот и свои работы, которых накопилось не мало, Катя решила выставить в Кирове. Театр кукол распахнул перед художницей свои двери, и сказочная графика украсила театральный холл.
ЕКАТЕРИНА КОЗЛОВА, АВТОР ВЫСТАВКИ "МЕЖДУ СКАЗКОЙ И БЫЛЬЮ":
«В работах я стараюсь показать мир многокрасочным, живым и немного сказочным. Мои работы пограничные - между сказкой и былью».
Она пишет то, что видит вокруг: город, дома, природу. Ей хочется показать, что в привычном, обыденном, есть своя красота. Мир не пуст и бесцветен, Катя видит его ярким и радостным. Творческий позитив пригодился художнице и когда она взялась за новый для себя жанр - иллюстрацию. Совместная работа с вятской поэтессой Натальей Кузницыной оказалась настолько удачной, что воплотилась сразу в несколько детских книжек.
НАТАЛЬЯ КУЗНИЦЫНА, ПОЭТЕССА, ПИСАТЕЛЬ, ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ:
«Несмотря на то, что мы живем в разных городах, есть интернет, Катя все делает, и я влюбляюсь в эти работы. Мы с ней совпадаем, у нее образы, которые я вижу».
Иллюстрация вызвала у художницы большой интерес. Это тоже графика, но более образная и к тому же для детей. Есть повод вернуться в свое детство и позаимствовать там идеи.
ЕКАТЕРИНА КОЗЛОВА, АВТОР ВЫСТАВКИ "МЕЖДУ СКАЗКОЙ И БЫЛЬЮ":
«В каждом персонаже немного я. Эти иллюстрации должны быть похожи, так как одна книжка».
На днях Екатерина уезжает в Санкт-Петербург, где продолжит учиться на дизайнера мебели. Но частичку себя она оставляет в городе, где родилась и выросла и, возможно, в следующий раз привезет что-то новое и не менее сказочное.
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