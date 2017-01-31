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В Кировском театре кукол открылась выставка молодой художницы Екатерины Козловой. Катя живет и учится в Санкт-Петербурге, но не забывает родную Вятку. Её новая выставка графики прямое доказательство тому.Екатерина Козлова молодой вятский художник. И пускай уже два года она живет в Санкт-Петербурге, в родной город возвращается вновь и вновь. Вот и свои работы, которых накопилось не мало, Катя решила выставить в Кирове. Театр кукол распахнул перед художницей свои двери, и сказочная графика украсила театральный холл.Она пишет то, что видит вокруг: город, дома, природу. Ей хочется показать, что в привычном, обыденном, есть своя красота. Мир не пуст и бесцветен, Катя видит его ярким и радостным. Творческий позитив пригодился художнице и когда она взялась за новый для себя жанр - иллюстрацию. Совместная работа с вятской поэтессой Натальей Кузницыной оказалась настолько удачной, что воплотилась сразу в несколько детских книжек.Иллюстрация вызвала у художницы большой интерес. Это тоже графика, но более образная и к тому же для детей. Есть повод вернуться в свое детство и позаимствовать там идеи.На днях Екатерина уезжает в Санкт-Петербург, где продолжит учиться на дизайнера мебели. Но частичку себя она оставляет в городе, где родилась и выросла и, возможно, в следующий раз привезет что-то новое и не менее сказочное.