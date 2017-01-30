На ремонт Вятского художественного музея выделят 11 миллионов

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В 2017 году на развитие культуры Кировской области из федерального бюджета планируется привлечь 50 миллионов рублей.Как сообщили в региональном минкультуре, в рамках государственной программы РФ «Региональная политика и федеративные отношения» региону выделена субвенция на осуществление переданных полномочий РФ по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения в сумме 3 млн 469 тыс. рублей.В рамках госпрограммы РФ «Развитие культуры и туризма» планируется предоставление бюджетам регионов единой субсидии для последующего распределения местным бюджетам на поддержку отрасли культуры (3 млн рублей) и на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (28 млн 345 тыс. рублей).Субсидия на поддержку отрасли культуры в сумме 3 млн рублей будет направлена в муниципальные образования по направлениям: денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры в сельских поселениях и их работников; комплектование книжных фондов муниципальных библиотек, проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек региона к интернету и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.Средства на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в сумме 28 млн 345 тыс. рублей будут направлены в муниципальные образования на укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений в малых городах (с числом жителей до 50 тыс. человек) и (или) сельской местности, на ремонт зданий муниципальных учреждений культуры в малых городах и (или) сельской местности.В начале января 2017 года министерством культуры Кировской области был проведён конкурсный отбор заявок муниципальных образований. Победителями признаны заявки 39 культурно-досуговых учреждений 23 муниципальных образований: 23 заявки по направлению «Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры» и 16 заявок по направлению «проведение ремонтных работ зданий муниципальных домов культуры».Из резервного фонда Президента РФ в Кировскую область поступят 11 млн рублей на капитальный ремонт здания Вятского художественного музея имени Васнецовых. Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта между Министерством культуры РФ и Правительством Кировской области уже заключено.Кроме того, в целях выделения средств из Резервного фонда Президента РФ в 2017 году рассмотрены заявки Пижанского района на капитальный ремонт кровли Павловского сельского Центра досуга (1,8 млн рублей) и Кильмезского района на капитальный ремонт Зимнякского сельского Дома культуры на сумму 3,27 млн рублей.Таким образом, при положительном решении о выделении средств из Резервного фонда Президента в 2017 году общая сумма привлечённых средств федерального бюджета на развитие сферы культуры Кировской области в 2017 году составит 50 млн 980 тыс. рублей.