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Новости / Культура

На фильм "Притяжение" кировчане идут целыми семьями

3 февраля 2017 15:22 | Просмотров: 276 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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В кинотеатрах на пике популярности - кинолента Федора Бондарчука. На фильм "Притяжение" кировчане идут целыми семьями. С какими эмоциями они выходят после просмотра?

- Люди тысячелетиями ждали контакта с инопланетной цивилизацией...

Дождались! Контакт состоялся. Правда, человечество явно ожидало другого. Фильм "притяжение" - это история не столько о пришельцах, сколько о самих землянах. Простых людях - добрых, а порой воинственных и агрессивных.

- Это наша ЗЕМЛЯ-А-А-А!!!

Здесь и любовь, и драма, и боевик. Режиссер кинокартины - Федор Бондарчук признался, фильм снят не для какой-то определенной аудитории, а для всех. Детей, взрослых и критиков.

На фильм "Притяжение" кировчане идут целыми семьямиФЕДОР БОНДАРЧУК, РЕЖИССЕР:
«Неопознанный летающий объект падает не на Лос-Анджелес или Лондон, или Кейптаун, а на знакомые спальные районы. В нашем случае на Чертаново. Там есть непредсказуемый сюжет, молодая группа, много юмора и компьютерной графики, и спецэффектов».

Ленту Федора Бондарчука "Притяжение" уже оценили сотни кировчан. Из зала зрители выходили под впечатлением.

На фильм "Притяжение" кировчане идут целыми семьямиНАТАЛЬЯ УЛЬЯНОВА, ЗРИТЕЛЬ:
«Сюжет, на самом деле, очень увлекательный. Я смотрела на одном дыхании, и скучно не было. Графика очень даже неплохая. В целом, у меня впечатления такие, приятные».

На "Притяжение" кировчане идут целыми семьями. Каждое поколение находит в фильме что-то свое.

- Графика вообще, классная. Тебе понравилось?
- Да, тоже очень понравилось, хороший фильм.
- А тебе что понравилось? Графика, Сюжет? Что?
- Все очень интересное, все похоже на реальные события. Очень понравилось.
- Самое главное - со смыслом. То, что нужно быть добрее.

За неделю фильм Федора Бондарчука вышел в лидеры российского проката. Кассовые сборы уже превысили 400 миллионов рублей.


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