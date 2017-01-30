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В кинотеатрах на пике популярности - кинолента Федора Бондарчука. На фильм "Притяжение" кировчане идут целыми семьями. С какими эмоциями они выходят после просмотра?Дождались! Контакт состоялся. Правда, человечество явно ожидало другого. Фильм "притяжение" - это история не столько о пришельцах, сколько о самих землянах. Простых людях - добрых, а порой воинственных и агрессивных.Здесь и любовь, и драма, и боевик. Режиссер кинокартины - Федор Бондарчук признался, фильм снят не для какой-то определенной аудитории, а для всех. Детей, взрослых и критиков.Ленту Федора Бондарчука "Притяжение" уже оценили сотни кировчан. Из зала зрители выходили под впечатлением.На "Притяжение" кировчане идут целыми семьями. Каждое поколение находит в фильме что-то свое.За неделю фильм Федора Бондарчука вышел в лидеры российского проката. Кассовые сборы уже превысили 400 миллионов рублей.