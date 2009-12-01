Выставка к юбилею Вадима Афанасьева
Сегодня, 10:41 | Просмотров: 82 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
На выставке представлены портреты из коллекции семьи Перминовых. Первую работу Петр обнаружил совершенно случайно в одном из магазинов. Оказалось, что она была выполнена в студенческие годы сегодняшним главным художником театра Анной Кривошеевой. Удивительна и история других экспонатов. Их коллекционер так же случайно обнаружил в гараже, который собирался приобрести.
ПЕТР ПЕРМИНОВ, КОЛЛЕКЦИОНЕР:
«Очень много, к сожалению, картин и набросков студентов художественного училища было уже испорчено, потому что крыша гаража протекала, бумага буквально расползалась в руках, то, что вы видите здесь, более-менее в хорошем состоянии, это у человека просто лежало».
Другой судьбы представитель знаменитой династии кукольников для себя не представлял. Почти сорок лет отдано театру. "Я не руками, я сердцем играю" - эти слова Вадима Афанасьева и стали названием новой выставки.
ИРИНА БАТУХТИНА, МЕТОДИСТ МУЗЕЯ КИРОВСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ ИМ. А.Н. АФАНАСЬЕВА:
«Насколько это был многогранный человек, насколько любил искусство во всех его проявлениях, много лет был натурщиком в художественном училище, более ста спектаклей поставил на сцене нашего театра, вы увидите интересные экспонаты - куклы и эскизы к его незавершенному спектаклю, его книга, которую собственноручно написал для своих внуков и раскрасил».
19 июля Вадиму Афанасьеву исполнилось бы 75 лет. Выставка к юбилею актера и режиссера открыта в музее театра. И кировчан приглашают дополнить экспозицию - принести афиши, программы, фотографии, которые, возможно, есть в их семейных архивах.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|