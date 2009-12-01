Выставка к юбилею Вадима Афанасьева

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В музее Кировского театра кукол сегодня можно увидеть неизвестные широкой публике портреты Вадима Афанасьева. Эти и другие экспонаты собраны к предстоящему 75-летию удивительного человека, актера и режиссера-кукольника.На выставке представлены портреты из коллекции семьи Перминовых. Первую работу Петр обнаружил совершенно случайно в одном из магазинов. Оказалось, что она была выполнена в студенческие годы сегодняшним главным художником театра Анной Кривошеевой. Удивительна и история других экспонатов. Их коллекционер так же случайно обнаружил в гараже, который собирался приобрести.Другой судьбы представитель знаменитой династии кукольников для себя не представлял. Почти сорок лет отдано театру. "Я не руками, я сердцем играю" - эти слова Вадима Афанасьева и стали названием новой выставки.19 июля Вадиму Афанасьеву исполнилось бы 75 лет. Выставка к юбилею актера и режиссера открыта в музее театра. И кировчан приглашают дополнить экспозицию - принести афиши, программы, фотографии, которые, возможно, есть в их семейных архивах.