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Новости / Культура

Выставка "Все мы - Россия" в кировской Диораме

Сегодня, 15:12 | Просмотров: 97 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В кировской Диораме состоялась презентация проекта "Все мы - Россия!" Национальные костюмы, книги, предметы быта знакомят с народами, живущими в нашем регионе.

Здесь - и экспонаты из фондов краеведческого музея, и из частных коллекций. Свиток Торы конца 19 века соседствует с буклетами о национальных праздниках и ритуальными предметами, которые используются при проведении различных обрядов.

Выставка "Все мы - Россия" в кировской ДиорамеАЛЛА НОВИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЕВРЕЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ Г. КИРОВА:
«Есть такая еврейская мудрость - евреи сохранили шаббат, а шаббат спас евреев, здесь представлены все предметы, используемые при отмечании пятничного шаббата».

В Кировской области сейчас проживают представители более ста национальностей. И год назад они объединились в региональный Совет дружбы народов.

Выставка "Все мы - Россия" в кировской ДиорамеЛЮДМИЛА МУЗЫКАНТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ Г. КИРОВА:
«Некоторые праздники отмечаем вместе, особенно с Дагестаном, с армянами тесно дружим».

Во всем многообразии представителей разных диаспор, общин и автономий можно увидеть лишь раз в году - на Параде дружбы народов. А с некоторыми национальными костюмами познакомиться поближе сегодня можно и в Диораме.

Выставка "Все мы - Россия" в кировской ДиорамеНИНА ЗЛОБИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ МВЦ "ДИОРАМА":
«Дагестанская диаспора в прошлом году пообещала свой костюм и на этой выставке они представили, узбекская диаспора откликнулась, у них очень интересный красочный раздел».

Сегодня кировчан уже не удивляют иностранные школьники и студенты. А начиналось все 30 лет назад, когда был набран целый курс ребят из Узбекистана.

Выставка "Все мы - Россия" в кировской ДиорамеАЛИЖОН САЙИТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЗБЕКСКОЙ ДИАСПОРЫ Г. КИРОВА:
«Мы приехали в 86 году в Кировский государственный пединститут, от этих людей человек 7-10 остались, живут».

На открытии выставочного проекта «Все мы - Россия!» звучали народные песни, а все посетители могли познакомиться с обычаями, обрядами и национальными традициями.


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