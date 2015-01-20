Выставка "Все мы - Россия" в кировской Диораме

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В кировской Диораме состоялась презентация проекта "Все мы - Россия!" Национальные костюмы, книги, предметы быта знакомят с народами, живущими в нашем регионе.Здесь - и экспонаты из фондов краеведческого музея, и из частных коллекций. Свиток Торы конца 19 века соседствует с буклетами о национальных праздниках и ритуальными предметами, которые используются при проведении различных обрядов.В Кировской области сейчас проживают представители более ста национальностей. И год назад они объединились в региональный Совет дружбы народов.Во всем многообразии представителей разных диаспор, общин и автономий можно увидеть лишь раз в году - на Параде дружбы народов. А с некоторыми национальными костюмами познакомиться поближе сегодня можно и в Диораме.Сегодня кировчан уже не удивляют иностранные школьники и студенты. А начиналось все 30 лет назад, когда был набран целый курс ребят из Узбекистана.На открытии выставочного проекта «Все мы - Россия!» звучали народные песни, а все посетители могли познакомиться с обычаями, обрядами и национальными традициями.