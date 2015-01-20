Выставка "Все мы - Россия" в кировской Диораме
Сегодня, 15:12 | Просмотров: 97 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Здесь - и экспонаты из фондов краеведческого музея, и из частных коллекций. Свиток Торы конца 19 века соседствует с буклетами о национальных праздниках и ритуальными предметами, которые используются при проведении различных обрядов.
АЛЛА НОВИКОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЕВРЕЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ Г. КИРОВА:
«Есть такая еврейская мудрость - евреи сохранили шаббат, а шаббат спас евреев, здесь представлены все предметы, используемые при отмечании пятничного шаббата».
В Кировской области сейчас проживают представители более ста национальностей. И год назад они объединились в региональный Совет дружбы народов.
ЛЮДМИЛА МУЗЫКАНТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ Г. КИРОВА:
«Некоторые праздники отмечаем вместе, особенно с Дагестаном, с армянами тесно дружим».
Во всем многообразии представителей разных диаспор, общин и автономий можно увидеть лишь раз в году - на Параде дружбы народов. А с некоторыми национальными костюмами познакомиться поближе сегодня можно и в Диораме.
НИНА ЗЛОБИНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ МВЦ "ДИОРАМА":
«Дагестанская диаспора в прошлом году пообещала свой костюм и на этой выставке они представили, узбекская диаспора откликнулась, у них очень интересный красочный раздел».
Сегодня кировчан уже не удивляют иностранные школьники и студенты. А начиналось все 30 лет назад, когда был набран целый курс ребят из Узбекистана.
АЛИЖОН САЙИТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЗБЕКСКОЙ ДИАСПОРЫ Г. КИРОВА:
«Мы приехали в 86 году в Кировский государственный пединститут, от этих людей человек 7-10 остались, живут».
На открытии выставочного проекта «Все мы - Россия!» звучали народные песни, а все посетители могли познакомиться с обычаями, обрядами и национальными традициями.
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