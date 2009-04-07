В Кирове отметили 205 лет со дня рождения Александра Герцена
Вчера, 10:22 | Просмотров: 136 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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- В то время, когда он здесь жил, он писал своей невесте Наташе Захариной, я сижу на подоконнике и вижу Вятку в розливе.
Тогда не было высотной застройки, и из этого окна действительно можно было увидеть реку. Это постарался передать художник на живописных витражах. Рисовал исключительно пером, и архитектуру города, и людей, гуляющих по улицам. В этой комнате Герцен жил два месяца в 1837 году. С тех пор здесь сохранились подоконники, половицы, книжный шкаф, часы. Остальное воссоздали по описаниям. Все предметы мебели из вятских домов 19 века.
СВЕТЛАНА БУДАШКИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ А. И. ГЕРЦЕНА:
«У нас скоро библионочь будет 21 апреля, и этот кабинет будет открыт всю ночь. Потому что очень много желающих придти, постоять на половицах, по которым ходил Герцен и сфотографироваться в этих красивых интерьерах, и послушать то, какой была Вятка в 19ом веке».
Всего же в ссылке на вятской земле Герцен прожил два года. И самый большой его вклад - открытие библиотеки. Он всегда ценил книги, помогал их собирать, искать и пополнять коллекцию редкими экземплярами. Правда, сначала не удавалось назвать библиотеку в честь Александра Ивановича, оппозиционера царской власти, только после революции официально присвоили имя. В его кабинете сохранились труды и письма, есть в них и строчки о Вятке. Герцен всегда любил Россию, хоть и пришлось жить за рубежом.
СВЕТЛАНА БУДАШКИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ А. И. ГЕРЦЕНА:
«Он всегда ее очень любил, и даже заграницей он никогда не покупал недвижимость, несмотря на то, что был очень состоятельным человеком, и мебель. Потому что он все время думал, что вернется, что жизнь заграницей - это временное явление. Он завещал детям вернуться сюда. Вернулся только один, и надо сказать, что это был основоположник онкологии в России, был знаменитым врачом Петр Герцен».
В день рождения Герцена сотрудники библиотеки всегда возлагают цветы к его бюсту и проводят творческие встречи. В этот раз также презентовали новые книги о публицисте и философе. О нем до сих пор много пишут. Поближе познакомиться с его творчеством можно в библиотеке имени Герцена. Здесь же в отделе редких книг можно увидеть бюст молодого писателя - таким он был, когда жил в вятском крае.
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