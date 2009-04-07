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Новости / Культура

В Кирове отметили 205 лет со дня рождения Александра Герцена

Вчера, 10:22 | Просмотров: 136 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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В Кирове отметили 205 лет со дня рождения Александра Герцена. Кировчане возложили цветы к бюсту русского публициста, писателя, философа. В Герценке прошли творческие встречи. Наша съемочная группа побывала в комнате, где жил Александр Иванович.

- В то время, когда он здесь жил, он писал своей невесте Наташе Захариной, я сижу на подоконнике и вижу Вятку в розливе.

Тогда не было высотной застройки, и из этого окна действительно можно было увидеть реку. Это постарался передать художник на живописных витражах. Рисовал исключительно пером, и архитектуру города, и людей, гуляющих по улицам. В этой комнате Герцен жил два месяца в 1837 году. С тех пор здесь сохранились подоконники, половицы, книжный шкаф, часы. Остальное воссоздали по описаниям. Все предметы мебели из вятских домов 19 века.

В Кирове отметили 205 лет со дня рождения Александра ГерценаСВЕТЛАНА БУДАШКИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ А. И. ГЕРЦЕНА:
«У нас скоро библионочь будет 21 апреля, и этот кабинет будет открыт всю ночь. Потому что очень много желающих придти, постоять на половицах, по которым ходил Герцен и сфотографироваться в этих красивых интерьерах, и послушать то, какой была Вятка в 19ом веке».

Всего же в ссылке на вятской земле Герцен прожил два года. И самый большой его вклад - открытие библиотеки. Он всегда ценил книги, помогал их собирать, искать и пополнять коллекцию редкими экземплярами. Правда, сначала не удавалось назвать библиотеку в честь Александра Ивановича, оппозиционера царской власти, только после революции официально присвоили имя. В его кабинете сохранились труды и письма, есть в них и строчки о Вятке. Герцен всегда любил Россию, хоть и пришлось жить за рубежом.

СВЕТЛАНА БУДАШКИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ А. И. ГЕРЦЕНА:
«Он всегда ее очень любил, и даже заграницей он никогда не покупал недвижимость, несмотря на то, что был очень состоятельным человеком, и мебель. Потому что он все время думал, что вернется, что жизнь заграницей - это временное явление. Он завещал детям вернуться сюда. Вернулся только один, и надо сказать, что это был основоположник онкологии в России, был знаменитым врачом Петр Герцен».

В день рождения Герцена сотрудники библиотеки всегда возлагают цветы к его бюсту и проводят творческие встречи. В этот раз также презентовали новые книги о публицисте и философе. О нем до сих пор много пишут. Поближе познакомиться с его творчеством можно в библиотеке имени Герцена. Здесь же в отделе редких книг можно увидеть бюст молодого писателя - таким он был, когда жил в вятском крае.


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