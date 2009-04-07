Поделиться новостью:

В Кирове отметили 205 лет со дня рождения Александра Герцена. Кировчане возложили цветы к бюсту русского публициста, писателя, философа. В Герценке прошли творческие встречи. Наша съемочная группа побывала в комнате, где жил Александр Иванович.Тогда не было высотной застройки, и из этого окна действительно можно было увидеть реку. Это постарался передать художник на живописных витражах. Рисовал исключительно пером, и архитектуру города, и людей, гуляющих по улицам. В этой комнате Герцен жил два месяца в 1837 году. С тех пор здесь сохранились подоконники, половицы, книжный шкаф, часы. Остальное воссоздали по описаниям. Все предметы мебели из вятских домов 19 века.Всего же в ссылке на вятской земле Герцен прожил два года. И самый большой его вклад - открытие библиотеки. Он всегда ценил книги, помогал их собирать, искать и пополнять коллекцию редкими экземплярами. Правда, сначала не удавалось назвать библиотеку в честь Александра Ивановича, оппозиционера царской власти, только после революции официально присвоили имя. В его кабинете сохранились труды и письма, есть в них и строчки о Вятке. Герцен всегда любил Россию, хоть и пришлось жить за рубежом.В день рождения Герцена сотрудники библиотеки всегда возлагают цветы к его бюсту и проводят творческие встречи. В этот раз также презентовали новые книги о публицисте и философе. О нем до сих пор много пишут. Поближе познакомиться с его творчеством можно в библиотеке имени Герцена. Здесь же в отделе редких книг можно увидеть бюст молодого писателя - таким он был, когда жил в вятском крае.