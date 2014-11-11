Победа студии народного пения "Отрада"
Вчера, 15:27 | Просмотров: 180 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Исполнительское мастерство кировчан покорило членов жюри. Эта задорная песня - настоящий мини-спектакль с хороводами и наигрышем на ложках и знаменитой дымковской свистульке. Международный конкурс-фестиваль «Малахитовая шкатулка» собрал в Санкт-Петербурге более 50 коллективов и ста солистов и дуэтов со всей России.
МАРИЯ КОРОБКОВА, УЧАСТНИЦА СТУДИИ НАРОДНОГО ПЕНИЯ "ОТРАДА":
«Мне очень понравилось, у меня это первый выездной концерт в такой далекий город, я довольна нашими результатами, результатом Каролины».
Ребятам действительно есть, чем гордиться. Коллектив удостоился звания лауреата I степени, а три солистки в своих возрастных группах стали лауреатами III степени.
АЛЕКСАНДРА МАКУШЕВА, УЧАСТНИЦА СТУДИИ НАРОДНОГО ПЕНИЯ "ОТРАДА":
«Когда я выступаю на сцене, это большое удовольствие, я хочу научить чему-то зрителей, чтобы все поняли, что такое культура, даже те детки, которые не занимаются в нашей студии».
Студия народного пения "Отрада" скоро отметит свой первый юбилей. За прошедшее десятилетие здесь привили любовь к этому виду творчества многим юным кировчанам.
МАРГАРИТА ЗАМЯТИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ СТУДИИ НАРОДНОГО ПЕНИЯ "ОТРАДА":
«Мне кажется маленьким только народную песню и надо петь, эстрада - ее надо чувствовать, детям ведь не запрещается слушать, интересоваться каким-то другим направлением в искусстве, в пении, но им нравится».
АЛИСА ОКУНЕВА, УЧАСТНИЦА СТУДИИ НАРОДНОГО ПЕНИЯ "ОТРАДА":
«Мне нравится веселые песни петь, потому что они звонкие, зажигательные и всегда подбадривают меня».
«Можно как угодно петь, но если нет души, то песня теряется, нужно выходить и рассказывать историю».
Каролина Замятина на Международном конкурсе "Малахитовая шкатулка" завоевала высшую награду - Гран-при. И сейчас готовится к поездке в Екатеринбург на Дельфийские игры.
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