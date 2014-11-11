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Новости / Культура

Победа студии народного пения "Отрада"

Вчера, 15:27 | Просмотров: 180 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Кировчане собрали целый букет наград на Международном конкурсе-фестивале «Малахитовая шкатулка» в Санкт-Петербурге. Студия народного пения «Отрада» Детской филармонии удостоен звания лауреата I степени, а солистка Каролина Замятина стала обладателем Гран-при конкурса.

Исполнительское мастерство кировчан покорило членов жюри. Эта задорная песня - настоящий мини-спектакль с хороводами и наигрышем на ложках и знаменитой дымковской свистульке. Международный конкурс-фестиваль «Малахитовая шкатулка» собрал в Санкт-Петербурге более 50 коллективов и ста солистов и дуэтов со всей России.

Победа студии народного пения "Отрада"МАРИЯ КОРОБКОВА, УЧАСТНИЦА СТУДИИ НАРОДНОГО ПЕНИЯ "ОТРАДА":
«Мне очень понравилось, у меня это первый выездной концерт в такой далекий город, я довольна нашими результатами, результатом Каролины».

Ребятам действительно есть, чем гордиться. Коллектив удостоился звания лауреата I степени, а три солистки в своих возрастных группах стали лауреатами III степени.

Победа студии народного пения "Отрада"АЛЕКСАНДРА МАКУШЕВА, УЧАСТНИЦА СТУДИИ НАРОДНОГО ПЕНИЯ "ОТРАДА":
«Когда я выступаю на сцене, это большое удовольствие, я хочу научить чему-то зрителей, чтобы все поняли, что такое культура, даже те детки, которые не занимаются в нашей студии».

Студия народного пения "Отрада" скоро отметит свой первый юбилей. За прошедшее десятилетие здесь привили любовь к этому виду творчества многим юным кировчанам.

Победа студии народного пения "Отрада"МАРГАРИТА ЗАМЯТИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ СТУДИИ НАРОДНОГО ПЕНИЯ "ОТРАДА":
«Мне кажется маленьким только народную песню и надо петь, эстрада - ее надо чувствовать, детям ведь не запрещается слушать, интересоваться каким-то другим направлением в искусстве, в пении, но им нравится».

Победа студии народного пения "Отрада"АЛИСА ОКУНЕВА, УЧАСТНИЦА СТУДИИ НАРОДНОГО ПЕНИЯ "ОТРАДА":
«Мне нравится веселые песни петь, потому что они звонкие, зажигательные и всегда подбадривают меня».
 
 
 
Победа студии народного пения "Отрада"КАРОЛИНА ЗАМЯТИНА, УЧАСТНИЦА СТУДИИ НАРОДНОГО ПЕНИЯ "ОТРАДА":
«Можно как угодно петь, но если нет души, то песня теряется, нужно выходить и рассказывать историю».

Каролина Замятина на Международном конкурсе "Малахитовая шкатулка" завоевала высшую награду - Гран-при. И сейчас готовится к поездке в Екатеринбург на Дельфийские игры.


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