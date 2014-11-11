Победа студии народного пения "Отрада"

Поделиться новостью:

Кировчане собрали целый букет наград на Международном конкурсе-фестивале «Малахитовая шкатулка» в Санкт-Петербурге. Студия народного пения «Отрада» Детской филармонии удостоен звания лауреата I степени, а солистка Каролина Замятина стала обладателем Гран-при конкурса.Исполнительское мастерство кировчан покорило членов жюри. Эта задорная песня - настоящий мини-спектакль с хороводами и наигрышем на ложках и знаменитой дымковской свистульке. Международный конкурс-фестиваль «Малахитовая шкатулка» собрал в Санкт-Петербурге более 50 коллективов и ста солистов и дуэтов со всей России.Ребятам действительно есть, чем гордиться. Коллектив удостоился звания лауреата I степени, а три солистки в своих возрастных группах стали лауреатами III степени.Студия народного пения "Отрада" скоро отметит свой первый юбилей. За прошедшее десятилетие здесь привили любовь к этому виду творчества многим юным кировчанам.Каролина Замятина на Международном конкурсе "Малахитовая шкатулка" завоевала высшую награду - Гран-при. И сейчас готовится к поездке в Екатеринбург на Дельфийские игры.