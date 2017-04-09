Выставка необычных бутылок в Слободском доме-музее Яна Райниса

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В Слободском доме-музее Яна Райниса сегодня можно посетить выставку необычных бутылок. Современный кировский художник Марта Пасынкова с помощью точечной росписи дает пустым сосудам второе рождение и создает настоящие шедевры.В умелых руках любой предмет может стать произведением искусства. "Холстом" для работ художника Марты Пасынковой стало стекло, а точнее бутылки. Начиналось всё с маленького сосуда причудливой, трехгранной формы, который жалко было выбросить. А сейчас её коллекция с трудом помещается в одну комнату, и на подходе ещё немало пустой тары, которая ждет второго рождения.Часто их привозят из-за границы. Нередко, что не только форма, но и происхождение бутылки подсказывает тему будущей работы.Под рукой мастера стеклянные сосуды становятся витражами, украшаются мозаикой, но в основном художник использует технику точечной росписи. И готова поделиться мастерством.И может быть кто-то откроет в себе талант создавать радужные стекла. Тем более, что таких художников не только в нашей стране, но и в мире не так много.