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Новости / Культура

Выставка необычных бутылок в Слободском доме-музее Яна Райниса

Вчера, 10:19 | Просмотров: 146 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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В Слободском доме-музее Яна Райниса сегодня можно посетить выставку необычных бутылок. Современный кировский художник Марта Пасынкова с помощью точечной росписи дает пустым сосудам второе рождение и создает настоящие шедевры.
 
 
В умелых руках любой предмет может стать произведением искусства. "Холстом" для работ художника Марты Пасынковой стало стекло, а точнее бутылки. Начиналось всё с маленького сосуда причудливой, трехгранной формы, который жалко было выбросить. А сейчас её коллекция с трудом помещается в одну комнату, и на подходе ещё немало пустой тары, которая ждет второго рождения.

Выставка необычных бутылок в Слободском доме-музее Яна РайнисаМАРТА ПАСЫНКОВА, ХУДОЖНИК:
«Сейчас у меня целый балкон бутылок пустых, которые привезены людьми, которых я лично не знаю, некоторые даже после выставок приносят, настолько их это впечатляет. Говорят: "Нам - то эта бутылка не нужна, а вот Вам-то, наверное, пригодится"».

Часто их привозят из-за границы. Нередко, что не только форма, но и происхождение бутылки подсказывает тему будущей работы.

МАРТА ПАСЫНКОВА, ХУДОЖНИК:
«У меня был проект, когда я каждый месяц рассказывала о какой-то стране, изучала орнаменты и выставляла это в своем аккаунте. Где я рассказывала немного о стране, свой рисунок и несколько тематических фотографий, которые наиболее полно отражают страну».

Под рукой мастера стеклянные сосуды становятся витражами, украшаются мозаикой, но в основном художник использует технику точечной росписи. И готова поделиться мастерством.

Выставка необычных бутылок в Слободском доме-музее Яна РайнисаАЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Не только посмотреть, но и поучаствовать. На своих выставках Марта Пасынкова проводит мастер-классы, где любой желающий может попробовать овладеть техникой точечной росписи».

И может быть кто-то откроет в себе талант создавать радужные стекла. Тем более, что таких художников не только в нашей стране, но и в мире не так много.


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