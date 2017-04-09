Выставка необычных бутылок в Слободском доме-музее Яна Райниса
Вчера, 10:19 | Просмотров: 146 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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МАРТА ПАСЫНКОВА, ХУДОЖНИК:
«Сейчас у меня целый балкон бутылок пустых, которые привезены людьми, которых я лично не знаю, некоторые даже после выставок приносят, настолько их это впечатляет. Говорят: "Нам - то эта бутылка не нужна, а вот Вам-то, наверное, пригодится"».
Часто их привозят из-за границы. Нередко, что не только форма, но и происхождение бутылки подсказывает тему будущей работы.
МАРТА ПАСЫНКОВА, ХУДОЖНИК:
«У меня был проект, когда я каждый месяц рассказывала о какой-то стране, изучала орнаменты и выставляла это в своем аккаунте. Где я рассказывала немного о стране, свой рисунок и несколько тематических фотографий, которые наиболее полно отражают страну».
Под рукой мастера стеклянные сосуды становятся витражами, украшаются мозаикой, но в основном художник использует технику точечной росписи. И готова поделиться мастерством.
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Не только посмотреть, но и поучаствовать. На своих выставках Марта Пасынкова проводит мастер-классы, где любой желающий может попробовать овладеть техникой точечной росписи».
И может быть кто-то откроет в себе талант создавать радужные стекла. Тем более, что таких художников не только в нашей стране, но и в мире не так много.
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