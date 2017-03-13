Выставка фарфора и стекла в краеведческом музее
Сегодня, 15:06 | Просмотров: 86 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Керамические кувшины, плошки, декоративные фигуры, вазы, керосиновые лампы, огромное разнообразие стеклянной посуды. На выставке в приказной избе можно буквально проследить всю историю развития этих ремесел.
АННА ШАКИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Творчество оно всегда интересно. Оно несет в себе, мне кажется, дыхание времени, традиций, которые передаются из поколения в поколение. И, на мой взгляд, выставка, которую мы с вами видим сегодня, присутствуем на ее открытии, она этим и интересна».
Связь поколений - довольно точное определение. Например, китайские фарфоровые вазы и фигуры или бытовые стеклянные изделия необычной формы, которые принадлежали жителям нашего города в самые разные времена.
- Мало кто догадался, что же это за предмет. А предмет этот маслобойка. Он был предназначен для взбивания масла, изготовлен он был в 90х годах, и принадлежал он семье одного небольшого торговца, который проживал в деревне Никулята.
Однако, исторические экспонаты не единственная изюминка выставки. Хрупкая красота - это еще и возможность своими глазами увидеть, что эти ремесла представляют из себя в современном мире.
МИХАИЛ СУДОВИКОВ, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Одна из целей нашей выставки как раз связана с тем, чтобы наши посетители немножко забыли о проблемах, о суете, чтобы погрузились и в мир истории. Потому что часть наших предметов как раз показывает, каким образом было развито декоративно-прикладное искусство в Вятской губернии».
На выставке представлена лишь часть музейного фонда, но далеко не маленькая - 145 исторических экспонатов. Кроме этого, семь современных мастеров представили и свои работы. Некоторые готовы увлечь зрителей и небольшими мастер-классами. Елена Метелёва, например, охотно показывает гостям музея, как сделать удивительные рисунки на глиняной поверхности с помощью подручных средств, например, вязаных салфеток.
ЕЛЕНА МЕТЕЛЕВА, МАСТЕР – КЕРАМИСТ:
«Я очень люблю природу. Очень много черпаю идей, поэтому, конечно, если летом есть возможность, делаю с травами, с листьями, очень много изделий. Вот. А потом уже вношу это в зимние варианты».
Выставка продлится до 4 июня. По словам сотрудников музея, запланировано большое количество экскурсий, на которых посетителям подробно расскажут историю экспонатов и новых тенденциях в декоративно-прикладном искусстве.
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