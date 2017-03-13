Выставка фарфора и стекла в краеведческом музее

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В Кирове можно увидеть "Хрупкую красоту". На выставке представлена часть коллекции уникальных изделий из керамики и стекла, которые хранятся в фондах областного краеведческого музея.Керамические кувшины, плошки, декоративные фигуры, вазы, керосиновые лампы, огромное разнообразие стеклянной посуды. На выставке в приказной избе можно буквально проследить всю историю развития этих ремесел.Связь поколений - довольно точное определение. Например, китайские фарфоровые вазы и фигуры или бытовые стеклянные изделия необычной формы, которые принадлежали жителям нашего города в самые разные времена.Однако, исторические экспонаты не единственная изюминка выставки. Хрупкая красота - это еще и возможность своими глазами увидеть, что эти ремесла представляют из себя в современном мире.На выставке представлена лишь часть музейного фонда, но далеко не маленькая - 145 исторических экспонатов. Кроме этого, семь современных мастеров представили и свои работы. Некоторые готовы увлечь зрителей и небольшими мастер-классами. Елена Метелёва, например, охотно показывает гостям музея, как сделать удивительные рисунки на глиняной поверхности с помощью подручных средств, например, вязаных салфеток.Выставка продлится до 4 июня. По словам сотрудников музея, запланировано большое количество экскурсий, на которых посетителям подробно расскажут историю экспонатов и новых тенденциях в декоративно-прикладном искусстве.