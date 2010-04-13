ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

12 апреля 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.7556
EURO: 60.2631
Погода в городе Кирове:
вечером:  -7...-5°C
ночью:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

В Кирове назвали победителей фестиваля-конкурса "Театральные огни"

Сегодня, 15:08 | Просмотров: 121 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
Поделиться новостью:
В течение недели в Кирове ярко горели "Театральные огни". Десятый городской фестиваль-конкурс объединил лучшие театральные коллективы города. Кому в итоге досталась победа?

Традиционно закрытие фестиваля-конкурса "Театральные огни" прошло на площадке Детско-юношеского центра Октябрьского района. На протяжении недели ребята из одиннадцати театральных коллективов Кирова показывали спектакли на "суд зрителю" и жюри.

В Кирове назвали победителей фестиваля-конкурса "Театральные огни"ТАТЬЯНА КОРШУНОВА, ЧЛЕН ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА "ТЕАТРАЛЬНЫЕ ОГНИ-2017":
«Именно в этом коллективе закладывается главное - дружба, любовь. Они умеют общаться и выражать свои чувства через постановку спектаклей».

Особенность фестиваля - детское жюри. Талант юных артистов и в целом спектакль оценивает творческая молодежь. К каждой работе они выбирают свою "номинацию".

В Кирове назвали победителей фестиваля-конкурса "Театральные огни"НИНА ЛАПТЕВА, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЮЦ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:
«Мальчики первого фестиваля решили подводить свои итоги и вручать дипломы в номинациях, но сделали ошибку, и у них получилось - "В номинациях". Это слово всем понравилось, и оно живет уже 11 лет у нас на фестивале».

Арсений пополнил ряды "детского жюри" четыре года назад. Сам он тоже театрал. Критиковать коллег "по цеху" не стал, сказав, что все справились с поставленной задачей.

В Кирове назвали победителей фестиваля-конкурса "Театральные огни"АРСЕНИЙ ВИНОГРАДОВ, ЧЛЕН ДЕТСКОГО ЖЮРИ:
«В этом году спектакли стали злободневней. Задели тему детского суицида, экстремизма. Было очень взрослые спектакли».

В этом году лауреатами "Театральных огней" стали образцовый детский коллектив "Алые паруса", театральная мастерская "Мечта" и театр "Апельсин" Центра развития "Лабиринт". Фестиваль организован, как праздник общения и творчества. Его цель - обмен опытом, повышение профессионального роста руководителей театральных студий и популяризация театрального искусства.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Пассажиров электрички эвакуировали из-за забытой сумки

13:39 12.04.2017


Пассажиров электрички эвакуировали из-за забытой сумки

Житель Шабалинского района заказал избиение знакомых

12:02 12.04.2017


Житель Шабалинского района заказал избиение знакомых

В Кировской области пройдёт Единый экологический урок

11:48 12.04.2017


В Кировской области пройдёт Единый экологический урок

ГИС-карта Великорецкого крестного хода обновлена

11:42 12.04.2017


ГИС-карта Великорецкого крестного хода обновлена

Жительница Опаринского района истязала приемных детей

11:29 12.04.2017


Жительница Опаринского района истязала приемных детей

Следователи выясняют, кто в Нововятске обогатился за счет снега

11:22 12.04.2017


Следователи выясняют, кто в Нововятске обогатился за счет снега

Кировские школьники участвуют в исследовании качества образования

10:29 12.04.2017


Кировские школьники участвуют в исследовании качества образования

Все новости

Вести. Кировская область

В музее Циолковского открылась выставка "Космос начинается с Земли"

17:43 12.04.2017


В музее Циолковского открылась выставка "Космос начинается с Земли"

Первомайский район в этом году отмечает 45-летие

17:41 12.04.2017


Первомайский район в этом году отмечает 45-летие

ГФИ в Яранске и Туже

17:39 12.04.2017


ГФИ в Яранске и Туже

В Кирове назвали победителей фестиваля-конкурса "Театральные огни"

15:08 12.04.2017


В Кирове назвали победителей фестиваля-конкурса "Театральные огни"

Совещание по уборке улиц

15:05 12.04.2017


Совещание по уборке улиц

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Театральные огни-2010

13.04.2010


Театральные огни-2010

Городской фестиваль-конкурс "Театральные огни-2014"

08.04.2014


Городской фестиваль-конкурс "Театральные огни-2014"

Театральные огни

13.04.2011


Театральные огни

В Кирове прошел очередной этап городского фестиваля "Театральные огни"

10.04.2017


В Кирове прошел очередной этап городского фестиваля "Театральные огни"

Международный фестиваль «Театральные витражи»

06.07.2011


Международный фестиваль «Театральные витражи»

На фестивале «Театральные огни» состоялась премьера спектакля по сценарию Аркадия Гайдара "Клятва Тимура"

09.04.2014


На фестивале «Театральные огни» состоялась премьера спектакля по сценарию Аркадия Гайдара "Клятва Тимура"

Популярные новости

В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

02.04.2017


В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

В Орловском районе иномарка врезалась в ВАЗ-2112: три человека погибли.

01.04.2017


В Орловском районе иномарка врезалась в ВАЗ-2112: три человека погибли.

Омутнинский детсад заплатит ребенку 200 тысяч рублей

30.03.2017


Омутнинский детсад заплатит ребенку 200 тысяч рублей

В Сунском районе ВАЗ-2114 врезался в автобус.

02.04.2017


В Сунском районе ВАЗ-2114 врезался в автобус.

В Советском районе столкнулись две фуры.

01.04.2017


В Советском районе столкнулись две фуры.

В Кирове 12 человек тушили горящий балкон.

09.04.2017


В Кирове 12 человек тушили горящий балкон.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх