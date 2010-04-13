В Кирове назвали победителей фестиваля-конкурса "Театральные огни"

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В течение недели в Кирове ярко горели "Театральные огни". Десятый городской фестиваль-конкурс объединил лучшие театральные коллективы города. Кому в итоге досталась победа?Традиционно закрытие фестиваля-конкурса "Театральные огни" прошло на площадке Детско-юношеского центра Октябрьского района. На протяжении недели ребята из одиннадцати театральных коллективов Кирова показывали спектакли на "суд зрителю" и жюри.Особенность фестиваля - детское жюри. Талант юных артистов и в целом спектакль оценивает творческая молодежь. К каждой работе они выбирают свою "номинацию".Арсений пополнил ряды "детского жюри" четыре года назад. Сам он тоже театрал. Критиковать коллег "по цеху" не стал, сказав, что все справились с поставленной задачей.В этом году лауреатами "Театральных огней" стали образцовый детский коллектив "Алые паруса", театральная мастерская "Мечта" и театр "Апельсин" Центра развития "Лабиринт". Фестиваль организован, как праздник общения и творчества. Его цель - обмен опытом, повышение профессионального роста руководителей театральных студий и популяризация театрального искусства.