В Кирове назвали победителей фестиваля-конкурса "Театральные огни"
Сегодня, 15:08 | Просмотров: 121 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Традиционно закрытие фестиваля-конкурса "Театральные огни" прошло на площадке Детско-юношеского центра Октябрьского района. На протяжении недели ребята из одиннадцати театральных коллективов Кирова показывали спектакли на "суд зрителю" и жюри.
ТАТЬЯНА КОРШУНОВА, ЧЛЕН ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА "ТЕАТРАЛЬНЫЕ ОГНИ-2017":
«Именно в этом коллективе закладывается главное - дружба, любовь. Они умеют общаться и выражать свои чувства через постановку спектаклей».
Особенность фестиваля - детское жюри. Талант юных артистов и в целом спектакль оценивает творческая молодежь. К каждой работе они выбирают свою "номинацию".
НИНА ЛАПТЕВА, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЮЦ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА:
«Мальчики первого фестиваля решили подводить свои итоги и вручать дипломы в номинациях, но сделали ошибку, и у них получилось - "В номинациях". Это слово всем понравилось, и оно живет уже 11 лет у нас на фестивале».
Арсений пополнил ряды "детского жюри" четыре года назад. Сам он тоже театрал. Критиковать коллег "по цеху" не стал, сказав, что все справились с поставленной задачей.
АРСЕНИЙ ВИНОГРАДОВ, ЧЛЕН ДЕТСКОГО ЖЮРИ:
«В этом году спектакли стали злободневней. Задели тему детского суицида, экстремизма. Было очень взрослые спектакли».
В этом году лауреатами "Театральных огней" стали образцовый детский коллектив "Алые паруса", театральная мастерская "Мечта" и театр "Апельсин" Центра развития "Лабиринт". Фестиваль организован, как праздник общения и творчества. Его цель - обмен опытом, повышение профессионального роста руководителей театральных студий и популяризация театрального искусства.
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