Победа хореографического коллектива "Акварель"
Сегодня, 10:24 | Просмотров: 161 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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- Раз, два, раскрываем колени.
Под строгим руководством Светланы Сколовой девочки выполняют "деми плие" Это упражнение развивает эластичность и выворотность ног. Только после изучения танцевальных азов рождается профессиональный номер. Соня занимается хореографией уже больше четырех лет. Говорит, что сама попросилась у родителей в коллектив "Акварель" Детской школы искусств номер 11.
СОФЬЯ СЫКЧИНА:
«Танец растягивает мышцы, осанка прямая, чтобы стопы тянулись.
Своей любовью к танцу Соня "заразила" младшую сестру Марусю. И теперь они вместе участвуют в добром, с нотками юмора, танце "Ягодная история"».
Этот номер "подарил" юным танцорам звание Лауреата третьей степени. Они впервые участвовали в международном фестивале-конкурсе "Весенние встречи. Москва". И там наши дарования уступили лишь очень опытным коллективам.
ВЕРОНИКА НОВОСЕЛОВА:
«Я немного боялась, потому что большая сцена, много коллективов, но потом все прошло. Мы даже после концерта как-то сдружились все вместе.
Подготовка к фестивалю-конкурсу шла в режиме нон-стоп с января. И в Москве репетировали везде, где можно - в фойе, за кулисами. И все ради победы».
СВЕТЛАНА СКОЛОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА "АКВАРЕЛЬ":
«В этот раз я говорила о том, что мы едем на соревнования. Это не просто концерт, там нужно было выкладываться на 100 процентов, а не как в Кирове все-таки. На этом достижении образцовый хореографический коллектив "Акварель" останавливаться не намерен. Впереди еще много конкурсов, а значит - есть над чем работать».
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