ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

13 апреля 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.6019
EURO: 60.2867
Погода в городе Кирове:
вечером:  -7...-5°C
ночью:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

Победа хореографического коллектива "Акварель"

Сегодня, 10:24 | Просмотров: 161 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
Поделиться новостью:
Хореографический коллектив "Акварель" успешно выступил на международном фестивале-конкурсе "Весенние встречи. Москва". Жюри покорила "Ягодная история" кировчан.

- Раз, два, раскрываем колени.

Под строгим руководством Светланы Сколовой девочки выполняют "деми плие" Это упражнение развивает эластичность и выворотность ног. Только после изучения танцевальных азов рождается профессиональный номер. Соня занимается хореографией уже больше четырех лет. Говорит, что сама попросилась у родителей в коллектив "Акварель" Детской школы искусств номер 11.

СОФЬЯ СЫКЧИНА:
«Танец растягивает мышцы, осанка прямая, чтобы стопы тянулись.
Своей любовью к танцу Соня "заразила" младшую сестру Марусю. И теперь они вместе участвуют в добром, с нотками юмора, танце "Ягодная история"».

Этот номер "подарил" юным танцорам звание Лауреата третьей степени. Они впервые участвовали в международном фестивале-конкурсе "Весенние встречи. Москва". И там наши дарования уступили лишь очень опытным коллективам.

Победа хореографического коллектива "Акварель"ВЕРОНИКА НОВОСЕЛОВА:
«Я немного боялась, потому что большая сцена, много коллективов, но потом все прошло. Мы даже после концерта как-то сдружились все вместе.
Подготовка к фестивалю-конкурсу шла в режиме нон-стоп с января. И в Москве репетировали везде, где можно - в фойе, за кулисами. И все ради победы».

Победа хореографического коллектива "Акварель"СВЕТЛАНА СКОЛОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА "АКВАРЕЛЬ":
«В этот раз я говорила о том, что мы едем на соревнования. Это не просто концерт, там нужно было выкладываться на 100 процентов, а не как в Кирове все-таки. На этом достижении образцовый хореографический коллектив "Акварель" останавливаться не намерен. Впереди еще много конкурсов, а значит - есть над чем работать».


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Даровском хозяин убил гостя

16:11 13.04.2017


В Даровском хозяин убил гостя

Кировская область получит 200 млн рублей на строительство

16:04 13.04.2017


Кировская область получит 200 млн рублей на строительство

Вновь объявлен конкурс «Хочу стать доктором»

15:58 13.04.2017


Вновь объявлен конкурс «Хочу стать доктором»

В Кирове изъята крупная партия контрафактной одежды

15:43 13.04.2017


В Кирове изъята крупная партия контрафактной одежды

В Кирове упал башенный кран

15:38 13.04.2017


В Кирове упал башенный кран

Пассажиров электрички эвакуировали из-за забытой сумки

13:39 12.04.2017


Пассажиров электрички эвакуировали из-за забытой сумки

Житель Шабалинского района заказал избиение знакомых

12:02 12.04.2017


Житель Шабалинского района заказал избиение знакомых

Все новости

Вести. Кировская область

Первенство области по пулевой стрельбе

15:16 13.04.2017


Первенство области по пулевой стрельбе

Жители Вересников готовятся к паводку по самому плохому сценарию

15:15 13.04.2017


Жители Вересников готовятся к паводку по самому плохому сценарию

Оперативное совещание по очистке дворов

15:13 13.04.2017


Оперативное совещание по очистке дворов

В помощь бездомным животным

12:01 13.04.2017


В помощь бездомным животным

На улицы Кирова вновь вышел автобус милосердия

12:00 13.04.2017


На улицы Кирова вновь вышел автобус милосердия

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Хореографическому коллективу «Акварель» 10 лет

25.12.2013


Хореографическому коллективу «Акварель» 10 лет

Хореографический коллектив "ТанцПространство" стал лауреатом Всероссийского фестиваля современного танца "Мосты"

09.02.2016


Хореографический коллектив "ТанцПространство" стал лауреатом Всероссийского фестиваля современного танца…

Хореографический ансамбль "Ветерок" готовится встретить 40-летний юбилей

25.02.2016


Хореографический ансамбль "Ветерок" готовится встретить 40-летний юбилей

Победа хореографического коллектива «ТанцПространство»

07.11.2014


Победа хореографического коллектива «ТанцПространство»

Хореографический коллектив "ТанцПространство" вернулся с фестиваля "Новая Лиса"

02.11.2015


Хореографический коллектив "ТанцПространство" вернулся с фестиваля "Новая Лиса"

Вятский хореографический коллектив получил награду в Испании

08.10.2007


Вятский хореографический коллектив получил награду в Испании

Популярные новости

В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

02.04.2017


В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

В Орловском районе иномарка врезалась в ВАЗ-2112: три человека погибли.

01.04.2017


В Орловском районе иномарка врезалась в ВАЗ-2112: три человека погибли.

В Сунском районе ВАЗ-2114 врезался в автобус.

02.04.2017


В Сунском районе ВАЗ-2114 врезался в автобус.

В Советском районе столкнулись две фуры.

01.04.2017


В Советском районе столкнулись две фуры.

В Кирове 12 человек тушили горящий балкон.

09.04.2017


В Кирове 12 человек тушили горящий балкон.

Конфликт между хозяином бара и владельцем помещения дошел до суда

10.04.2017


Конфликт между хозяином бара и владельцем помещения дошел до суда

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх