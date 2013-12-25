Победа хореографического коллектива "Акварель"

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Хореографический коллектив "Акварель" успешно выступил на международном фестивале-конкурсе "Весенние встречи. Москва". Жюри покорила "Ягодная история" кировчан.Под строгим руководством Светланы Сколовой девочки выполняют "деми плие" Это упражнение развивает эластичность и выворотность ног. Только после изучения танцевальных азов рождается профессиональный номер. Соня занимается хореографией уже больше четырех лет. Говорит, что сама попросилась у родителей в коллектив "Акварель" Детской школы искусств номер 11.Этот номер "подарил" юным танцорам звание Лауреата третьей степени. Они впервые участвовали в международном фестивале-конкурсе "Весенние встречи. Москва". И там наши дарования уступили лишь очень опытным коллективам.