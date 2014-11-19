Кировчане готовятся к участию в конкурсе юных талантов "Синяя птица"

Поделиться новостью:

Кировчане готовятся к одному из главных музыкальных событий в жизни области. Региональный отборочный этап всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" пройдет уже 30 апреля. Его организатором выступил медиа-холдинг ВГТРК и телеканал "Россия-1".Сюрприз для любимого педагога. Аня Новоселова решила участвовать в конкурсе втайне от преподавательницы по вокалу. Хотела удивить учительницу. На "Синей птице" воспитанница музыкальной школы "Весняночка" будет выступать с уже проверенным материалом.Первый раз эту песню Аня исполнила год назад. Выступала с ней уже на нескольких конкурсах. "Синяя птица" - ответственный момент в жизни шестнадцатилетней певицы. Поэтому девушка и выбрала проверенный материал.В музыкальную школу "Весняночка" Аня пришла семь лет назад. Все это время с юной исполнительницей работает Вера Сучкова. Она не сомневается, ее воспитанница покажет достойный результат.Всероссийский конкурс юных талантов «Синяя птица» - это уникальный проект, организованный ВГТРК. Он открывает новые имена среди молодых артистов. Участники конкурса - одаренные дети, которым еще не исполнилось 17 лет. В Кирове отборочный этап пройдет 30 апреля в ОДНТ.