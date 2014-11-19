Кировчане готовятся к участию в конкурсе юных талантов "Синяя птица"
Вчера, 18:02 | Просмотров: 137 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Сюрприз для любимого педагога. Аня Новоселова решила участвовать в конкурсе втайне от преподавательницы по вокалу. Хотела удивить учительницу. На "Синей птице" воспитанница музыкальной школы "Весняночка" будет выступать с уже проверенным материалом.
Первый раз эту песню Аня исполнила год назад. Выступала с ней уже на нескольких конкурсах. "Синяя птица" - ответственный момент в жизни шестнадцатилетней певицы. Поэтому девушка и выбрала проверенный материал.
АННА НОВОСЕЛОВА:
«Я считаю, что эта песня будет очень хорошо смотреться на этом конкурсе. Решила участвовать в синей птице, потому что считаю, что это интересно. Конкурс является престижным. Решила не упускать возможности и в нем поучаствовать».
В музыкальную школу "Весняночка" Аня пришла семь лет назад. Все это время с юной исполнительницей работает Вера Сучкова. Она не сомневается, ее воспитанница покажет достойный результат.
ВЕРА СУЧКОВА, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ХОРОВОЙ ШКОЛЫ «ВЕСНЯНОЧКА»:
«Девочка очень талантливая. Она пришла к нам в начальных классах и сразу заявила о себе».
Всероссийский конкурс юных талантов «Синяя птица» - это уникальный проект, организованный ВГТРК. Он открывает новые имена среди молодых артистов. Участники конкурса - одаренные дети, которым еще не исполнилось 17 лет. В Кирове отборочный этап пройдет 30 апреля в ОДНТ.
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