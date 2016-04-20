Подготовка к библионочи

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До Библионочи осталась неделя. Подготовка в самом разгаре. Скучать не придется. Каждая библиотека готовит площадки для гостей всех возрастов. Музыкальные, интеллектуальные, развивающие. В этот раз акцент на год экологии. Поэтому будет много природы, животных, растений, научных открытий.Чем питаются ежи, знают далеко не все. По сказкам мы привыкли, что на иголках они носят яблоки да грибы. Хотя едят мясо. И такая путаница происходит из-за оторванности людей от окружающего мира. Во время библионочи пробел в знаниях можно будет заполнить, во многих библиотеках заработают контактные зоопарки с редкими животными и насекомыми.Можно даже преодолеть страх змей, через полчаса общения с такой красивой рептилией - люди начинают по-другому к ним относиться, ценить природу и живых существ.В Лихановской библиотеке с пяти до десяти вечера пройдет большое экологическое путешествие "Много тайн на планете Земля". Здесь будут игры, квесты, встречи с питомцами, увлекательные рассказы о минералах и даже уроки чайного дела.В библиотеке "Маяк" на Горького гости выполнят миссию по спасению человечества. А самые маленькие займутся мяу-чтением, мяу-играми и увидят мяу-шоу от четвероногих питомцев. В Пушкинке гости отправятся в научную экспедицию, совершат танцевальный вояж с рок-группой, послушают саксофон, пройдут квест по произведениям Толкиена и займутся раскопками. Чтобы не заблудиться - для каждого подготовили справочник БиблиоТуриста.Праздники пройдут в восьми библиотеках, поэтому можно выбрать ближайшую - рядом с домом. Кировчан ждут 21 апреля, в пятницу, с пяти вечера и допоздна. Библионочь проводится по всей России уже шестой раз.