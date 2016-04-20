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Новости / Культура

Подготовка к библионочи

Сегодня, 15:13 | Просмотров: 101 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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До Библионочи осталась неделя. Подготовка в самом разгаре. Скучать не придется. Каждая библиотека готовит площадки для гостей всех возрастов. Музыкальные, интеллектуальные, развивающие. В этот раз акцент на год экологии. Поэтому будет много природы, животных, растений, научных открытий.
 
- Один из главных героев русских сказок, почему именно русских? В Америке их нет.

Чем питаются ежи, знают далеко не все. По сказкам мы привыкли, что на иголках они носят яблоки да грибы. Хотя едят мясо. И такая путаница происходит из-за оторванности людей от окружающего мира. Во время библионочи пробел в знаниях можно будет заполнить, во многих библиотеках заработают контактные зоопарки с редкими животными и насекомыми.

Подготовка к библионочиОЛЬГА ПОЛУБЕЙКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ЭКОКЛУБА "ЛЕС":
«Вьетнамский и австралийский палочник. Действительно, насекомые - одни из наиболее полезных, да самые полезные, наверное, населяющие землю живые существа по очень многим причинам, параметрам. В нашей зоне мы, увы, с их многообразием не встречаемся. Нашу зиму пережить таким существам крайне трудно».

Можно даже преодолеть страх змей, через полчаса общения с такой красивой рептилией - люди начинают по-другому к ним относиться, ценить природу и живых существ.

В Лихановской библиотеке с пяти до десяти вечера пройдет большое экологическое путешествие "Много тайн на планете Земля". Здесь будут игры, квесты, встречи с питомцами, увлекательные рассказы о минералах и даже уроки чайного дела.

Подготовка к библионочиНАДЕЖДА ТАТАРИНОВА, ДИРЕКТОР БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ИМЕНИ АЛЬБЕРТА ЛИХАНОВА:
«У нас в гостях будет музей вятского самовара и там будет интересный рассказ о традициях русского чаепития, о том, какие травы можно использовать при заваривании чая, ну и будут чайные посиделки, конечно же».

В библиотеке "Маяк" на Горького гости выполнят миссию по спасению человечества. А самые маленькие займутся мяу-чтением, мяу-играми и увидят мяу-шоу от четвероногих питомцев. В Пушкинке гости отправятся в научную экспедицию, совершат танцевальный вояж с рок-группой, послушают саксофон, пройдут квест по произведениям Толкиена и займутся раскопками. Чтобы не заблудиться - для каждого подготовили справочник БиблиоТуриста.

Подготовка к библионочиЕЛЕНА РУССКИХ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ МО "ГОРОД КИРОВ":
«Дамы очевидно с удовольствием примут участие в креативной фотосессии, посетят парфюм-салон, ну и в нескольких залах будут предложены настольные игры тем, кто не любит много шума. Это будут игры и для детей, и для взрослых, и состоится турнир по популярной сейчас игре в мафию».

Праздники пройдут в восьми библиотеках, поэтому можно выбрать ближайшую - рядом с домом. Кировчан ждут 21 апреля, в пятницу, с пяти вечера и допоздна. Библионочь проводится по всей России уже шестой раз.


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