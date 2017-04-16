"Территория любви" на сцене кукольного театра
Сегодня, 10:00 | Просмотров: 47 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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- Ни письма, ни звонка, ни привета...
Грустные и счастливые, задумчивые и восторженные, актеры тонко передают чувства, описанные в стихах. Каждое слово звучит эмоционально и проникает глубоко в душу. В прошлый раз на первом таком литературном вечере были одни восторги. В итоге проект решили продлить. Литературный вечер назвали "Территория любви".
АНДРЕЙ АНТОНОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЧАСТЬЮ КИРОВСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ ИМЕНИ А. Н. АФАНАСЬЕВА:
«Впервые в истории 21 века на сцене театра артисты читают стихи местных авторов о любви, исключительно о любви, и только о любви, и это чтение звучит настолько глубоко и трогательно, что мы даже не ожидали, звучат стихи, как будто читают Шекспира».
В следующий раз актеры планируют посвящать подобные вечера и другим темам - природе, искусству, родине. Здесь минимум декораций, скромное световое оформление, нет ярких и красочных костюмов, главное - искренние слова и чувства.
ПАВЕЛ ОВСЯННИКОВ, ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР КИРОВСКОГО ТЕАТРА КУКОЛ ИМЕНИ А. Н. АФАНАСЬЕВА:
«В первую очередь, надо передать стихотворение, смысл, глубину, мысль поэта, поэтому мы конечно минимум действий делаем, просто какие-то переходы или акценты, чтобы создать какую-то атмосферу, настроение, музыкальное сопровождение небольшое совсем».
К тому же, это возможность узнать ближе творчество вятских поэтов. Они тоже выступят на сцене.
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