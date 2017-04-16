"Территория любви" на сцене кукольного театра

Поделиться новостью:

В Кирове зазвучит уникальный литературный проект. 18 апреля на сцене кукольного театра появится "Территория любви".Грустные и счастливые, задумчивые и восторженные, актеры тонко передают чувства, описанные в стихах. Каждое слово звучит эмоционально и проникает глубоко в душу. В прошлый раз на первом таком литературном вечере были одни восторги. В итоге проект решили продлить. Литературный вечер назвали "Территория любви".В следующий раз актеры планируют посвящать подобные вечера и другим темам - природе, искусству, родине. Здесь минимум декораций, скромное световое оформление, нет ярких и красочных костюмов, главное - искренние слова и чувства.К тому же, это возможность узнать ближе творчество вятских поэтов. Они тоже выступят на сцене.