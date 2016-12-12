В Кирове состоялся музыкальный конкурс "Русская весна"

Поделиться новостью:

В Первой музыкальной школе состоялся открытый городской конкурс исполнителей на русских народных инструментах «Русская весна».В давние времена почти в каждом доме звучали милые сердцу инструменты, и русский человек гораздо ясней ощущал себя русским. С тех пор народное исполнительство качественно выросло, творчески разнообразилось и вышло на профессиональный уровень, а инструменты зазвучали по-новому. Первая «Русская весна» прошла в нашем городе в марте 2015 года.За три года вырос не только статус мероприятия, но и значительно увеличилось количество его участников. В этом году свое творчество представят 128 начинающих музыкантов из 15 музыкальных школ города и области. Конкурсному жюри предстоит непростая задача определить лучших юных исполнителей.Помимо традиционных баяна, балалайки и домры будет представлен полный спектр инструментов национальной культуры: гармонь, аккордеон, гитара, мандолина, гусли, рожок, жалейка, свирель.