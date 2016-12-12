ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня понедельник

17 апреля 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.2505
EURO: 59.8393
Погода в городе Кирове:
вечером:  -7...-5°C
ночью:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

В Кирове состоялся музыкальный конкурс "Русская весна"

Сегодня, 14:52 | Просмотров: 130 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Первой музыкальной школе состоялся открытый городской конкурс исполнителей на русских народных инструментах «Русская весна».

В давние времена почти в каждом доме звучали милые сердцу инструменты, и русский человек гораздо ясней ощущал себя русским. С тех пор народное исполнительство качественно выросло, творчески разнообразилось и вышло на профессиональный уровень, а инструменты зазвучали по-новому. Первая «Русская весна» прошла в нашем городе в марте 2015 года.

В Кирове состоялся музыкальный конкурс "Русская весна"ЛЮДМИЛА КОМАРОВСКИХ, ДИРЕКТОР ПЕРВОЙ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ГОРОДА КИРОВА:
«Исполнители на народных инструментах ищут возможность показать и проявить себя где-то дополнительно, поэтому в 2016 году мы вышли с предложением уже провести открытый школьный конкурс, откликнулись школы города».

За три года вырос не только статус мероприятия, но и значительно увеличилось количество его участников. В этом году свое творчество представят 128 начинающих музыкантов из 15 музыкальных школ города и области. Конкурсному жюри предстоит непростая задача определить лучших юных исполнителей.

В Кирове состоялся музыкальный конкурс "Русская весна"АЛЕКСАНДР ЧУБАРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ:
«Кто бы на сцене не сидел кому-то исполнитель нравится, кому-то нет. Критерии к маленьким и большим исполнителям они везде одинаковые. Должно быть выразительно, ярко, артистично, тогда это и лауреат».

Помимо традиционных баяна, балалайки и домры будет представлен полный спектр инструментов национальной культуры: гармонь, аккордеон, гитара, мандолина, гусли, рожок, жалейка, свирель.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Малмыже хозяин убил гостя

17:34 17.04.2017


В Малмыже хозяин убил гостя

В Кирове ранее судимый юноша отнял у прохожего электронную сигарету

17:25 17.04.2017


В Кирове ранее судимый юноша отнял у прохожего электронную сигарету

Арбажский пристав освободила от обязательств брата-алиментщика

17:01 17.04.2017


Арбажский пристав освободила от обязательств брата-алиментщика

В Нововятске установят умную установку

15:49 17.04.2017


В Нововятске установят умную установку

В Кировской области вновь пройдет конкурс «Мастеровые Вятки»

15:04 17.04.2017


В Кировской области вновь пройдет конкурс «Мастеровые Вятки»

Вырвал у двух женщин сумки и сбежал в Татарстан

13:43 17.04.2017


Вырвал у двух женщин сумки и сбежал в Татарстан

Пока пожилой мужчина был в больнице, его дом навестил вор

11:02 17.04.2017


Пока пожилой мужчина был в больнице, его дом навестил вор

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове гиревики из шести федеральных округов добывали путевки на финал Чемпионата России

17:45 17.04.2017


В Кирове гиревики из шести федеральных округов добывали путевки на финал Чемпионата России

В выходные кировчане вышли на общегородские субботники

17:43 17.04.2017


В выходные кировчане вышли на общегородские субботники

Участник Предварительного голосования "Единой России"

17:42 17.04.2017


Участник Предварительного голосования "Единой России"

Ночная литургия в Успенском кафедральном соборе

17:41 17.04.2017


Ночная литургия в Успенском кафедральном соборе

Всероссийский фестиваль-конкурс «Вятская танцевальная олимпиада»

14:56 17.04.2017


Всероссийский фестиваль-конкурс «Вятская танцевальная олимпиада»

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

В Кирове прошел конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах "Вятские фанфары"

12.12.2016


В Кирове прошел конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах "Вятские фанфары"

Конкурс народных оркестров

05.02.2013


Конкурс народных оркестров

Победа кировского балалаечника

03.12.2014


Победа кировского балалаечника

Вятские трубачи

16.03.2010


Вятские трубачи

Концерт юных пианистов

09.02.2009


Концерт юных пианистов

Фестиваль-конкурс юных пианистов "Рояль-концерт"

18.02.2014


Фестиваль-конкурс юных пианистов "Рояль-концерт"

Популярные новости

На автодороге Киров-Советск произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов: 1 человек погиб, 12 пострадавших.

16.04.2017


На автодороге Киров-Советск произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов: 1 человек погиб, 12 пострадавших.

В Кирове упал башенный кран

13.04.2017


В Кирове упал башенный кран

МЧС: в ДТП на трассе Киров-Советск пострадали жители Татарстана, Чувашии и Марий Эл (СПИСОК)

16.04.2017


МЧС: в ДТП на трассе Киров-Советск пострадали жители Татарстана, Чувашии и Марий Эл (СПИСОК)

В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

16.04.2017


В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

Жители Вересников готовятся к паводку по самому плохому сценарию

13.04.2017


Жители Вересников готовятся к паводку по самому плохому сценарию

В Кирове 12 человек тушили горящий балкон.

09.04.2017


В Кирове 12 человек тушили горящий балкон.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх