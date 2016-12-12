В Кирове состоялся музыкальный конкурс "Русская весна"
Сегодня, 14:52 | Просмотров: 130 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В давние времена почти в каждом доме звучали милые сердцу инструменты, и русский человек гораздо ясней ощущал себя русским. С тех пор народное исполнительство качественно выросло, творчески разнообразилось и вышло на профессиональный уровень, а инструменты зазвучали по-новому. Первая «Русская весна» прошла в нашем городе в марте 2015 года.
ЛЮДМИЛА КОМАРОВСКИХ, ДИРЕКТОР ПЕРВОЙ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ГОРОДА КИРОВА:
«Исполнители на народных инструментах ищут возможность показать и проявить себя где-то дополнительно, поэтому в 2016 году мы вышли с предложением уже провести открытый школьный конкурс, откликнулись школы города».
За три года вырос не только статус мероприятия, но и значительно увеличилось количество его участников. В этом году свое творчество представят 128 начинающих музыкантов из 15 музыкальных школ города и области. Конкурсному жюри предстоит непростая задача определить лучших юных исполнителей.
АЛЕКСАНДР ЧУБАРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ:
«Кто бы на сцене не сидел кому-то исполнитель нравится, кому-то нет. Критерии к маленьким и большим исполнителям они везде одинаковые. Должно быть выразительно, ярко, артистично, тогда это и лауреат».
Помимо традиционных баяна, балалайки и домры будет представлен полный спектр инструментов национальной культуры: гармонь, аккордеон, гитара, мандолина, гусли, рожок, жалейка, свирель.
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