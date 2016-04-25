В Кирове прошел конкурс "Театральная весна"
Сегодня, 14:54 | Просмотров: 144 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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- Не кривляйся, не болтай, просто бегай и толкайся, как обычный человек.
Театральный коллектив "ДЮшес" музыкальной школы номер четыре города Кирова знакомят зрителя с "Вредными привычками" Григория Остера. Вообще эта книга предназначена для непослушных детей, их родителей и учителей.
НИКИТА ШИШКИН:
«Этот спектакль о том, что надо вести себя и плохо, и хорошо иногда».
Молодой режиссер Ксения как-то решила на уроке прочитать детям стихотворения из книги Остера, заметив интерес ребят, было решено поставить спектакль.
КСЕНИЯ ГРУХИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА "ДЮШЕС":
«С детьми всегда работать не просто, но это и интересно. Ты сама для себя развиваешься и что-то новое черпаешь. Были периоды, что сложно было донести до детей, но мы все сложности преодолели, и все у нас будет хорошо».
"Театральная весна" - это показатель уровня развития любительского театрального искусства в нашей области. Ежегодно участники конкурса удивляют зрителей и жюри оригинальными спектаклями.
ГЕННАДИЙ ЗАЙЦЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА "ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА":
«На нынешней "Театральной весне" дети самозабвенно существуют на сцене. Это говорит о том, что жизнь в них сидит, а не то, что они все сидят у планшетов, компьютеров».
Режиссеры пытаются новыми выразительными средствами и формами раскрыть тему спектакля и своих юных актеров. По результатам областного конкурса выявят самых талантливых художников, режиссеров и актеров.
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