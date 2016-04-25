В Кирове прошел конкурс "Театральная весна"

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В этом году в конкурсе "Театральная весна" принял участие двадцать один коллектив - это детские, юношеские и взрослые любительские театры Кировской области.Театральный коллектив "ДЮшес" музыкальной школы номер четыре города Кирова знакомят зрителя с "Вредными привычками" Григория Остера. Вообще эта книга предназначена для непослушных детей, их родителей и учителей.Молодой режиссер Ксения как-то решила на уроке прочитать детям стихотворения из книги Остера, заметив интерес ребят, было решено поставить спектакль."Театральная весна" - это показатель уровня развития любительского театрального искусства в нашей области. Ежегодно участники конкурса удивляют зрителей и жюри оригинальными спектаклями.Режиссеры пытаются новыми выразительными средствами и формами раскрыть тему спектакля и своих юных актеров. По результатам областного конкурса выявят самых талантливых художников, режиссеров и актеров.