Всероссийский фестиваль-конкурс «Вятская танцевальная олимпиада»
Сегодня, 14:56 | Просмотров: 114 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Это танец, но суть его - спорт. Черлидеры из Белой Холуницы целый месяц готовились к музыкальному танцу. Взяли уже проверенный танец, немного доработали его, и сейчас готовятся представить его на сцене ДК Железнодорожников.
НАТАЛЬЯ ТАРАСОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЧЕРЛИДИНГОВОЙ КОМАНДЫ "РИТМИКС":
«Мы сегодня привезли чир-команду, танцевальную программу. Групповые станты, где присутствуют пять человек. Там присутствуют пять человек, там должны быть выбросы, поддержки, различные элементы».
Черлидинг - один из самых зрелищных танцев, но далеко не единственный. На сцене будет хип-хоп, ориенталь, модерн, сценические направления танца. Поучаствовать в олимпиаде вызвались коллективы из Перми, Ижевска, Республики Коми и других регионов.
МАКСИМ ВОРОЖЦОВ, ОРГАНИЗАТОР ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ:
«Выступают танцоры различного уровня. Есть и профессионалы, и новички. Принимают участие, соответственно и взрослы и дети».
В программе танцевальной олимпиады не только соревнования, но и мастер-классы. Хореографы и профессиональные танцоры обучат кировчан новым техникам и движениям.
- Девочки под спокойную музыку машут ногами.
Оценивать участников будут именитые танцоры и хореографы. В программе так же ожидаются хип-хоп-поединки и многое другое.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Танцевальная олимпиада будет проходить в течении трех дней. Первый соревновательный день остальные два в ДК Космос. Всего в олимпиаде примут участие более семи сотен человек».
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