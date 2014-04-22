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Более 700 танцоров из разных городов России приехали на всероссийский фестиваль-конкурс «Вятская танцевальная олимпиада», чтобы показать, насколько они талантливы.Это танец, но суть его - спорт. Черлидеры из Белой Холуницы целый месяц готовились к музыкальному танцу. Взяли уже проверенный танец, немного доработали его, и сейчас готовятся представить его на сцене ДК Железнодорожников.Черлидинг - один из самых зрелищных танцев, но далеко не единственный. На сцене будет хип-хоп, ориенталь, модерн, сценические направления танца. Поучаствовать в олимпиаде вызвались коллективы из Перми, Ижевска, Республики Коми и других регионов.В программе танцевальной олимпиады не только соревнования, но и мастер-классы. Хореографы и профессиональные танцоры обучат кировчан новым техникам и движениям.Оценивать участников будут именитые танцоры и хореографы. В программе так же ожидаются хип-хоп-поединки и многое другое.