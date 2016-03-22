В Кировской области вновь пройдет конкурс «Мастеровые Вятки»
Сегодня, 15:04 | Просмотров: 117 | Версия для печати
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Целью конкурса - выявление и поощрение лучших мастеров, а также стимулирование создания ими новых высокохудожественных изделий.
В число участников могут войти только мастера, проживающие в Кировской области, в возрасте с 14 лет.
Конкурс проводится по номинациям:
«Художественная обработка дерева: резьба по дереву и инкрустация по дереву», «Роспись по дереву», «Изделия из капокорня», «Плетение из лозы», «Художественная обработка бересты», «Плетение из природных материалов (соломы, соснового корня, лыка, камыша)», «Художественная керамика, гончарство», «Кружевоплетение», «Ткачество», «Вышивка, шитье», «Традиционная и авторская игрушка», «Художественные изделия из металла», «Авторский костюм», «Новый взгляд в области народных художественных промыслов и ремесел».
В каждой из номинаций выделяются четыре категории участников:
- мастера в возрасте от 14 до 20 лет включительно;
- мастера в возрасте от 21 до 35 лет включительно;
- мастера в возрасте старше 36 лет;
-мастера, имеющие статус «Мастер народных художественных промыслов Кировской области».
Прием заявок и конкурсных работ будет осуществляться с 21 апреля по 4 мая в выставочном зале детской художественной школы по адресу: г. Киров, ул. Молодая Гвардия, д. 52.
Победители получат дипломы и ценные подарки.
Всю информацию можно получить в министерстве развития предпринимательства по телефону: (8332) 64-42-69.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
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