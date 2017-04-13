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Новости / Культура

Юные кировчане готовятся к Всероссийскому конкурсу "Синяя птица"

Сегодня, 10:45 | Просмотров: 156 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Кировчане готовятся к одному из главных музыкальных событий в жизни области. 30 апреля в нашем городе впервые состоится региональный отборочный этап всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица". Его организатором выступил медиа-холдинг ВГТРК и телеканал "Россия-1". С одним из участников встретилась наша съемочная группа.

Дмитрий показывает своему педагогу новое сочинение. Главная тема уже написана. Над произведением для нескольких инструментов юный композитор работает впервые. Будут звучать скрипка, два саксофона и фортепиано, и здесь важно хорошо изучить диапазон каждого инструмента, его особенности.

Юные кировчане готовятся к Всероссийскому конкурсу "Синяя птица"ДМИТРИЙ ЕФРЕМОВ, УЧАЩИЙСЯ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 2 Г. КИРОВА:
«Сначала приходит какая-то идея, что я хочу донести, какие приемы хочу использовать, потом я пытаюсь подобрать тему, самое сложное - продумать структуру произведения, что будет в каждой части этого произведения».

Не писать Дмитрий уже не может, выражение музыкальным языком внутреннего состояния стало жизненной необходимостью.

Юные кировчане готовятся к Всероссийскому конкурсу "Синяя птица"ЕЛЕНА ДАЛЕЦКАЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 2 Г. КИРОВА:
«Дима очень сильно изменился, буквально даже в этом году он вырос как композитор очень сильно, это был скачок даже не на одну лесенку, а на пять и более».

ДМИТРИЙ ЕФРЕМОВ, УЧАЩИЙСЯ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 2 Г. КИРОВА:
«Естественно, я слушаю много классики, я все же пока что классический композитор, я люблю самую разную музыку, самых разных эпох, из современных композиторов я знаю Людовика Эйнауди, который очень много сочиняет, у него очень красивые произведения».

Композиция - один из предметов по выбору в Детской музыкальной школе № 2. На отчетном концерте ребята показывают, чему они научились за год. Дмитрий Ефремов играл произведение из цикла "Необыкновенные путешествия" по романам Жюля Верна, которое и будет исполнять на Всероссийском конкурсе «Синяя птица».

Всероссийский конкурс юных талантов «Синяя птица» - это уникальный проект, организованный ВГТРК. Он открывает новые имена среди молодых артистов. Участники конкурса - одаренные дети, которым еще не исполнилось 17 лет. В Кирове отборочный этап пройдет 30 апреля в ОДНТ.


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