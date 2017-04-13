Юные кировчане готовятся к Всероссийскому конкурсу "Синяя птица"

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Кировчане готовятся к одному из главных музыкальных событий в жизни области. 30 апреля в нашем городе впервые состоится региональный отборочный этап всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица". Его организатором выступил медиа-холдинг ВГТРК и телеканал "Россия-1". С одним из участников встретилась наша съемочная группа.Дмитрий показывает своему педагогу новое сочинение. Главная тема уже написана. Над произведением для нескольких инструментов юный композитор работает впервые. Будут звучать скрипка, два саксофона и фортепиано, и здесь важно хорошо изучить диапазон каждого инструмента, его особенности.Не писать Дмитрий уже не может, выражение музыкальным языком внутреннего состояния стало жизненной необходимостью.Композиция - один из предметов по выбору в Детской музыкальной школе № 2. На отчетном концерте ребята показывают, чему они научились за год. Дмитрий Ефремов играл произведение из цикла "Необыкновенные путешествия" по романам Жюля Верна, которое и будет исполнять на Всероссийском конкурсе «Синяя птица».Всероссийский конкурс юных талантов «Синяя птица» - это уникальный проект, организованный ВГТРК. Он открывает новые имена среди молодых артистов. Участники конкурса - одаренные дети, которым еще не исполнилось 17 лет. В Кирове отборочный этап пройдет 30 апреля в ОДНТ.