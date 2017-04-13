Юные кировчане готовятся к Всероссийскому конкурсу "Синяя птица"
Сегодня, 10:45 | Просмотров: 156 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Дмитрий показывает своему педагогу новое сочинение. Главная тема уже написана. Над произведением для нескольких инструментов юный композитор работает впервые. Будут звучать скрипка, два саксофона и фортепиано, и здесь важно хорошо изучить диапазон каждого инструмента, его особенности.
ДМИТРИЙ ЕФРЕМОВ, УЧАЩИЙСЯ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 2 Г. КИРОВА:
«Сначала приходит какая-то идея, что я хочу донести, какие приемы хочу использовать, потом я пытаюсь подобрать тему, самое сложное - продумать структуру произведения, что будет в каждой части этого произведения».
Не писать Дмитрий уже не может, выражение музыкальным языком внутреннего состояния стало жизненной необходимостью.
ЕЛЕНА ДАЛЕЦКАЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 2 Г. КИРОВА:
«Дима очень сильно изменился, буквально даже в этом году он вырос как композитор очень сильно, это был скачок даже не на одну лесенку, а на пять и более».
ДМИТРИЙ ЕФРЕМОВ, УЧАЩИЙСЯ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 2 Г. КИРОВА:
«Естественно, я слушаю много классики, я все же пока что классический композитор, я люблю самую разную музыку, самых разных эпох, из современных композиторов я знаю Людовика Эйнауди, который очень много сочиняет, у него очень красивые произведения».
Композиция - один из предметов по выбору в Детской музыкальной школе № 2. На отчетном концерте ребята показывают, чему они научились за год. Дмитрий Ефремов играл произведение из цикла "Необыкновенные путешествия" по романам Жюля Верна, которое и будет исполнять на Всероссийском конкурсе «Синяя птица».
Всероссийский конкурс юных талантов «Синяя птица» - это уникальный проект, организованный ВГТРК. Он открывает новые имена среди молодых артистов. Участники конкурса - одаренные дети, которым еще не исполнилось 17 лет. В Кирове отборочный этап пройдет 30 апреля в ОДНТ.
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