Новая сцена на Театральной площади появится только осенью

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Как сегодня сообщила начальник управления культуры администрации Кирова Марина Исупова, старая сцена использовалась в течение 10 лет, за это время конструкции серьезно износились, сцена находилась в ненадлежащем состоянии и уже не соответствовала современным требованиям сценических площадок. Проведенная экспертная оценка свидетельствовала о необходимости возведения новой сцены.В администрации рассматривали вопрос о приобретении быстро возводимой конструкции, которая монтируется при проведении мероприятий, а затем разбирается. Однако пришли к выводу о нецелесообразности этой идеи, поскольку стоимость такого комплекса не меньше стоимости стационарной сцены, и при этом потребуются постоянные затраты на сборку-разборку конструкции, ее хранение и содержание.По этим причинам было принято решение о строительстве на главной площади Кирова нового современного сценического комплекса. На эти цели в городском бюджете запланировали 3,5 млн рублей. В соответствии с федеральным законом был объявлен конкурс, который состоялся 17 марта.Победителем стала компания «Студия Навигатор» (Нижний Новгород), которая в ходе аукциона снизила начальную стоимость контракта более чем на 50%. Компанией были представлены все требуемые в рамках аукциона документы, подтверждена готовность выполнения всех заявленных объемов и видов работ. Учитывая такое существенное снижение цены контракта, в администрации догадывались, что подрядчик-победитель может быть недобросовестным. Однако закон не дает право выбора: аукцион состоялся, победитель есть - с ним и заключается контракт. Спустя несколько дней представители компании приехали в Киров и выяснилось, что подрядчик в рамках заявленной им же самим суммы не сможет качественно и в срок построить новый сценический комплекс. Об этом представители компании также заявили сами.После обсуждения вопроса с главой города и главой администрации было принято решение расторгнуть контракт по соглашению сторон и объявить новый конкурс. Контракт был расторгнут 3 апреля. В настоящее время готовится документация для проведения нового конкурса.Как отметила начальник управления культуры администрации Кирова Марина Исупова, поскольку конкурсные процедуры согласно порядку, установленному законодательством, занимают по времени полтора - два месяца, в администрации рассчитывают, что новая сцена появится на Театральной площади к осени.