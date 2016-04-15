30 экспонатов Вятского художественного музея отправят на реставрацию в центр имени Грабаря
Вчера, 17:35 | Просмотров: 119 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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ЕКАТЕРИНА БЕЛАЛОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Впервые у нас есть возможность увидеть рисунок Марка Шагала 1914 года без стекла и без рамок. Это лошадь и корова. Произведение искусства сильно устарело, краска уже потрескалась, и проявились следы насекомых».
Длительные перевозки, неправильное хранение, выставки - все это накладывает отпечаток на шедевры искусства. К тому же, в 20-ые годы сложно было найти качественные материалы и бумагу. В итоге на рисунке - надрывы, заломы, окисление, истончение. Главное, приостановить эти губительные процессы, чтобы экспонат еще долго был в коллекции музея. Опытные реставраторы будут сантиметр за сантиметром восстанавливать оригинальное изображение.
ЕВГЕНИЯ САЗАНОВА, ГЛАВНЫЙ ХРАНИТЕЛЬ ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ ИМЕНИ А.М. И В.М. ВАСНЕЦОВЫХ:
«У нас есть программа, направление реставраций русского авангарда. То, что, безусловно, сейчас востребовано зрителем, востребовано на выставках в России, за рубежом. Мы направленно восстанавливаем древнерусское искусство. Для чего? Чтобы усилить этот раздел экспозиции».
Всего на реставрацию в Москву отобрали 30 экспонатов, в том числе икону 18 века "Деисус" из разрушенного Свято-Троицкого кафедрального собора Вятки. На ней образовался толстый слой пыли, местами проявился клей, которым пропитывали картину для сохранения. Очертания лиц настолько потемнели и покрылись пеленой, что едва различить. Также специалисты восстановят былой блеск серебряных позолоченных окладов икон 19 века. Практически все экспонаты церковного назначения покрыты копотью от свечей и пятнами воска.
- Если приглядитесь, вы увидите, что кое-где уже эти нити шелка рассеклись, и видна хлопчатая простая основа.
Будут отреставрированы и уникальные памятники русского лицевого шитья. Двусторонняя икона в резной раме - экспонат 19 века неизвестного автора. Также в Центр Грабаря отправят деревянный ларец и китайскую краснолаковую вазу с драконом. Она поступила в музей в 1942 году от частного лица. Эксперты помогут не только убрать все расколы и следы, но также установят год ее создания, и подскажут, в какой провинции Китая этот предмет декора могли выпускать.
- Экспонат пострадал сильно, частично утрачены фрагменты резьбы, на всем - плотной слой пыли, попытки склеить были, конечно, этого дракона, мы видим пятна клея.
Всего на эту кропотливую работу уйдет почти год. Финансирует масштабный проект по восстановлению ценнейших экспонатов федеральный бюджет. В 2018 мы сможем увидеть совершенно другие предметы. Они заиграют красками и обретут блеск. Все этапы можно отслеживать через мобильное приложение "Искусство реставрации".
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