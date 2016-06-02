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Новости / Культура

В Арбажском краеведческом музее сегодня можно увидеть работы народных мастеров

Вчера, 15:23 | Просмотров: 135 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Арбажском краеведческом музее сегодня можно увидеть работы народных мастеров. В экспозицию вошли алмазная вышивка, изделия из пластичной замши и самые разные авторские куклы. Как они создаются?

- "Танцевала, танцевала, сор из дома выметала". Это вот веник. Куколка так и называется - "Мадам Метелкина".

Образы своих будущих кукол Татьяна Новокшонова обдумывает по несколько дней. И часто даже не знает, кто может получиться. Бывало, женское лицо неожиданно становилось мужским, а реальный персонаж превращался в сказочного. И уже потом мастерица подбирает ткани на одежду и аксессуары.

В Арбажском краеведческом музее сегодня можно увидеть работы народных мастеровТАТЬЯНА НОВОКШОНОВА, УЧАСТНИЦА ВЫСТАВКИ:
«Сшила какую-то куклу, так понравилась, я захотела завтра такую же сшить, ни в жизнь не получится, потому что один миллиметр туда, один сюда, получается уже совершенно другое лицо, вот если посмотреть, одинаковых нет».

К чулочным куклам у Татьяны Новокшоновой особая любовь, но мастерица с удовольствием пробует и другие техники. Здесь же - ее изделия из пластичной замши. Ежегодная выставка в Арбажском краеведческом музее открывает и новые имена. Надежда Савельева недавно вернулась на родину и тоже стала творить.

В Арбажском краеведческом музее сегодня можно увидеть работы народных мастеровТАТЬЯНА МОХОВА, ДИРЕКТОР АРБАЖСКОГО РАЙОННОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Всю жизнь прожила в Санкт-Петербурге, но она коренная арбажанка, выйдя на пенсию, решила заняться куклами. Первый раз она взяла кисточки в руки, только начала рисовать, шить, впервые села за машинку, вот такие чудесные куклы у нее получаются, уже целая коллекция, я надеюсь, что на следующий год мы ее персональную выставку сделаем в нашем музее».

Всего же на традиционной выставке рукоделия представлены работы 50 участников. И арбажские мастера уже задумываются над тем, чем удивить земляков в следующем году.


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