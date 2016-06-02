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В Арбажском краеведческом музее сегодня можно увидеть работы народных мастеров. В экспозицию вошли алмазная вышивка, изделия из пластичной замши и самые разные авторские куклы. Как они создаются?Образы своих будущих кукол Татьяна Новокшонова обдумывает по несколько дней. И часто даже не знает, кто может получиться. Бывало, женское лицо неожиданно становилось мужским, а реальный персонаж превращался в сказочного. И уже потом мастерица подбирает ткани на одежду и аксессуары.К чулочным куклам у Татьяны Новокшоновой особая любовь, но мастерица с удовольствием пробует и другие техники. Здесь же - ее изделия из пластичной замши. Ежегодная выставка в Арбажском краеведческом музее открывает и новые имена. Надежда Савельева недавно вернулась на родину и тоже стала творить.Всего же на традиционной выставке рукоделия представлены работы 50 участников. И арбажские мастера уже задумываются над тем, чем удивить земляков в следующем году.