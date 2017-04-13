ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

21 апреля 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.2307
EURO: 60.3187
Погода в городе Кирове:
вечером:  -7...-5°C
ночью:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / Культура

Участница конкурса "Синяя птица" Софья Иконникова

Сегодня, 12:05 | Просмотров: 152 | Автор: Дмитрий Шишкин | Версия для печати
Поделиться новостью:
Мы продолжаем следить за тем, как кировчане готовятся к одному из главных музыкальных событий в жизни области - всероссийскому конкурсу юных талантов "Синяя птица". Его организатором выступил медиа-холдинг ВГТРК и телеканал "Россия-1". На это раз речь пойдёт о талантливой вокалистке Софье Иконниковой.

Перед исполнением конкурсных произведений Софья под чутким руководством учителя Ирины Видякиной долго и упорно распевается. С улыбками и бодрым настроем. Иначе никак - в свой девятилетний возраст Соня лауреат различных областных и международных конкурсов. График выступлений временами очень плотный.

Участница конкурса "Синяя птица" Софья ИконниковаСОФЬЯ ИКОННИКОВА, УЧАСТНИЦА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЮНЫХ ТАЛАНТОВ "СИНЯЯ ПТИЦА":
«Как говорится - огонь, вода и медные трубы. Ну, у меня всё по-другому - у меня радость, веселье и печеньки».
 
Талант девочки заметили ещё в пятилетнем возрасте на музыкальном конкурсе среди детских садов. Чуть позже в школе искусств сразу несколько педагогов хотели видеть Соню у себя. В итоге родители выбрали эстрадный вокал. И, судя по успехам, не прогадали.

Участница конкурса "Синяя птица" Софья ИконниковаИРИНА ВИДЯКИНА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВОКАЛА ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВА №11 Г.КИРОВА:
«Очень творческий ребёнок, очень солнечный. Всегда готова ко всяким трудностям и, в общем, неплохо с ними справляется».

За каждым выступлением Софьи пристально следит её мама Ирина. К слову, семья девочки музыкальная. Старшая дочь семьи Иконниковых тоже успешная вокалистка, поэтому Соне было на кого равняться.

Участница конкурса "Синяя птица" Софья ИконниковаИРИНА ИКОННИКОВА:
«Потому что она очень часто присутствовала у неё на выступлениях. И у нас очень много есть видеозаписей и в Ютубе смешных, потому что она с двухлетнего возраста вместе с ней всё время готовилась к конкурсам. Она ещё говорить толком не могла, но петь она уже пела».

Для "Синей птицы" юный талант готовит две композиции - на русском и английском языках.

В жизни Соня любит послушать даже тяжёлый рок или оперу. Дополнительно девочка занимается арифметикой и актёрским мастерством. Это помогает отточить память и полностью раскрыться на сцене. К тому же она не по годам рассудительно себя оценивает.

СОФЬЯ ИКОННИКОВА, УЧАСТНИЦА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЮНЫХ ТАЛАНТОВ "СИНЯЯ ПТИЦА":
«Я понимаю, я себя оцениваю: хорошо ли я выступила или плохо. Надо ли что-то дорабатывать или всё хорошо и даже надо стремиться к чему-то лучшему».

Добавим, что Всероссийский конкурс юных талантов «Синяя птица» - это уникальный проект, организованный ВГТРК. Он открывает новые имена среди молодых артистов. Участники конкурса - одаренные дети, которым еще не исполнилось 17 лет. В Кирове отборочный этап пройдет 30 апреля в ОДНТ. Лучшие из лучших будут приглашены на съемки телевизионной версии проекта, которая будет показана на телеканале «Россия 1».


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Синяя птица

Последние новости

На директора ООО «УК Ленинского района» завели уголовное дело.

15:40 21.04.2017


На директора ООО «УК Ленинского района» завели уголовное дело.

В Кирове иномарка сбила женщину на пешеходном переходе.

13:05 21.04.2017


В Кирове иномарка сбила женщину на пешеходном переходе.

В Оричевском районе в кювет улетела "Лада Гранта".

13:02 21.04.2017


В Оричевском районе в кювет улетела "Лада Гранта".

В Кирово-Чепецком районе произошло тройное ДТП.

12:59 21.04.2017


В Кирово-Чепецком районе произошло тройное ДТП.

В Кирове из-за снегопадов отменили субботники.

11:19 21.04.2017


В Кирове из-за снегопадов отменили субботники.

В Кировской области восстановили электроснабжение в обесточенных из-за сильных снегопадов поселках.

10:57 21.04.2017


В Кировской области восстановили электроснабжение в обесточенных из-за сильных снегопадов поселках.

В Кировской области за сутки "снежного" коллапса инспекторы ГИБДД оказали помощь более сотни водителей.

10:46 21.04.2017


В Кировской области за сутки "снежного" коллапса инспекторы ГИБДД оказали помощь более сотни водителей.

Все новости

Вести. Кировская область

На базе областного сборного пункта прошел очередной "День призывника"

14:56 21.04.2017


На базе областного сборного пункта прошел очередной "День призывника"

С 1 мая в Кирове начнется сезонная торговля

14:55 21.04.2017


С 1 мая в Кирове начнется сезонная торговля

Участница конкурса "Синяя птица" Софья Иконникова

12:05 21.04.2017


Участница конкурса "Синяя птица" Софья Иконникова

Котельничский палеонтологический музей переезжает

10:33 21.04.2017


Котельничский палеонтологический музей переезжает

В детском саду в поселке Дороничи юные биологи уже вырастили первый урожай

10:20 21.04.2017


В детском саду в поселке Дороничи юные биологи уже вырастили первый урожай

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Кировчане готовятся к участию в конкурсе юных талантов "Синяя птица"

13.04.2017


Кировчане готовятся к участию в конкурсе юных талантов "Синяя птица"

Юные кировчане готовятся к Всероссийскому конкурсу "Синяя птица"

18.04.2017


Юные кировчане готовятся к Всероссийскому конкурсу "Синяя птица"

Театр балета города Кирова завоевал Гран-при Всероссийского фестиваля музыкальных спектаклей "Синяя птица"

19.11.2014


Театр балета города Кирова завоевал Гран-при Всероссийского фестиваля музыкальных спектаклей "Синяя птица"

Кировский балет покорил "Синюю птицу"

13.11.2014


Кировский балет покорил "Синюю птицу"

Софья Смёрдова получила Гран-при на Всероссийском фестивале "Таланты нового века"

09.04.2015


Софья Смёрдова получила Гран-при на Всероссийском фестивале "Таланты нового века"

Балалаечник из Кирово-Чепецка стал обладателем Гран-при в суперфинале проекта "Салют талантов"

07.11.2016


Балалаечник из Кирово-Чепецка стал обладателем Гран-при в суперфинале проекта "Салют талантов"

Популярные новости

На автодороге Киров-Советск произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов: 1 человек погиб, 12 пострадавших.

16.04.2017


На автодороге Киров-Советск произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов: 1 человек погиб, 12 пострадавших.

В Кирове упал башенный кран

13.04.2017


В Кирове упал башенный кран

МЧС: в ДТП на трассе Киров-Советск пострадали жители Татарстана, Чувашии и Марий Эл (СПИСОК)

16.04.2017


МЧС: в ДТП на трассе Киров-Советск пострадали жители Татарстана, Чувашии и Марий Эл (СПИСОК)

В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

16.04.2017


В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

В Кирове иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе.

18.04.2017


В Кирове иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе.

Жители Вересников готовятся к паводку по самому плохому сценарию

13.04.2017


Жители Вересников готовятся к паводку по самому плохому сценарию

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх