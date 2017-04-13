Участница конкурса "Синяя птица" Софья Иконникова
Сегодня, 12:05 | Просмотров: 152 | Автор: Дмитрий Шишкин | Версия для печати
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Перед исполнением конкурсных произведений Софья под чутким руководством учителя Ирины Видякиной долго и упорно распевается. С улыбками и бодрым настроем. Иначе никак - в свой девятилетний возраст Соня лауреат различных областных и международных конкурсов. График выступлений временами очень плотный.
СОФЬЯ ИКОННИКОВА, УЧАСТНИЦА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЮНЫХ ТАЛАНТОВ "СИНЯЯ ПТИЦА":
«Как говорится - огонь, вода и медные трубы. Ну, у меня всё по-другому - у меня радость, веселье и печеньки».
Талант девочки заметили ещё в пятилетнем возрасте на музыкальном конкурсе среди детских садов. Чуть позже в школе искусств сразу несколько педагогов хотели видеть Соню у себя. В итоге родители выбрали эстрадный вокал. И, судя по успехам, не прогадали.
ИРИНА ВИДЯКИНА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВОКАЛА ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВА №11 Г.КИРОВА:
«Очень творческий ребёнок, очень солнечный. Всегда готова ко всяким трудностям и, в общем, неплохо с ними справляется».
За каждым выступлением Софьи пристально следит её мама Ирина. К слову, семья девочки музыкальная. Старшая дочь семьи Иконниковых тоже успешная вокалистка, поэтому Соне было на кого равняться.
ИРИНА ИКОННИКОВА:
«Потому что она очень часто присутствовала у неё на выступлениях. И у нас очень много есть видеозаписей и в Ютубе смешных, потому что она с двухлетнего возраста вместе с ней всё время готовилась к конкурсам. Она ещё говорить толком не могла, но петь она уже пела».
Для "Синей птицы" юный талант готовит две композиции - на русском и английском языках.
В жизни Соня любит послушать даже тяжёлый рок или оперу. Дополнительно девочка занимается арифметикой и актёрским мастерством. Это помогает отточить память и полностью раскрыться на сцене. К тому же она не по годам рассудительно себя оценивает.
СОФЬЯ ИКОННИКОВА, УЧАСТНИЦА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЮНЫХ ТАЛАНТОВ "СИНЯЯ ПТИЦА":
«Я понимаю, я себя оцениваю: хорошо ли я выступила или плохо. Надо ли что-то дорабатывать или всё хорошо и даже надо стремиться к чему-то лучшему».
Добавим, что Всероссийский конкурс юных талантов «Синяя птица» - это уникальный проект, организованный ВГТРК. Он открывает новые имена среди молодых артистов. Участники конкурса - одаренные дети, которым еще не исполнилось 17 лет. В Кирове отборочный этап пройдет 30 апреля в ОДНТ. Лучшие из лучших будут приглашены на съемки телевизионной версии проекта, которая будет показана на телеканале «Россия 1».
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