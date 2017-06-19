В Кирове состоялось совещание по вопросам охраны объектов культурного наследия
Сегодня, 10:44 | Просмотров: 101 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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Рабочая группа проведет в нашем городе три дня. Обсудят самые разные варианты противодействия нарушениям закона об охране объектов культурного наследия. Особое внимание - сделкам с землёй, которые могут привести к несоответствию облика или невосполнимой потере целостности памятников архитектуры. Эта тема актуальна для всех регионов ПФО, где достаточно много старинных городов с богатой культурной историей. Киров для встречи был выбран неслучайно.
ВЛАДИМИР ТАРНОВСКИЙ, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИИ ПО ПФО:
«Эта та рабочая площадка, на которой будут рассмотрены ряд вопросов, актуальных для всех субъектов нашего Приволжского федерального округа, в частности, касающегося сдачи в аренду на льготных условиях объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии».
АНДРЕЙ СКАЛЬНЫЙ, И. О. МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Проблемы-то одни и те же по большому счету, и если мы сегодня говорим о, мы уже так кулуарно обменялись мнениями, о недостатках денежных средств, то, наверное, мы сегодня коснемся вопроса и государственно-частного партнерства, и уже прозвучало, передачи аренды. Важно сохранить объекты культурного наследия, сегодня в Кировской области их более 1600».
В нашем городе есть много проблемных моментов. Так, например, некоторые памятники архитекторы не были признаны объектами культурного наследия и готовятся под снос. Так случилось с домом купца Лебедева на улице Дерендяева. Он знаменит удивительно красивым и редким декором резных наличников, и связан с ключевыми для Вятки событиями прошлого века. Здесь проживали люди, ставшие знаменитыми деятелями науки и культуры. В их числе Петр Драверт, известный геолог, который был участником экспедиции к месту падения Тунгусского метеорита. Жила в домах с резными наличниками и семья Гогелей. Федор Гогель был директором Вятского музея искусств и впоследствии основал Музей Востока в Москве.
Добавим, что благодаря участию представителей общественности вопрос о сохранении уникальных резных наличников дома купца Лебедева удалось решить. Сам дом уже не получится восстановить или сдать в аренду. По результатам экспертизы, часть образцов передадут на хранение в краеведческий музей. Часть сохранит почетный гражданин Кирова, известный мастер резьбы по дереву Геннадий Лопатин. Опыт кировчан по сохранению уникального архитектурного наследия будет использоваться в других регионах ПФО.
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